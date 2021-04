Stand: 14.04.2021 15:31 Uhr Graal-Müritz: Bergung des Spezial-Baggers gelungen

Der an der Küste von Graal-Müritz (Landkreis Rostock) havarierte Bagger ist am Mittwoch geborgen worden. Ein Kran, der auf einem Ponton stand, hob am Mittag den am Mittwoch eingesackten Bagger. Nach Angaben von Augenzeugen verlief die Aktion reibungslos.

Unfall bei Küstenschutzarbeiten

Zu dem Unfall war es am Dienstag bei Küstenschutzarbeiten gekommen. Der im Wasser stehende Spezial-Bagger war im sandigen Untergrund abgesackt und ragte nur noch mit dem Führerhaus aus dem Wasser. Der Fahrer konnte sich unverletzt retten. Zur Sicherheit war eine Ölsperre ausgelegt worden. Eine Gewässerverunreinigung durch Öl oder andere Betriebsstoffe liege nicht vor, hieß es.

