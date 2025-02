Stand: 26.02.2025 14:31 Uhr Lärm von der "Energos Power" vor Rügen

Im Osten von Rügen gibt es von Anwohnern Beschwerden über eine starke Lärmbelästigung. Der komme vom Regasifizierungsschiff "Energos Power", das vor Rügen auf der Nordperd-Reede liegt. Die Crew hatte am Wochenanfang wegen des Wetters das Nebelhorn in Gang gesetzt, das in kurzen Abständen Signale abgibt. Laut Wasserschutzpolizei Sassnitz sind dazu alle Schiffe verpflichtet, die länger als 200 Meter sind. Dabei gehe es um die Sicherheit des Schiffsverkehrs. Die "Energos Power" liegt seit zwei Wochen auf Reede, weil der Terminal-Betreiber Deutsche ReGas den Chartervertrag vorzeitig gekündigt hat. Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes ist die Reede Nordperd als Gefahrgut-Reede ausgewiesen, sodass dort ausschließlich Tanker oder Gefahrgutschiffe ankern dürfen. Das Bundeswirtschaftsministerium will eine zügige Lösung für den Verbleib der "Energos Power" finden, heißt es auf NDR-Anfrage.

