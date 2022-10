"Sommer im Herbst": Jetzt wird es langsam kühler Stand: 30.10.2022 16:07 Uhr Seit Sonntag gilt wieder die Winterzeit - aber wettermäßig erlebten die Norddeutschen in den vergangenen Tagen eher einen "Sommer im Herbst": Vielerorts gab es Temperatur-Rekorde. Nun wird es wieder kühler.

Die Sonnenschein-Ausbeute des langen Feiertags-Wochenende war am Sonntag am größten und trieb die Temperaturen vielerorts noch einmal über 20 Grad Celsius. Nun ist mit dem T-Shirt-Wetter wohl langsam Schluss. Am Reformationstag am Montag soll es mit Höchstwerten von 16 bis 18 Grad schon etwas kühler werden. Für Mittwoch werden "nur noch" 12 bis 14 Grad erwartet. Oder: Immerhin! Denn eigentlich liegen die durchschnittlichen Höchstwerte zu dieser Jahreszeit in Norddeutschland bei zehn Grad Celsius.

Videos 2 Min Milder Oktober gleich strenger Winter: Stimmt die Bauernregel? (26.10.2022) Eine Volksweisheit besagt, dass auf einen milden Oktober ein strenger Winter folgt. Stefan Kreibohm schaut in die Statistik der vergangenen Jahre. 2 Min

Neue Temperatur-Rekorde: 25,2 Grad am Freitag in Helmstedt

Der Freitag war in den meisten Teilen Norddeutschlands der wärmste Tag des herbstlichen "Sommer-Einbruchs". Hamburg stellte mit über 21 Grad Celsius einen neuen Temperatur-Rekord für die letzte Oktober-Dekade auf. Bislang lag der höchste gemessene Wert in der Hansestadt zu dieser Jahreszeit bei 20,5 Grad. Auch in den anderen norddeutschen Bundesländern gab es neue Rekorde: in Hannover mit 23,6 Grad, in Rostock mit 21,4 Grad und in Lübeck mit 21,8 Grad, wie Meteorologe Andreas Tschapek vom Seewetteramt Hamburg am Sonnabend NDR.de sagte. Im Ortsteil Emmerstedt in Helmstedt wurden laut DWD sogar 25,2 Grad gemessen.

Weitere Informationen Wie wird das Wetter im Norden? Regen? Sonne? Sturm? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Böttcher: Klimawandel als "Hintergrundrauschen"

Meteorologe Frank Böttcher hatte im NDR Info Fernsehen von einer Wetterlage gesprochen, die eigentlich typisch sei für den Hochsommer. Ein kräftiges Tiefdruckgebiet über dem Atlantik "schaufelt die heißen Luftmassen aus Afrika über Frankreich hinweg zu uns". Böttcher erläuterte, dass heutzutage bei allen Wetterlagen der Klimawandel "als Hintergrundrauschen" mit drin stecke. Süd-West-Lagen würden zudem durch den Klimawandel häufiger auftreten und die Temperaturen bei diesen Lagen seien mittlerweile um zwei bis drei Grad höher als noch vor 30 bis 50 Jahren.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 27.10.2022 | 13:06 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Tourismus Extremwetter