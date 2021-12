Sturmtief zieht heute über Norddeutschland Stand: 01.12.2021 05:48 Uhr Norddeutschland steht heute ein stürmischer Tag bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet vor allem an den Küsten von Nord- und Ostsee am Nachmittag und Abend teils schwere Sturmböen.

"Das Sturmfeld kommt am Morgen von Westen herein im Binnenland und an der Nordsee", sagte eine Meteorologin des DWD. Im Tagesverlauf nehme der Sturm zu und erreiche am Nachmittag und Abend seinen Höhepunkt. Der Wetterdienst hat für die Zeit von 14 bis voraussichtlich 23 Uhr eine Unwetterwarnung herausgegeben. Demnach werden auf den Ostfriesischen Inseln und auf Helgoland orkanartige Böen bis 115 km/h (Windstärkte 11), vereinzelt auch Orkanböen bis 125 km/h (Windstärke 12) aus Südwest erwartet, später aus Nordwest bis Nord.

Leichte Sturmflut an der Nordseeküste erwartet

Für die niedersächsische Nordseeküste besteht laut dem Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) heute Abend die Gefahr einer leichten Sturmflut. Demnach kann das Abendhochwasser um einen bis eineinviertel Meter höher auflaufen als das mittlere Tidehochwasser. Strände, Vorländer und Hafenflächen könnten dann überflutet werden. Leichte Sturmfluten seien in der Regel aber keine größere Herausforderung für die Küstenschutzbauwerke.

In der Nacht zu morgen soll der Wind nach Angaben des DWD dann wieder deutlich abnehmen.

