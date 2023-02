Das Programm ChatGPT führt uns derzeit vor Augen, wie weit Künstliche Intelligenz auch in alltäglichen Dingen schon ist. Sie schreibt Artikel, Witze, Gedichte und Schulaufsätze. Und dies so überzeugend, dass es Sorgen gibt, Studienarbeiten könnten künftig von Maschinen stammen. Wo liegen Chancen und Gefahren solcher KI-Programme? Diesen Fragen widmet sich die NDR Info Redezeit, die auch im Video-Livestream übertragen wird.

ChatGPT erreicht neue Ebene der Künstlichen Intelligenz

ChatGPT - ein Kürzel, das so manche befremdet, bei anderen wiederum für große Begeisterung sorgt. Es ist eine Software auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI), die mit riesigen Mengen von Texten und Daten trainiert wurde. So effizient, dass sie menschliche Sprache sehr präzise nachahmen kann. Nicht vergleichbar also mit Chat-Systemen, die gerne mal im Kundenservice großer Unternehmen eingesetzt werden und die Nutzer*innen regelmäßig zum Verzweifeln bringen. ChatGPT erreicht eine neue Ebene und befeuert die Debatte: Was kann Künstliche Intelligenz übernehmen? Welche Chancen und Risiken kommen auf all diejenigen zu, die beruflich mit Text und Sprache arbeiten? Schafft die Künstliche Intelligenz Entlastung oder Verwirrung?

Wer schreibt: Schüler oder ChatGPT?

Gerade die Konsequenzen für Schulen und das Lernen werden nun heiß diskutiert. Wie will man kontrollieren, welcher Quellen sich die Schülerinnen und Schüler bei Hausaufgaben bedienen? Muss das Phänomen im Unterricht aufgegriffen und kritisch hinterfragt werden? Dazu kommt die Sorge, dass durch Programme wie ChatGPT im großen Stil Desinformations-Kampagnen erstellt werden. Der ChatBot "flunkert munter drauf los", so beschreibt es Doris Weßels, die renommierte Wirtschaftsinformatikerin der Fachhochschule Kiel. Auch die Entwicklerfirma OpenAI beeilt sich, die Folgen ihrer Erfindung einzudämmen und hat nun ein Programm veröffentlicht, das erkennen soll, ob ein Text von Mensch oder Maschine stammt. Ist das die Lösung? Zeigt ChatGPT beispielhaft, wie weit Künstliche Intelligenz unseren Alltag prägen wird?

Redezeit-Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt im Studio:

Steffen Brandt

KI-Experte, Projektleiter "Data Science & Maschine Learning", opencampus.sh in Kiel

Björn Lengwenus

Schulleiter der Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg in Hamburg