Sturm "Antonia": Bahnverkehr normalisiert sich Stand: 22.02.2022 08:41 Uhr Nach den Orkantiefs "Ylenia" und "Zeynep" ist mit "Antonia" der nächste schwere Sturm über Norddeutschland gezogen. Im Bahnverkehr gibt es noch Einschränkungen.

"Antonia" hat seit Sonntagabend erneut schwere Sturmböen in den Norden gebracht. Für die Nordseeküste, Emden, Bremen und Hamburg gab es laut Bundesamt für Seefahrt und Hydrographie am Montagabend und heute früh Sturmfluten, die aber weit unter den Werten vom Wochenende lagen. "Aller Voraussicht nach steht auch für Mittwochmorgen noch einmal eine an", sagte eine BSH-Sprecherin am Montag.

Fährverkehr noch mit leichten Einschränkungen

Noch fahren nicht alle Fähren im Norden wie gewohnt. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) teilte mit, dass sie auf der Föhr-Amrum-Linie mit geändertem Fahrplan fahre - auch heute. Passagiere sollten sich vor Fahrtantritt über die Webseite der W.D.R. informieren.

Auch die Strecke Cuxhaven-Helgoland und zurück wird erst heute wieder bedient. Nähere Informationen gibt es auf den Internetseiten der Reederei Cassen Eils.

Die Fähr-Reederei Scandlines hat die Fahrten zwischen Rostock und dem dänischen Hafen Gedser wieder aufgenommen. Verspätungen sind aber weiter möglich.

Bahn räumt weiter auf: Ausfälle und Verspätungen

Weil die Stürme "Ylenia" und "Zynep" schwere Schäden in Norddeutschland angerichtet hatten, laufen weiterhin die Aufräumarbeiten. Daher müssen Bahnreisende nach wie vor mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. So verspäten sich nach Angaben der Bahn ICE-Züge zwischen Hamburg und Hannover um etwa 60 Min. Einzelne Züge werden auch umgeleitet. Der Halt in Celle, Uelzen und Lüneburg kann entfallen. ICE- und IC-Züge auf der Verbindung Stralsund - Hamburg - Hannover - Kassel - Frankfurt(Main) - Karlsruhe fallen zwischen Hamburg und Karlsruhe aus. Bis voraussichtlich Mittwoch fahren keine Fernverkehrszüge zwischen Siegen und Dortmund.

Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich vor dem Fahrtantritt über das Internet-Angebot der Deutschen Bahn oder bei der kostenlosen Sonderhotline unter 08000 99 66 33 zu informieren.

Kritik an Krisenkommunikation

Unterdessen forderte Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP), dass sich die Krisenkommunikation der Bahn verbessern müsse. Er zeigte sich außerdem davon überzeugt, dass viele Bäume nicht auf Oberleitungen gekippt wären, wenn es früher und gründlicher einen Grünschnitt entlang der elektrifizierten Strecken gegeben hätte.

Bahn-Sprecher Achim Stauss sagte dazu, dass extreme Wetterereignisse in den vergangenen Jahren gehäuft aufträten. "Deshalb haben wir beim Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern schon eine ordentliche Schippe draufgelegt. Wir geben sehr viel mehr Geld dafür aus als früher." Bei 33.000 Kilometern Bahnstrecke sei es aber nicht ganz einfach, zumal die Wälder entlang der Bahnstrecken oft in privatem Besitz seien.

Niedersachsen: Erste Züge der privaten Betreiber fahren wieder

Der regionale Zugverkehr der privaten Betreiber metronom, enno und erixx in Niedersachsen wurde am Sonntag komplett eingestellt. Auf den Strecken wurde ein Busnotverkehr eingerichtet. Der Zugverkehr lief am Montagnachmittag langsam wieder an, einzelne Strecken können wieder befahren werden. Es kommt jedoch zu Verspätungen.

Fünf Verletzte in Niedersachsen - Gefahr von Hochwasser an Flüssen

In Niedersachsen gab es wegen "Antonia" erneut viele Einsätze der Feuerwehren und der Polizei. Fünf Menschen wurden bei Unfällen durch umgestürzte Bäume verletzt, wie Polizeidienststellen mitteilten.

Nach tagelangen Niederschlägen warnt der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) vor leichtem bis mittlerem Hochwasser an mehreren Flüssen, vor allem im Elbe-Weser-Raum. Betroffen seien demnach Lune, Oste, Hamme und Wümme.

Keine größeren Schäden in Hamburg

Bisher hat "Antonia" in Hamburg keine größeren Schäden angerichtet. Der Fischmarkt und Teile der Hafencity standen am Montag unter Wasser. In Bergedorf kam es zu lokalen Überschwemmungen in den Marschlanden. Die kräftigen Regenfälle bescherten der Feuerwehr aber viel Arbeit. So seien die Helfer bis zum Montagnachmittag 120 Mal alarmiert worden, sagte ein Sprecher. Es habe zahlreiche Überflutungen und vollgelaufene Keller gegeben. Zudem drohten Bäume umzustürzen.

Nur wenige Einsätze in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern

In Schleswig-Holstein habe es zwar Sturmeinsätze gegeben, aber vergleichsweise wenige, sagten die Sprecher der Polizeileitstellen. Im Bereich Schleswig, Flensburg und Husum registrierte die Polizei knapp 40 Einsätze. Dabei ging es vor allem um Wasserschäden in Gebäuden. Verletzt wurde niemand. Im Raum Kiel mussten Feuerwehr und Polizei zu lediglich zehn Sturmeinsätzen ausrücken - deutlich weniger als in den vergangenen Tagen.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern wurden nur vereinzelt Verkehrsbehinderungen verzeichnet. Im Stadthafen von Rostock geriet ein Gaststättenschiff - der ehemalige Fischkutter "Luna Rossa" - in gefährliche Schräglage und musste gesichert werden. Allerdings bezeichnete der Forstverband die Sturmschäden in den Wäldern von MV als "katastrophal".

