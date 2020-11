Impfzentren: Das sind die Pläne in Norddeutschland Stand: 19.11.2020 11:21 Uhr Die Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus macht große Fortschritte - so große, dass es bereits konkrete Überlegungen gibt, wie die Bevölkerung in Deutschland im großen Stil geimpft werden kann.

Damit möglichst viele Menschen möglichst effektiv das Mittel bekommen können, ist die Einrichtung von Impfzentren geplant. Denn der Transport des Impfstoffes dürfte aufwendig werden, weil beispielsweise das Mittel des Mainzer Unternehmens Biontech bei Temperaturen von minus 70 Grad gelagert werden muss - entsprechend groß sind die Herausforderungen in Sachen Infrastruktur und Logistik. Kleine Hausarztpraxen wären damit überfordert. Beim Transport und der Lagerung des Impfstoffs soll offenbar auch die Bundeswehr helfen.

Wann mit den Impfungen begonnen werden kann, ist noch offen. Bund und Länder gehen davon aus, dass in den ersten drei Monaten des kommenden Jahres ein zugelassener Impfstoff verfügbar sein wird. Klar ist, dass zunächst Menschen aus Risikogruppen und Menschen, die im Gesundheitswesen beschäftigt sind, gegen das Coronavirus geimpft werden sollen. Auch die norddeutschen Bundesländer bereiten sich darauf vor - und haben bereits erste Details ihrer Planungen bekanntgegeben.

Niedersachsen: Bis zu 60 Impfzentren geplant

Die niedersächsische Landesregierung plant derzeit die Errichtung von bis zu 60 Zentren im ganzen Land. Die Aufgaben sind laut Innenminister Boris Pistorius (SPD) dabei wie folgt verteilt: Das Land kümmert sich um die Logistik rund um den Impfstoff, um die Terminvergabe in den Impfzentren und trägt die gesamten Kosten. Die Kommunen sollen geeignete Räumlichkeiten finden, Personal rekrutieren, die Menschen vor Ort betreuen und den Betrieb der Zentren absichern.

Als ein mögliches Impfzentrum in Niedersachsen sind beispielsweise die Weser-Ems-Hallen in Oldenburg im Gespräch.

Schleswig-Holstein: Impfzentren in jedem Kreis

Auch das nördlichste Bundesland bereitet derzeit die Einrichtung von Impfzentren vor. Es soll jeweils einen Standort in jedem Kreis und jeder kreisfreie Stadt geben. Nach Angaben von Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) habe das Land frühzeitig Spritzen, Kanülen, spezielle Kühlaggregate und weiteres Material bestellt. Die geplanten Impfzentren sollen laut Garg die Impfdosen von einem zentralen Verteilzentrum im Land erhalten. Das genaue Verfahren werde noch abgestimmt.

Des Weiteren prüft das Gesundheitsministerium, ob auch Impfungen durch mobile Teams in bestimmten Einrichtungen wie in Pflegeheimen möglich sind.

Mecklenburg-Vorpommern: Mindestens sechs Zentren - plus mobile Teams

Mecklenburg-Vorpommern plant mindestens ein Corona-Impfzentrum in jedem der sechs Landkreise sowie in Rostock und Schwerin. Zudem sind auch in MV mobile Teams angedacht, die beispielsweise in Pflegeheimen die Impfungen vornehmen sollen. Auch Spritzen und Kanülen hat das Land schon bestellt - ausreichend für eine halbe Million Impfungen.

Damit genug Fachpersonal für die Zentren zur Verfügung steht, will das Gesundheitsministerium auch Ärzte aus dem Ruhestand holen. Aber auch aktive Ärzte, Betriebsärzte, Fachkräfte im Rettungsdienst oder Studierende sollen für die Arbeit in den Zentren gewonnen werden. Sie sollen bis zu vier Stunden am Stück arbeiten, so dass die Zentren insgesamt für 16 Stunden täglich arbeiten können.

Hamburg: Suche nach optimalem Standort läuft

In Hamburg wird derzeit noch ein passendes Impfzentrum gesucht - Presseberichten zufolge stehen dabei besonders die Messehallen im Mittelpunkt. Aber auch ein Terminal im Flughafen könnte ein Impfzentrum beherbergen. Offizielle Bestätigungen seitens des Senats gibt es aber noch nicht. Es wird unter anderem auf die erhöhten Anforderungen an einen solchen Standort verwiesen. So müsste es eine sehr gute Verkehrsanbindung geben, ebenso große Räumlichkeiten für Wartende und zur möglichen Beobachtung nach der Impfung.

