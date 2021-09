Der norddeutsche Arbeitsmarkt im September 2021

Arbeitsmarkt im Norden: Herbst sorgt überall für Belebung Stand: 30.09.2021 10:48 Uhr Der Arbeitsmarkt lässt das Corona-Tal weiter hinter sich - bundesweit und auch in Norddeutschland. Dort gibt es überall mindestens zehn Prozent weniger Arbeitslose als vor einem Jahr.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im abgelaufenen Monat auf 2,465 Millionen gesunken. Das seien 382.000 weniger als im September 2020 und 114.000 weniger als im August, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mit. Die bundesweite Quote sank um 0,2 Punkte auf 5,4 Prozent. Die Nordländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg verzeichnen durchweg weniger Arbeitslose.

Niedersachsen: Stärkster Rückgang bei unter 25-Jährigen

Im September waren in Niedersachsen 229.605 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 5,2 Prozent weniger als im August und sogar 12,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent. Vom Abbau der Arbeitslosigkeit profitierten fast alle Personengruppen. Am stärksten fiel der Rückgang mit minus 16,2 Prozent bei den unter 25-Jährigen aus, da viele von ihnen eine Ausbildung angefangen oder nach abgeschlossener Ausbildung einen Arbeitsplatz gefunden haben. Der Bestand an offenen Arbeitsstellen ist im September auf über 88.300 gewachsen. "Die Bereitschaft der Unternehmen, neue Fachkräfte einzustellen ist nach vielen schwierigen Monaten angesichts der stabileren wirtschaftlichen Lage hoch", sagte Johannes Pfeiffer, Chef der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit.

Schleswig-Holstein: 3.300 Menschen weniger ohne Job

Die Zahl der Arbeitslosen ist auch in Schleswig-Holstein im abgelaufenen Monat weiter gesunken. Im Vergleich zum August verringerte sich die Zahl der Menschen ohne festen Job um 3.300 (3,9 Prozent) auf 81.900. Gegenüber dem September 2020 gab es einen Rückgang um 12.100 Arbeitslose (12,8 Prozent). Die Quote liegt aktuell mit 5,2 Prozent um 0,2 Prozentpunkte unter dem Wert des Vormonats. Im September 2020 betrug sie 6,0 Prozent. Haupt-Koopmann betonte allerdings: "Wie schon in den vergangenen Monaten möchte ich - bei aller Freude über die positive Entwicklung - darauf hinweisen, dass noch immer Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein spürbar sind. So ist zwar die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Vormonatsvergleich gesunken, doch der Vorjahresvergleich zeigt, dass wir das niedrigere Vorkrisenniveau noch nicht erreicht haben."

Mecklenburg-Vorpommern: Quote sinkt auf 6,9 Prozent

Die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern liegt im Vergleich zum September vergangenen Jahres mit 56.200 um 6.200 oder 10,0 Prozent niedriger. Die Arbeitslosenquote beträgt nun 6,9 Prozent, im September 2020 lag sie bei 7,6 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat August ist die Zahl der Arbeitslosen um 2.200 oder 3,7 Prozent gesunken. "Der Herbstaufschwung ist weiter stabil", sagte Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit. So seien im Vergleich zum August die Arbeitslosenzahlen aller Alters- und Personengruppen gesunken. Auch im Nordosten gilt: "Insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit ging überproportional zurück", sagte Haupt-Koopmann.

Hamburg: Unternehmen stellen wieder deutlich mehr Beschäftigte ein

In Hamburg waren im September 76.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind knapp 10.000 weniger (11,2 Prozent) als im Vorjahresmonat und 2.600 weniger (3,3 Prozent) als im August. Damit setzte sich ein nun schon acht Monate anhaltender Trend fort. Die Arbeitslosenquote lag im September bei 7,0 Prozent nach 7,3 Prozent im August und 8,0 Prozent im September 2020. Hamburgs Unternehmen stellen wieder deutlich mehr Menschen ein und es könnten noch mehr sein: Fast 13.000 offene Stellen gibt es laut Arbeitsagentur, die meisten im Bereich Verkehr, Logistik und dem Sicherheitsgewerbe. Aber auch die Tourismusbranche zieht wieder an und braucht Personal. Überwiegend suchen die Firmen Fach- und Führungskräfte. Es gibt aber auch mehr als 2.000 Jobs in der Stadt für ungelernte Kräfte. Hamburgerinnen und Hamburger ohne richtige Ausbildung hatten es in der Corona-Pandemie mit am schwersten, ihren Job zu behalten oder einen neuen zu finden.

