Deutlich weniger Arbeitslose im Norden als vor einem Jahr Stand: 31.03.2022 10:48 Uhr Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter positiv: Bundesweit sank die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahres-März um mehr als 16 Prozent - ähnlich verlief die Entwicklung in den norddeutschen Bundesländern.

Ungeachtet erster wirtschaftlicher Auswirkungen des Ukraine-Krieges sank die Arbeitslosigkeit in Deutschland dank einer Frühjahrsbelebung weiter. Im März waren bundesweit 2,362 Millionen Menschen ohne Job - 66.000 weniger als im Februar und 465.000 weniger als im März 2021. Die bundesweite Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,1 Prozent. In Norddeutschland ging die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahres-März am stärksten in Schleswig-Holstein zurück, in Mecklenburg-Vorpommern war der Rückgang am geringsten.

Niedersachsen: 14,7 Prozent weniger Arbeitslose als im März 2021

Auch auf dem Arbeitsmarkt in Niedersachsen hat die Frühjahrsbelebung eingesetzt. Die Arbeitslosigkeit im März sank gegenüber Februar um 2,7 Prozent auf aktuell 222.957 Personen. Gegenüber dem März im Vorjahr sind das 14,7 Prozent weniger. Die Arbeitslosenquote beträgt derzeit 5,1 Prozent. "Der Arbeitsmarkt hat sich von der Corona-Krise weitgehend erholt und ist für neue Herausforderungen gewappnet", sagte Johannes Pfeiffer, Chef der niedersächsischen Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit. Mit Blick auf Geflüchtete aus der Ukraine erklärte er: "Sie treffen hier auf einen aufnahmefähigen Arbeitsmarkt, die Personalnachfrage der Betriebe ist hoch". In Niedersachsen gebe es 89.260 freie Stellen, rund ein Drittel mehr als vor einem Jahr. Allerdings müssten auch Hürden gemeistert werden wie Sprachprobleme und die Anerkennung von Berufsabschlüssen. Bislang hätten sich erst vereinzelt Ukrainerinnen und Ukrainer bei den Arbeitsagenturen gemeldet.

17,6 Prozent weniger Arbeitslose als vor einem Jahr in Schleswig-Holstein

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 80.500. Das ist ein Minus von 17,6 Prozent gegenüber dem März des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 5,1 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat Februar hat sich die Quote um 0,2 Prozentpunkte reduziert. "Die einsetzende Frühjahrsbelebung hat für einen deutlichen Rückgang der Arbeitslosenzahlen gesorgt. Erfreulich ist, dass im Vorjahresvergleich alle Alters- und Personengruppen - auch die Langzeitarbeitslosen - von der insgesamt robusten Arbeitsmarktlage profitiert haben", sagte Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit. Dabei müsse man aber im Blick behalten, dass auch im März die Kurzarbeit noch Beschäftigung gesichert habe. "Besonders erfreulich ist, dass nun schon im dritten Monat hintereinander die Zahl der Langzeitarbeitslosen im jeweiligen Vorjahresvergleich zurückgeht." Allerdings liege ihre Zahl mit aktuell 31.200 noch immer deutlich über dem März-Wert vor der Corona-Pandemie.

Mecklenburg-Vorpommern: Rückgang der Arbeitslosigkeit um 13,8 Prozent

Die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern sank im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13,8 Prozent. Aktuell sind 60.100 Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote liegt bei 7,3 Prozent. Auch im Vergleich zum Februar dieses Jahres sank die Zahl der Arbeitslosen leicht - um 3,1 Prozent. "Der Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern hat von der einsetzenden Frühjahrsbelebung profitiert", sagte Haupt-Koopmann. Der Rückgang sei erwartet worden, da der Bedarf an Arbeitskräften unter anderem in Landwirtschaft und Gartenbau mit dem Ende des Winters wächst. Den Angaben der Arbeitsagentur zufolge haben von der Entwicklung am Arbeitsmarkt auch erneut die Langzeitarbeitslosen profitiert, gegenüber dem Vorjahr ging deren Zahl um 2.000 oder 7,5 Prozent zurück. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie seien aber immer noch erkennbar, die Gesamtzahl der Langzeitarbeitslosen liege weiter deutlich über dem Vorkrisenniveau von 18.900 im März 2020: Aktuell gibt es 24.300 Langzeitarbeitslose im Nordosten.

72.000 Arbeitslose in Hamburg - 16,4 Prozent weniger als vor einem Jahr

Hamburgs Arbeitsmarkt ist auch im März weiter im Aufwärtstrend. 72.000 Menschen sind arbeitslos gemeldet. Das sind 14.000 weniger als vor einem Jahr, beziehungsweise 16,4 Prozent. Im Vergleich mit dem Februar sind es gut 1.000 Arbeitslose weniger. Negative Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine sieht Hamburgs Arbeitsagenturchef Sönke Fock noch nicht. Er sagte, er rechne damit, dass die Nachfrage nach Fachkräften hoch bleibt. Die steigenden Energie- und Rohstoffpreise verunsicherten die norddeutsche Wirtschaft allerdings und wie lange das so bleibe, sei noch nicht absehbar. Bessere Chancen, in Hamburg einen Job zu bekommen, haben unterdessen offenbar auch wieder Langzeitarbeitslose. Deren Zahl war durch die Pandemie zwischenzeitlich auf knapp 30.000 gestiegen. Aktuell sind rund 26.000 Hamburgerinnen und Hamburger länger als seit einem Jahr ohne Arbeit.

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus Arbeitsmarkt