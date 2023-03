Personalmangel in der Kita - wie lassen sich Fachkräfte finden?

Immer mehr Erzieherinnen und Erzieher in Deutschland arbeiten an der Belastungsgrenze. Eine Umfrage zeigt, dass sich der Personalmangel im vergangenen Jahr weiter verschärft hat.

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular .

. Erleben Sie die NDR Info Redezeit hier im Video-Livestream oder im Radio .

oder im . Rufen Sie an: am Sendetag ab 19.30 Uhr kostenfrei unter (08000) 44 17 77.

Wie sehr sich der Personalmangel zugespitzt hat, zeigt eine Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung (VBE). "Hochgerechnet etwa 10.000 Kitas haben im letzten Jahr in Deutschland in mehr als der Hälfte der Zeit in aufsichtspflichtrelevanter Personalunterdeckung gearbeitet", sagt der stellvertretende Bundesvorsitzende des VBE, Tomi Neckov. "Anders ausgedrückt: Diese Kitas konnten den Betrieb im Durchschnitt an mehr als jedem zweiten Tag nur unter Gefährdung der Sicherheit der zu betreuenden Kinder aufrechterhalten."

5.000 Leiterinnen und Leiter von Kitas befragt

Der VBE ist nach der GEW die zweitgrößte Bildungsgewerkschaft in Deutschland. Für die Umfrage hat der Verband mehr als 5.000 Leiterinnen und Leiter von Kitas befragt. Die meisten davon kommen aus Baden-Württemberg und Bayern. In beiden Bundesländern sind laut VBE viele Erzieherinnen und Erzieher Mitglied im Verband. Mehr als 60 Prozent der Befragten gaben an, dass sich der Personalmangel in ihren Einrichtungen im vergangenen Jahr verschärft habe. Gleichzeitig sei es schwieriger geworden, offene Stellen mit passenden Bewerberinnen und Bewerbern zu besetzen. Weitere 33 Prozent bestätigten, dass ihr Kita-Träger Personal einstellt, das nicht auf die Stellen passe und früher nicht eingestellt worden wäre.

Kürzere Öffnungszeiten auf Kosten der Eltern

In vielen Kitas führt der Personalmangel dazu, dass die Betreuung der Kinder eingeschränkt werden muss. Etwa die Hälfte der Kita-Leitungen erklärte in der Umfrage, dass die Öffnungszeiten im vergangenen Jahr reduziert wurden. Fast 90 Prozent der Befragten sagten, dass pädagogische Angebote wegen fehlenden Personals entfallen mussten. Kindertagesstätten müssen immer wieder Gruppen schließen oder die Betreuungszeiten kürzen, weil Fachkräfte fehlen. Die Stadt Kiel hat deshalb die Kitas für Ungelernte geöffnet - ein Projekt, das nun landesweit Schule machen soll.

In der Redezeit sprechen wir über Lösungsmöglichkeiten für den aktuellen Kita-Mangel? Wie kann der Beruf attraktiver gestaltet werden ? Helfen ungelernte Fachkräfte weiter? Wie nehmen Eltern den Kita-Mangel wahr? Geht die Krise auf Kosten der jungen Familien?

NDR Info Moderatorin Jessica Chmura begrüßt als Gäste:

Linda Köster

im Vorstand der Stiftung Kindergärten Finkenau (Hamburg), Bereich Pädagogik und Beratung

Prof. Dr. Petra Strehmel

HAW Hamburg, Department Soziale Arbeit, Professorin für Arbeits-, und Organisations-Psychologie

Erik von Malottki

Berichterstatter für frühkindliche Bildung der SPD-Bundestagsfraktion