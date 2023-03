Stark-Watzinger: Bildungsgipfel soll Aufbruchssignal senden Stand: 15.03.2023 10:12 Uhr Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat den von ihr einberufenen Bildungsgipfel gegen Kritik verteidigt. CDU-Bildungsminister der Länder wie Karin Prien aus Schleswig-Holstein hatten eine Teilnahme abgelehnt.

Der von ihr einberufene Bildungsgipfel sollte keine "Kultusministerkonferenz light" sein, sagte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) am Mittwoch auf NDR Info. Ziel sei gewesen, die verschiedenen Akteure zum Beispiel aus der Zivilgesellschaft an einen Tisch zu bringen, um einen Aufbruch zu schaffen und gemeinsame Ziele festzulegen.

Die Aufgaben seien groß und sie ließen sich auch nicht an einem Tag lösen. Als Beispiele nannte Stark-Watzinger den Mangel an Lehrkräften, einen Infrastruktur-Stau und den Leistungsabfall bei Schülerinnen und Schülern. Sie forderte, wegzukommen von einer rein Input-orientierten Betrachtung, etwa was die Zahl der zu schaffenden Lehrerstellen angeht. "Wir müssen schauen: Was sind die Bedürfnisse der Kinder? Wie kann die beste Bildung stattfinden?"

Kritik an zu viel Bürokratie

Die Ministerin beklagte in diesem Zusammenhang ein Zuviel an Bürokratie, konkret bezogen auf den Digitalpakt, der die Ausstattung der Schulen mit digitalen Medien vorantreiben soll. "Wir haben als Bund nicht mit den Kommunen sprechen dürfen", sagte Stark-Watzinger. Diejenigen, die den Digitalpakt umsetzen sollen, seien gar nicht von Anfang an beteiligt gewesen.

Prien kritisiert den Gipfel und nimmt nicht teil

Zu dem zweitägigen Gipfel waren Vertreterinnen und Vertreter von Ländern und Kommunen sowie aus der Wissenschaft und Zivilgesellschaft eingeladen. Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) gehörte zu den 14 Landesministerinnen und -ministern, die nicht teilnahmen. Prien bemängelte am Dienstag auf NDR Info, dass es für die Veranstaltung weder eine Tagesordnung gebe noch eine gemeinsame Vorbereitung stattgefunden habe. "Alle Voraussetzungen, die man eigentlich braucht, um gut miteinander arbeiten zu können, liegen leider nicht vor und deshalb liegt der Verdacht nahe, dass hier eher lustlos der Koalitionsvertrag abgearbeitet werden soll."

AUDIO: Karin Prien: "Bildungsgipfel verdient den Titel nicht" (7 Min) Karin Prien: "Bildungsgipfel verdient den Titel nicht" (7 Min)

Konkrete Themen müssten bearbeitet werden

Prien, die wie auch die anderen CDU-Bildungsministerinnen und -minister nicht an dem Gipfel teilnimmt, verwies darauf, dass konkrete Themen auf dem Tisch lägen, die dringend bearbeitet werden müssten. Dazu gehörten die Qualitätsoffensive Lehrerausbildung und die Fortsetzung des Digitalpakts.

Zudem nannte Prien das Startchancenprogramm, bei dem bundesweit 4.000 benachteiligte Schulen finanziell unterstützt werden sollen. Sie sollen das Geld für Sozialarbeiter, Investitionszulagen für Neubauten und ein Budget, über das sie selbst verfügen können, verwenden. Der Bund könne hier helfen, sagte Prien, wenn er Gelder aus dem Programm nicht erst im Herbst 2024 freigebe, sondern bereits in diesem Jahr.

Prien für "verpflichtendere Zusammenarbeit der Länder"

Prien sprach sich zudem für eine engere und auch eine "viel verpflichtendere Zusammenarbeit zwischen den Ländern", aber auch zwischen Bund, Ländern und Kommunen aus. Als konkreten Punkt dieser Kooperation nannte sie die Digitalisierung. "Deshalb finde ich dieses Gerede auf einem solchen Gipfel, was so im Grundsätzlichen verharrt, das hilft einfach keinem einzigen Schüler, keiner einzigen Schülerin und auch keiner Lehrkraft weiter", sagte Prien.

Weitere Informationen 2 Min Kommentar: Bildungsgipfel war kein Aufbruchssignal Alle Beteiligten - Schüler, Eltern, Lehrkräfte - müssten unbequemer werden, sollten demonstrieren, vielleicht sogar streiken, meint Uwe Jahn in seinem Kommentar. 2 Min

FDP-Fraktionschef Vogt kritisiert Priens Fernbleiben

Schleswig-Holsteins FDP-Landtagsfraktionschef Christopher Vogt kritisierte Priens Fehlen beim Bildungsgipfel scharf. "Der Boykott des Bildungsgipfels ist eine hochnotpeinliche Arbeitsverweigerung der schwarz-grünen Landesregierung", sagte Vogt. Es sei äußerst befremdlich, dass die Ministerin nicht einmal eine Vertretung nach Berlin schicke. "Es ist schon reichlich absurd, eine 'Show-Veranstaltung' zu beklagen, während man sich in Interviews derart theatralisch über die Bundesregierung auslässt", sagte er laut einer Mitteilung.

Lehrerin: Föderalismus steht Fortschritt oft im Weg

In Sachen Digitalisierung sieht die Lehrerin und Buchautorin Lisa Graf einige Schulen als Vorreiter, die schon sehr weit seien. "Das ist das große Problem in unserem Land: Es gibt wenig Einheit", sagte Graf am Dienstag im Interview mit NDR Info. Gute Programme müssten konsequent überall umgesetzt werden. Doch das verhindere der Föderalismus im Bildungsbereich. Wenn jedes Land sein eigenes Süppchen koche, stehe man sich bei Fortschritten zu oft selbst im Weg.

AUDIO: Lehrerin: "Brauchen konsequenten Richtungswechsel in der Bildung" (5 Min) Lehrerin: "Brauchen konsequenten Richtungswechsel in der Bildung" (5 Min)

Graf unterrichtete drei Jahre lang an einer Haupt- und Realschule in sozial benachteiligter Lage und hat über ihre Erfahrungen dort ein Buch mit dem Titel "Abgehängt" geschrieben. Die Kernthese dort: Aufstieg durch Bildung sei heutzutage nicht mehr möglich, das Bildungssystem sei nicht durchlässig.

Kritik: Bisherige Reformen haben nicht viel bewegt

"Was wir in der Vergangenheit gesehen haben, waren viele kleine Reformen, die viel Geld gekostet haben, aber im Großen und Ganzen nicht viel bewegen", so Graf. Sie fordert einen Richtungswechsel und ein Ende des dreigliedrigen Schulsystems. Zudem sei der Lehrkräftemangel zu lange verschlafen worden.

Hamburgs Schulsenator warnt vor Grundsatzdebatten

Der Streit darüber, wer in Bildungsfragen mehr zu sagen haben sollte, ist für Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) hingegen verschwendete Zeit. "Mehrheiten für eine nötige Grundgesetzänderung gibt es seit 70 Jahren nicht", sagte Rabe. "Die ständigen Grundsatzdiskussionen über Sinn und Unsinn des Föderalismus mögen für akademische Seminare spannend sein, sie blockieren aber die tatsächlich jederzeit auch unter den bestehenden Rahmenbedingungen möglichen Verbesserungen für Schulen und ihre Schülerinnen und Schüler."

Niedersachsens Kultusministerin: Mehr Geld im Bildungssystem ist notwendig

Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) sieht vor allem mehr Geld im System als Schlüssel für eine Lösung zur Bewältigung der Bildungskrise. "Krisen lassen sich abfedern, wenn zielgenau investiert wird. Das haben wir bei Corona, Ukraine und Energie gesehen", sagte sie. Ein wirksamer Anfang sei das Startchancen-Programm. Der Bund müsse jetzt zügig den Finanzrahmen klären und das Programm am besten noch in diesem Jahr auf den Weg bringen, betonte die stellvertretende niedersächsische Ministerpräsidentin.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 15.03.2023 | 07:22 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Schule