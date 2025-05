Stand: 08.05.2025 12:20 Uhr Nachwuchsforscher aus Rostock fahren zu Wettbewerb in die USA

Drei Schüler des Gymnasiums Reutershagen und der beruflichen Schule für Wirtschaft aus Rostock werden am kommenden Wochenende zu einem internationalen Wissenschaftswettbewerb nach Ohio in den USA fahren. Sie hatten sich im vergangenen Jahr beim Jugend forscht Bundesfinale dafür qualifiziert. Arian Niclas Wulf, Luise Koball und Luca Steven Sauck sind 18, 17 und 19 Jahre alt. In ihrem Forschungsprojekt hatten sie mit einem ferngesteuerten Tauchroboter australische Kalkröhrenwürmer in der Rostocker Unterwarnow untersucht. Insgesamt beteiligen sich an dem Wissenschaftswettbewerb 1.600 junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus mehr als 60 Ländern, teilt ein Sprecher von Jugend forscht mit.

