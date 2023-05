Start des Deutschlandtickets: Schlangen am Hamburger Bahnhof Sendung: NDR Info | 01.05.2023 | 21:45 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 01.05.2025

Wer das Deutschlandticket nutzen will, kann es sich per App, online oder als Karte in einer HVV-Servicestelle holen.