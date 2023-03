Sendedatum: 08.03.2023 07:41 Uhr Internationaler Frauentag: Gleichstellung im Job und Verdienst

Care-Arbeit, Gender Pay Gap, Work-Life-Blending, Homeoffice: englische Begriffe, die zeigen, wie international die Arbeitswelt für Berufstätige auch in Deutschland inzwischen geworden ist. Und sich durch die Corona-Pandemie verändert hat. Das Homeoffice ist für viele geblieben und erleichtert oft die Arbeitsaufteilung in Familien oder bei der Pflege Angehöriger. Eine Serie von NDR Info zeigt anlässlich des Weltfrauentages am 8. März, wie es um Arbeitsrealitäten von Frauen heute steht - um Führen und Arbeiten in Teilzeit, die Aufteilung der Care-Arbeit, Karriere in MINT-Berufen - und es gibt einen Blick nach Schweden, wie es dort läuft.

AUDIO: Weltfrauentag: Widerstand gegen Krieg und Gewalt (11 Min) Weltfrauentag: Widerstand gegen Krieg und Gewalt (11 Min)