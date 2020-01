Stand: 17.01.2020 10:45 Uhr

Bauerndemos: Hunderte Trecker rollen im Norden

Die Bauern machen wieder mobil und demonstrieren zum Start der Agrarmesse Grüne Woche heute bundesweit für ihre Interessen. Im Zentrum der Kritik der Landwirte stehen die neue Düngeverordnung und strengere Vorgaben zum Arten- und Tierschutz. In Norddeutschland wollen sich Tausende Landwirte mit ihren Treckern an Protest-Fahrten beteiligen. Details zur Lage auf den Straßen erfahren Sie im NDR Verkehrsservice.

Bis zu 2.500 Trecker in Hannover erwartet

In Niedersachsen fahren die Bauern zu einem Treffen nach Hannover. "Wir rechnen mit 2.000 bis 2.500 Traktoren", sagte die Landwirtin Henriette Struß, die für die Initiative Land schafft Verbindung (LSV) die Demo organisiert. Schon gegen 6.30 Uhr waren laut Polizei rund 450 Trecker unterwegs in die Landeshauptstadt. Ziel der Teilnehmer ist der Trammplatz in Hannover, der von 12 bis 15 Uhr voll gesperrt sein wird. "Es wird voll in der Innenstadt", prophezeite ein Polizeisprecher, denn außer den Bauern geht auch die Klimaschutz-Initiative "Fridays for Future" wieder auf die Straße. Die Beamten appellierten an die Bürger, in Hannover, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. "Wer Pech hat, steht sonst bis zum Abend im Stau", sagte ein Sprecher NDR 1 Niedersachsen.

Schleswig-Holstein: Sternfahrt nach Kiel

Auch in Schleswig-Holstein wollen sich viele Bauern an dem Aktionstag unter dem Motto "Wir rufen zu Tisch" beteiligen. Dazu ist eine Sternfahrt von sechs Orten im Land nach Kiel geplant. Nach Angaben der Polizei gibt es Konvois unter anderem auf der B76, der B207 und auf vielen Landesstraßen. Etwa 700 Fahrzeuge seien am Vormittag in und um Kiel unterwegs gewesen. Der Verkehr fließe zäher als sonst, sagte ein Sprecher. Zur Kundgebung auf dem Exerzierplatz wird NDR 1 Welle Nord zufolge mit bis zu 1.000 Landwirten mit ihren Traktoren gerechnet. Außerdem wird noch eine Kundgebung auf dem Marktplatz in Heide mit 600 bis 700 Teilnehmern erwartet. Ein weiterer Konvoi mit bis zu 200 Treckern fährt von Hamberge im Kreis Stormarn nach Berlin.

Konventionelle Landwirtschaft geht auch ökologischer NDR Info - 17.01.2020 07:05 Uhr Autor/in: Janine Artist Ein Projekt in Niedersachsen zeigt, wie auch in konventioneller Landwirtschaft CO2 eingespart werden kann. NDR Info stellt das Projekt in der Reihe "Perspektiven" vor.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Vier Demo-Routen in Mecklenburg-Vorpommern

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen auf wichtigen Bundes- und Landesstraßen. Da die Traktor-Konvois nicht überholt werden könnten, sei mit deutlich längeren Fahrzeiten zu rechnen. Zeitweise würden auch Streckenabschnitte und Knotenpunkte komplett gesperrt. In der Region Güstrow verunglückte am Morgen ein mit Zuckerrüben beladener Sattelschlepper. Wegen der aufwendigen Bergung auf der Landesstraße 14 bei Plaaz im Landkreis Rostock rechnete die Polizei mit zusätzlichen Behinderungen. Nach Angaben der Organisatoren werden die Trecker-Konvois in Mecklenburg-Vorpommern um 15 Uhr an vier verschiedenen Orten zu Rundkursen starten. Da die Bauern aus dem ganzen Land anreisen, ist aber schon früher mit vollen Straßen zu rechnen. Die Route 1 führt von Schwerin nach Wismar und zurück. Route 2 führt von Laage nach Rostock und zurück, Route 3 von Stralsund nach Greifswald und zurück, Route 4 von Neustrelitz nach Neubrandenburg und zurück.

Bremen: Autofahrer müssen Geduld mitbringen

Erstmals seit Beginn der Bauernproteste vor einigen Monaten ist auch Bremen ein zentrales Ziel der Trecker-Sternfahrten. Die Nutzfahrzeuge kommen vor allem aus dem niedersächsischen Umland und auch aus Ostfriesland und dem Emsland. Die Polizei rechnet mit massiven Verkehrsbehinderungen in der Bremer Innenstadt. "Autofahrer müssen Geduld mitbringen, warnte ein Polizeisprecher. Für die Traktoren würden Straßen als Parkflächen gesperrt. Dann müssen die Landwirte zu Fuß zum Marktplatz und zur dortigen Kundgebung, die um 13 Uhr beginnt.

Keine Demo in Hamburg

In Hamburg ist nach Angaben von LSV diesmal keine Treckerdemo geplant. Es werde jedoch in Bergedorf und am Mönckebergbrunnen in der Innenstadt Aktionen geben, "um mit Verbrauchern und Politik vor Ort Gespräche zu führen", sagte Sprecherin Silke Ladiges NDR.de.

Gegenveranstaltung zu "Wir haben es satt"

Der bundesweit geplante Aktionstag der Bauern ist auch als Gegenveranstaltung zu einer Demonstration von Umweltschützern am Sonnabend in Berlin geplant, die unter dem Motto "Wir haben es satt" zu einer Agrarwende aufrufen. Bereits im vergangenen Jahr gab es Demonstrationen von Landwirten. Dabei gab es teilweise erhebliche Verkehrsbehinderungen durch Trecker-Konvois in Norddeutschland.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 17.01.2020 | 00:00 Uhr