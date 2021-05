Neue Fälle auf Spargelhof - Ausgangssperre im Kreis Diepholz Stand: 05.05.2021 20:04 Uhr Nach dem Corona-Ausbruch auf einem Spargelhof in Kirchdorf ist im Landkreis Diepholz "Bundes-Notbremse" in Kraft getreten. Aufgrund der hohen Sieben-Tage-Inzidenz gilt eine nächtliche Ausgangssperre.

Auch private Kontakte werden reduziert, Schulen wechseln ins Distanzlernen. Die Polizei kündigte in einer Mitteilung an, ab 22 Uhr verstärkt Präsenz auf den Straßen zu zeigen und bei Verstößen konsequent einzuschreiten. Dabei wolle man aber auf Aufklärung und Einsicht bei der Bevölkerung setzen, hieß es. Würden wiederholt Verstöße begangen, werde man Verfahren einleiten.

Donnerstag startet dritte Testreihe

Im Rahmen des Ausbruchs auf dem Spargel- und Beerenhof in Kirchdorf zählt der Landkreis aktuell 120 Infizierte. Am Montag waren alle Mitarbeitenden des Großbetriebs zum zweiten Mal auf Corona getestet worden - vom Spargelstecher bis zum Verwaltungsangestellten. Nach den Reihentests waren am Mittwoch 17 weitere Fälle bekannt geworden. Auf diejenigen, die erneut negativ getestet wurden, wartet am Donnerstag der dritte Abstrich. Während sich die positiv getesteten Personen in Quarantäne befinden, hat der Landkreis eine Arbeitsquarantäne für die nicht infizierten Saisonarbeitskräfte angeordnet. Sie dürfen das Betriebsgelände und ihre Wohnungen nicht verlassen. Die Ernte geht allerdings weiter - und damit auch die Fahrten in Gemeinschaftsbussen von den Wohnungen zu den Feldern.

Erntehelfer verstoßen mehrfach gegen Quarantäne

An die Quarantäne-Auflagen halten sich unterdessen offenbar nicht alle Erntehelfer. Ein Händler aus dem rund 30 Kilometer entfernten Asendorf hatte die Polizei am Montag darüber informiert, dass Betroffene einkaufen gegangen seien. Beamte klärten mithilfe eines Dolmetschers die Saisonarbeiter in der Sammelunterkunft erneut über die Vorschriften auf. Mit geringem Erfolg. In den folgenden Stunden ignorierten weitere Arbeiter die Anordnung, um einzukaufen. Die Polizei rückte mehrfach aus und schickte die Arbeiter zurück in die Unterkunft. Warum die Erntehelfer die Sammelunterkunft zum Einkaufen verlasen haben, ist unklar. Der Hof hatte angekündigt, die Versorgung zu übernehmen.

Pfarrer Kossen kritisiert "zweierlei Maß"

Der katholische Sozialpfarrer und Menschenrechtler Peter Kossen hat angesichts des Massenaufbruchs auf dem Hof erneut deutliche Kritik an der Lebensmittelerzeugung in Deutschland geäußert. "Man kann den Eindruck haben, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird", sagte Kossen. Bei Menschen aus Ost- oder Südosteuropa gebe es weniger Sorgfalt. "Und das finde ich verwerflich", so der Sozialpfarrer. Kossen war bis zum vergangenen Jahr in Vechta in der Nähe von Diepholz tätig.

