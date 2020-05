Stand: 12.05.2020 14:47 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: MV startklar für Tourismus-Öffnung ab 25. Mai

In Mecklenburg-Vorpommern ist der Fahrplan für die weitere Öffnung des Tourismus in den kommenden Wochen präzisiert worden. Ab dem 18. Mai dürfen sich Besitzer von Ferienwohnungen und Ferienhäusern auf die Öffnung des Tourismus im Nordosten für Urlauber ab dem 25. Mai vorbereiten. "Wir haben entscheidende Schritte gemacht, um weitere Öffnungen zuzulassen", sagte Tourismusminister Harry Glawe (CDU) nach einer Kabinettssitzung am Dienstagmittag.

Glawe: Guter Urlaub über Pfingsten möglich

Vom 25. Mai an sei weitestgehend alles wieder geöffnet, so Glawe. Für die Urlaubsgäste stünden über Pfingsten rund 300.000 Betten zur Verfügung. Die nutzbare Bettenkapazität sei zunächst auf 60 Prozent begrenzt. Diese Maßnahmen zusammen mit der bereits wiedergeöffneten Gastronomie und sonstigen Freizeitangeboten sollten Urlaubsgästen über Pfingsten einen guten Urlaub in MV ermöglichen, sagte Glawe.

Corona in MV: Fünf-Phasen-Plan für Tourismus Der Ende April beschlossene Fahrplan von Landesregierung und Tourismuswirtschaft für den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern sieht fünf Phasen vor:



1. Schritt: Rückkehr auswärtiger Besitzer von Ferienwohnungen und von einheimischen Dauercampern vom 1. Mai an.



2. Schritt: vorsichtige Wiedereröffnung der Gastronomie vom 9. Mai an



3. Schritt: Übernachtungen für Urlauber aus MV in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen vom 18. Mai an



4. Schritt: Gäste aus anderen Bundesländern dürfen wieder in MV übernachten vom 25. Mai an



5. Schritt: Tagestourismus und internationaler Tourismus werden wieder zugelassen

Gäste aus Infektionshochburgen dürfen nicht kommen

Zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus im Nordosten würden die Gesundheitsämter täglich Listen erstellen über die Neuinfektionen in den einzelnen Regionen Deutschlands. Gäste aus Regionen mit mehr als 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen sollen nicht nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Verstöße würden mit einem Ordnungsgeld in Höhe von 500 Euro belegt. Wer aus einer solchen Risiko-Region angereist ist und das erst später bemerkt hat, der soll laut Glawe vor Ort untersucht werden, um genauere Klarheit über seine Gesundheit zu erhalten.

Restaurants und Gaststätten wieder offen

In den vergangenen Tagen waren in Mecklenburg-Vorpommern bereits einige Corona-bedingte Einschränkungen zurückgenommen worden. So dürfen seit dem 9. Mai Restaurants und Gaststätten unter strikten Hygieneauflagen und mit maximal sechs Erwachsenen je Tisch für Einheimische wieder öffnen. Auch Zoos, Museen und Spielplätze sind wieder offen. Strandkörbe und Fährräder dürfen seit dem 11. Mai wieder vermietet werden.

