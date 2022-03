Entwässerung in MV: Milliarden-Investitionen stehen an Stand: 14.03.2022 07:04 Uhr Die hohen Regenmengen im Januar und Februar haben in Mecklenburg-Vorpommern nachhaltige Schäden hinterlassen. Zu dieser Erkenntnis gelangen Kontrolleure der Wasser- und Bodenverbände während der Frühjahrsschauen.

Riesige Pfützen auf Feldern, umgestürzte Bäume in Wasserläufen entlang von Wiesen und Weiden. Die Schäden durch die starken Niederschläge und Stürme in den ersten Monaten des Jahres 2022 sind deutlich sichtbar. Mitglieder der Wasser- und Bodenverbände sind derzeit mit Landwirten unterwegs, um sich ein Bild zu machen - im Rahmen der traditionellen Frühjahrsschauen. So stehen Felder und Wiesen in vielen Bereichen nach wie vor unter Wasser, auch angrenzende Wohn- und Gewerbegebiete sind betroffen. Experten gehen davon aus, dass in den überschwemmten Bereichen das unterirdische Rohrsystem defekt ist. In den 1980er und 90er Jahren waren weite Flächen melioriert worden, um den Wasserabfluss zu regulieren.

Gemeinden und Verbände hoffen auf Förderprogramme

Bei Sagerheide in der Nähe von Sanitz (Landkreis Rostock) beispielsweise hat sich in einem Feld mit Wintergetreide ein kleiner See gebildet. Auch hier gibt es ein Problem im Meliorationssystem. Der geordnete Wasserablauf ist unterbrochen. "In diesem Jahr ist die Fläche auf alle Fälle verloren", sagt Lucas Pieper, Betriebsleiter im Gut Dummerstorf. Martin Schmidt vom Wasser- und Bodenverband erklärt, dass an dieser Stelle gebaggert und das beschädigte Rohr ausgetauscht werden muss. Wie umfangreich diese Reparatur letztlich sein wird, sollen Untersuchungen mit Kameras ergeben. Fest steht: Es kommen erhebliche Kosten auf die angrenzende Gemeinde und den Wasser- und Bodenverband zu. "Da muss politisch eine Lösung gefunden werden", so Schmidt. Es müssten Förderprogramme aufgelegt werden, um Gemeinden, die nicht so viel Geld haben, zu unterstützen.

Komplettes Lagebild Ende März erfasst

Experten rechnen mit Landesweit mit über eine Milliarde Euro, um das marode Meliorationsstem in der Erde intakt zu halten. Eine Alternative wäre, die Rohrleitungen aufzugeben und dafür wieder offene Gräben zu schaffen. Doch dagegen wehren sich die Landwirte vielerorts - mit Hinweis darauf, dass ihnen so Nutzfläche verloren geht. Nach Abschluss der Frühjahrsschauen Ende März wollen die 31 Regionalverbände Pläne vorlegen, wo und wann Reparaturmaßnahmen erfolgen. Zugleich fordern sie schon jetzt finanzielle Unterstützung vom Land. Die eigenen Gebühreneinnahmen würden angesichts des Umfangs dafür nicht ausreichen, so ein Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 14.03.2022 | 12:00 Uhr