Mann in Silvesternacht in Polizeigewahrsam kollabiert Sendung: NDR Info | 03.01.2023 | 21:45 Uhr 1 Min | Verfügbar bis 03.01.2025

Der 38-Jährige hatte zuvor in einer Kneipe in Braunschweig randaliert. Trotz Reanimation verstarb er später in einer Klinik.