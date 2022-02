Plastikverzicht: Eine Frage der eigenen Haltung Stand: 08.02.2022 13:33 Uhr Der Umweltverband WWF warnt vor einer "Plastifizierung der Meere". Der zunehmende Plastikmüll werde dramatische Auswirkungen haben. Was können Verbraucherinnen und Verbraucher im Alltag dagegen tun? Eine Expertin gibt im Interview Antworten.

Laut der Studie des Alfred-Wegener-Instituts wird sich der Mikroplastik-Gehalt in den Meeren in den kommenden 30 Jahren mehr als verdoppeln. Für Heike Vesper, Leiterin der Abteilung Meeresschutz beim WWF, ist daher klar: Es muss weniger Plastik in die Meere kommen. Dafür braucht es ihrer Meinung nach globale, politische Maßnahmen. Aber auch im Alltag lässt sich leicht auf Plastik verzichten.

NDR Info: Was kann denn jeder und jede einzelne im Kampf gegen Plastik tun?

Heike Vesper: Ich glaube, es ist besonders wichtig, dass wir darauf achten, was wir konsumieren und was wir kaufen. Wenn man schon das Gefühl hat, dass etwas extrem verpackt ist, dann sollte man es vielleicht einfach lassen. Man kann auch im konventionellen Supermarkt Angebote finden, die nicht zwei- oder dreifach verpackt sind. Da gibt es ja so Beispiele, wie die geschälte Banane, die auf einem Styropor-Schälchen liegt und dann mit Frischhaltefolie umwickelt ist. Wir sollten überflüssige Verpackungen aus unserem Alltag verbannen.

Wo kann man denn da im Alltag am besten ansetzen?

Vesper: Man kann zum Beispiel auf Einwegartikel verzichten. Trinkhalme zum Beispiel, auch wenn die mittlerweile nicht mehr aus Plastik gemacht werden. Die sind prinzipiell einfach nicht gut für unseren Planeten. Einmal benutzt und dann weggeworfen - wir müssen lernen, das aus unserem Alltag zu verbannen. Es ist besser alles so zu kaufen, dass man es möglichst lange und oft benutzen kann. Zum Beispiel Porzellan-Geschirr und Mehrweggefäße, etwa Glasflaschen bei Getränken.

Man muss also an sich selber arbeiten bei solchen Dingen. Schauen wir mal auf das Beispiel Taschen: Papiertaschen sind nicht wirklich eine gute Alternative zu Plastiktüten. Sinnvoller ist es eine Tasche zu haben, die man ganz oft benutzen kann. Zum Beispiel aus stabilem Plastik oder den schönen alten Stoffbeutel. Oft gibt es so Argumente, dass die Öko-Bilanz von einem Stoffbeutel genauso schlecht ist wie von einer Plastiktüte - zum Beispiel wenn man auf den Wasserverbrauch schaut. Aber das stimmt nur, wenn man davon ausgeht, dass man den Stoffbeutel so selten verwendet wie eine Plastiktüte.

Bleiben wir im Supermarkt, wie lässt sich Plastik dort vermeiden?

Vesper: Man kann Gemüse sehr gut lose kaufen, statt in eingeschweißten Verpackungen. Zum Beispiel Paprika oder Äpfel. Bio-Kunststoffe sind leider keine gute Alternative. Diese werden aus nachwachsenden Rohstoffen, wie zum Beispiel Maisstärke, hergestellt. Aber nur, weil es aus natürlichen Stoffen gemacht wird, heißt es nicht, dass es auch biologisch abbaubar ist. So eine Bio-Tüte kompostiert nicht einfach so, sondern nur in einer industriellen Kompostieranlage. Die kann man nicht hinter den nächsten Busch werfen.

Plastik steckt ja auch in vielen Dingen, bei denen man es nicht direkt sieht. Worauf kann man da achtgeben?

Vesper: Auf die Kleidung, die wir tragen. Fast Fashion ist ein riesiges Plastik-Problem. Weil genau solche Kleidungsstücke zu einem hohen Anteil aus Kunststoff hergestellt werden. Wenn die nicht lange getragen werden, dann heizt man die Plastik-Produktion insgesamt ganz schön an. Bei jedem Waschgang werden Fasern abgerieben, egal ob Kunststoff- oder Naturfaser. Wenn man nicht möchte, dass solche Kleinstfasern aus Kunststoff in die Umwelt gelangen, dann sollte man gucken, dass der Plastikanteil in der Kleidung möglichst gering ist. Wenn man einen Trockner benutzt, dann sollte man das Fusselsieb nicht über dem Waschbecken ausspülen, sondern im Restmülleimer entsorgen.

Ein großes Thema ist ja auch Mikroplastik, was sollte man da beachten?

Vesper: Es ist tatsächlich so, dass aufgrund der Empörung der Verbraucher das feste Mikroplastik aus vielen Kosmetikprodukten verschwunden ist. Bis vor ein paar Jahren war es tatsächlich völlig normal, dass so etwas in Zahnpasta, Peelings und Duschgels enthalten war. Es gibt aber auch noch flüssige Kunststoffe, die in Kosmetik enthalten sind. Die heißen dann Polyethylen und werden mit PE abgekürzt oder Polyquaternim PQ. Wenn man es sich ganz einfach machen will, dann kauft man zertifizierte Naturkosmetik - da darf das nicht drin sein. Oder man nimmt feste Seife. Es gibt aber auch Hunderte Ideen und Rezepte für selbgemachte Peelings im Internet. Es gibt auch einen QR-Code-Scanner und der BUND hat einen Katalog, in dem man nachschauen kann.

Was ganz wichtig ist für Konsumentinnen und Konsumenten: Man darf nicht das Gefühl haben: "Ich darf das nicht mehr" oder "Ich verzichte darauf". Man muss das ganz anders betrachten. Indem wir das nicht machen, tun wir etwas Gutes. Also ich gönne mir das selber, weil das für mich selber gut ist. Ich bin ja Teil dieses Planeten und des Ökosystems. Ich leide auch mit darunter, wenn die Verschmutzung zunimmt. Und durch den Plastikverzicht gönne ich mir sozusagen etwas Gutes. Das hat also auch etwas mit der inneren eigenen Haltung zu tun.

Das Interview führte Anina Pommerenke.

