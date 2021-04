Stand: 20.03.2020 16:23 Uhr Coronavirus: MV Werften vier Wochen geschlossen

Die MV Werften stellen an ihren drei Standorten Rostock, Wismar und Stralsund ab Sonnabend für vier Wochen den Betrieb ein. Bis Ende März sind für die meisten Mitarbeiter Betriebsferien geplant, teilte das Unternehmen mit. Anschließend gehen die Werften ab dem 1. April in Kurzarbeit.

Schutzmaßnahmen nicht umsetzbar

Zur Begründung heißt es, auf der Werft könnten die wegen der Corona-Epidemie geltenden Gesundheits- und Hygieneempfehlungen nicht eingehalten werden. Zum Beispiel ist es für viele Arbeiter nicht möglich, den empfohlenen Abstand voneinander zu halten. Darüber hinaus würden Engpässe in den Lieferketten und geschlossene Grenzen eine kontinuierliche Produktion verhindern.

Rund 3.100 Beschäftigte an drei Standorten

Die MV Werften planen die Arbeit am 20. April wieder aufzunehmen. Auf den Werften in Rostock, Wismar und Stralsund arbeiten rund 3.100 Beschäftigte. Momentan wird in Wismar an der "Global Dream" gebaut - einem Kreuzfahrtschiff für mehr als 9.500 Passagiere. Im Dezember vergangenen Jahres hat in Rostock die Arbeit am Schwesterschiff begonnen. Und in Stralsund wird gerade an der "Crystal Endevour" für 200 Passagiere gearbeitet.

