Stand: 06.08.2022 09:48 Uhr Demmin: Grüne kritisieren Umgang mit Jugendcamp

Die Grünen haben den Umgang der Landesregierung mit einem mutmaßlich rechtsextremen Jugendcamp auf einem Privatgrundstück bei Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) kritisiert. Das Camp war ihrer Meinung nach kein unpolitisches Freizeitangebot, sondern eine ideologische Schulungsveranstaltungen, so die Landtagsabgeordnete Constanze Oehlrich. Sie vermutete, das Camp komme den Aktivitäten der 2009 verbotenen Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ) gleich. In einer Anfrage an die Landesregierung will sie wissen, warum dies nicht geprüft und gegebenenfalls der Weg für eine strafrechtliche Verfolgung nach dem Vereinsgesetz frei gemacht wird. | 06.08.2022 09:45