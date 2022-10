Interne Aufarbeitung im NDR: Rossbachs Führungsstil belastete Arbeitsalltag Stand: 27.10.2022 19:00 Uhr Die interne Aufarbeitung der Vorwürfe gegen die Direktorin des NDR Landesfunkhauses Hamburg, Sabine Rossbach, ist abgeschlossen. Laut dem am Donnerstag vorgestellten Bericht hat demnach Rossbachs Führungsstil die redaktionelle Atmosphäre im Funkhaus stark belastet. Für einen unzulässigen Eingriff ins Programm fanden die Prüfer keine Belege.

Für ihren Untersuchungsbericht haben zwei NDR Journalisten aus den Landesfunkhäusern Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Wochen mehr als 70 Gespräche mit Mitarbeitenden aus dem Landesfunkhaus Hamburg geführt. Sie beschrieben demnach ein autoritäres Auftreten und einen oft rauen Umgangston Rossbachs sowie das weitgehende Fehlen einer offenen Diskussionskultur.

Die journalistische Arbeit sei laut dem Bericht durch mangelndes Vertrauen und mangelnden gegenseitigen Respekt beeinträchtigt worden. Mitarbeitende hätten Rossbachs Ton als ruppig beschrieben, auch klagten sie über mangelnde Wertschätzung.

Prüfer: Unzulässige Eingriffe ins Programm lassen sich nicht belegen

Unzulässige Eingriffe in das Programm und der Vorwurf, Rossbach habe unter anderem die PR-Agentur ihrer Tochter begünstigt, lassen sich laut den Prüfern aber nicht belegen. Mehrere Medien hatten berichtet, Events, die medial von der Agentur vermarktet wurden, seien gezielt im "Hamburg Journal" im NDR Fernsehen platziert worden.

Rossbach hat auf Anfrage in Aussicht gestellt, sich nach einer gründlichen Prüfung des am Donnerstag veröffentlichten Berichts zu der internen Aufarbeitung zu äußern.

Antikorruptions-Beauftragte: Vorwürfe gegen Rossbach waren falsch

Anfang der Woche hatte der Norddeutsche Rundfunk bereits einen Bericht der Antikorruptions-Beauftragten im NDR zu den Vorwürfen gegen Rossbach vorgelegt. In diesem Zusammenhang wurden demnach keinerlei Korruptionstatbestände festgestellt, die Vorwürfe hätten sich als falsch herausgestellt, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung des NDR.

Rossbach beendet Dienstverhältnis zwei Jahre früher als vorgesehen

Rossbach hatte bereits angekündigt, wegen des verlorengegangenen Vertrauens zwischen ihr und Teilen der Redaktion den Weg für einen Neuanfang im Landesfunkhaus Hamburg freizumachen und ihr Amt bereits zum 1. April 2023 zur Verfügung zu stellen. Nach einer Freistellung wird sie den NDR dann endgültig zum 31. Oktober 2023 verlassen. Sie beendet damit ihr Dienstverhältnis zwei Jahre früher als ursprünglich vorgesehen. Die entsprechende Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des NDR Verwaltungsrates.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 27.10.2022 | 18:30 Uhr