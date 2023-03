Weiter Warnstreiks im Norden - auch Hamburgs Flughafen betroffen Stand: 22.03.2023 20:28 Uhr Hamburg wird am Donnerstag Schwerpunkt der Warnstreiks im Öffentlichen Dienst in Norddeutschland sein, aber auch in anderen Nordländern wird es wieder Arbeitsniederlegungen geben. In Schleswig-Holstein wird es am Freitag massive Warnstreiks geben.

Hintergrund für die Streiks sind die festgefahrenen Verhandlungen im Tarifkonflikt zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften im Öffentlichen Dienst. Für die bundesweit etwa 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordert die Gewerkschaft ver.di 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber ein Plus von 500 Euro pro Monat.

Die Arbeitgeber lehnen diese Forderung als unverhältnismäßig ab. Sie bieten schrittweise fünf Prozent mehr bei zweijähriger Laufzeit sowie eine Einmalzahlung von 2.500 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde ist für kommende Woche in Potsdam geplant.

Streik am Hamburger Flughafen startet heute Abend

Reisende, die am Donnerstag von Hamburg aus abfliegen wollen, müssen sich auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft ver.di gab bekannt, dass es - nach Montag vor einer Woche - erneut einen 24-stündigen Warnstreik am Airport geben soll. Er startet mit dem Beginn der Nachtschicht heute Abend. Unter anderem sind Mitarbeitende bei der Bordkartenkontrolle und der Flughafengesellschaft dazu aufgerufen, vorübergehend ihre Arbeit niederzulegen.

Die Gewerkschaft ver.di hat für Donnerstag in Hamburg außerdem Beschäftigte von Krankenhäusern, Stadtreinigung, Hafenbehörde und Staatsoper zum Warnstreik aufgerufen. Gestern hatten in der Hansestadt bereits Tausende Klinikärzte für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen gestreikt und demonstriert.

Am Mittwoch hatten im Hamburger Hafen die Besatzungen der Versetzboote, die die Lotsen von und an Bord der Containerschiffe bringen, ihre Arbeit niedergelegt. Der Streik soll noch bis Freitagmorgen dauern. Die Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) hat deshalb die Elbe für große Schiffe vorerst gesperrt, der Hafen steht zum Teil still.

Niedersachsen: Nach Schwerpunkt am Mittwoch gehen Streiks teilweise weiter

Auch in Niedersachsen gehen die Streiks nach dem Schwerpunkttag am Mittwoch teilweise weiter. So wird etwa in Hannover erneut der Bus- und Stadt-Bahnverkehr bestreikt, auch bei der Müllabfuhr und in kommunalen Krankenhäusern muss mit Einschränkungen gerechnet werden. Gestern hatte es in Niedersachsen landesweit Arbeitsniederlegungen von Tausenden Krankenhausärztinnen und -ärzten gegeben.

Am Mittwoch waren in mehreren niedersächsischen Städten als Folge des Warnstreiks keine Busse und Bahnen gefahen, auch die Müllabfuhr wurde bestreikt, genauso Kitas und kommunale Klinken. Mehrere Tausend Beschäftigte waren zu zwei zentralen Kundgebungen in Hannover und Bremen gekommen. Auf dem Opernplatz in der niedersächsischen Landeshauptstadt versammelten sich nach Angaben eines ver.di-Sprechers 15.000 Menschen, laut Polizei waren es etwa 9.500. Ver.di-Vorsitzender und Verhandlungsführer Frank Werneke sagte: "Es geht um Respekt und um Wertschätzung. Und freilich ums Geld." Ohne einen Mindestbeitrag von 500 Euro werde man nicht aus der dritten Verhandlungsrunde gehen. Falls nötig werde es weitere Maßnahmen im Tarifkonflikt geben.

MV: Kitas in Rostock am Mittwoch vom Streik betroffen

Viele Eltern in Rostock mussten als Folge des Warnstreiks heute die Betreuung ihrer Kinder selbst organisieren. Laut der Gewerkschaft GEW hatten Mitarbeitende in fast 40 Einrichtungen, darunter Kitas und Einrichtungen der Jugendhilfe, gestreikt. Betroffen waren die beiden Träger DRK Rostock Kinder- und Jugendhilfe gGmbH und ASB Küstenkinder e.V. Man sei sehr zufrieden mit dem Verlauf des Warnstreiks, sagte eine Sprecherin. Etwa 300 Beschäftigte hätten sich in die Streiklisten eingetragen.

Neben mehr Geld für die Mitarbeitenden fordert die GEW auch Qualitätsverbesserungen in den Kindereinrichtungen. Unter anderem wünscht sich die Gewerkschaft einen landesweit einheitlichen Mindestpersonalschlüssel. Bislang können darüber die Landkreise und kreisfreien Städte entscheiden. Mecklenburg-Vorpommern weist seit Jahren den schlechtesten Betreuungsschlüssel bundesweit aus.

Schleswig-Holstein: Warnstreiks am Freitag als "letzte Warnung"

In Schleswig-Holstein ruft die Gewerkschaft ver.di für Freitag zu weiteren Warnstreiks auf - unter anderem in Kiel, Lübeck, Flensburg sowie vielen Kreisen. Betroffen sein werden den Ankündigungen zufolge zum Beispiel Kitas, Krankenhäuser, die Müllabfuhr und Verwaltungen. Auch an den Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals in Brunsbüttel werden Mitarbeitende am Freitag voraussichtlich ihre Arbeit niederlegen.

Ver.di-Landesbezirksleiterin Susanne Schöttke erklärte, dass der NOK bewusst in den Streik eingebunden werde: "Hier kostet den Bund ein Streiktag zwischen Brunsbüttel und Kiel Beträge, die in die Millionen gehen können." Die Streiks zum Ende der Woche sind laut ver.di als "letzte Warnung" an die Arbeitgeber zu verstehen, in der dritten Verhandlungsrunde "endlich ein ernstzunehmendes Angebot" vorzulegen.

