Gedenkfeiern für die Todesopfer in der Corona-Pandemie

Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten baten die Deutschen, am Sonntag an der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Januar initiierten Gedenkaktion #lichtfenster teilzunehmen und an den Abenden des 16. bis 18. April Kerzen in die Fenster zu stellen.

In schwerer Krise einen Moment innehalten

"Unser ganzes Land erlebt eine schwere Krise. Die Corona-Pandemie hat viele Menschenleben gefordert. Für uns Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ist es an diesem Tag wichtig, dass wir gemeinsam und trotz der Fortdauer dieser bedrückenden Pandemie für einen Moment innehalten", hieß es in einer am Freitag von allen Landesregierungen verbreiteten Erklärung. "Wir wollen uns bewusst machen, was wir verloren haben, aber gemeinsam auch Hoffnung und Kraft schöpfen."

ARD und ZDF übertragen Gedenkveranstaltungen live

Am Sonntag setzen Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Präsident des Bundesrats und Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, und der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, als Vorsitzender der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ein Zeichen des gemeinsamen Gedenkens für die Opfer der Pandemie. Im Rahmen der um 13 Uhr beginnenden Veranstaltung im Konzerthaus Berlin kommt es zu einer Begegnung mit Hinterbliebenen. Zuvor findet ab 10.15 Uhr ein Ökumenischer Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zu Berlin statt. Die ARD überträgt in den Gottesdienst im Ersten, das ZDF zeigt die Gedenkfeier für die Verstorbenen in der Corona-Pandemie ab 12.50 Uhr.

AUDIO: Gedenken an Corona-Tote: "Kollektives Innehalten ist wichtig" (4 Min) Gedenken an Corona-Tote: "Kollektives Innehalten ist wichtig" (4 Min)

