Corona-Live-Ticker: Schwesig für Mundschutzpflicht

Auch am Ostersonntag informieren wir Sie in unserem Live-Ticker zur Corona-Krise über die Ereignisse in Norddeutschland. Außerdem finden Sie hier Hintergründe zur Pandemie und Beiträge aus NDR Radio- und Fernsehsendungen.

Das Wichtigste in Kürze:



MV: Ministerpräsidentin Schwesig fordert Mundschutzpflicht

Oster-Gottesdienst aus der St. Pauli Kirche in Hamburg im Livestream

Kirchen feiern Ostern: "Auferstehungs-Flashmob" und bundesweites Glockengeläut

SPD-Politiker Weil und Stegner fordern mehr Produktion in Deutschland

Insgesamt wurden in Norddeutschland mehr als 14.500 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet

(Derzeit fehlen noch die aktualisierten Zahlen aus Bremen.)

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande.

Rostock: Finanziell um Jahre zurückgeworfen

Die Hansestadt Rostock muss angesichts der Corona-Krise in diesem Jahr mit Einnahmeverlusten und Mehrausgaben in einer Größenordnung von vielen Millionen Euro rechnen. "Es wird 2020 massive Ausfällen beispielsweise bei der Gewerbesteuer geben. Gebühren und Einnahmen fallen weg, die laufenden Kosten dagegen nicht", sagte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Er sieht die Zukunft großer Projekt als gefährdet an. "Es ist leider sehr wahrscheinlich, dass das Virus und der damit einhergehende wirtschaftliche Einbruch uns als Stadt finanziell um Jahre zurückwerfen werden", betonte Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD). Eine Größenordnung des Minus wollten die beiden Politiker nicht nennen. Beobachter gehen von einem dreistelligen Millionenbetrag aus.

Polizei bisher zufrieden mit Verhalten der Hamburger

Den sonnigen Sonnabend haben am Osterwochenende viele Menschen in Hamburg zu einem Spaziergang genutzt. Weit überwiegend hielten sie sich dabei an das Abstandsgebot und die weiteren Einschränkungen, die in der Verordnung des Senats gegen die Ausbreitung des Coronavirus vorgeschrieben sind. Das teilte die Hamburger Polizei mit. Lediglich im Bereich Wedel an der Elbe musste die Polizei bei Fahrzeugkontrollen rund ein Viertel der Autos wieder zurückschicken, weil sie zu touristischen Zwecken in Naherholungsgebiete unterwegs waren. Von rund 450 Autos wurden etwa 110 abgewiesen.

Weil und Stegner fordern mehr Produktion in Deutschland

Die Corona-Krise führt nach Ansicht von Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil deutlich die Abhängigkeit von weit entfernten Produktionsstätten wie China vor Augen. "Wir werden umdenken und sicherstellen müssen, dass wir wichtige Industrieproduktionen zukünftig auch hier bei uns in Deutschland beziehungsweise in Europa vorhalten - dafür bedarf es kluger staatlicher Steuerung", sagte der SPD-Politiker in Hannover der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Aus Sicht seines Parteikollegen Ralf Stegner sollten Deutsche Pharma-Unternehmen verpflichtet werden, Medikamente zu einem bestimmten Anteil in Deutschland herzustellen. "Das sollte eine Lehre aus der Corona-Krise sein", sagte der Kieler SPD-Fraktionschef der dpa. Es dürfe nicht so weitergehen, dass Konzerne aus Gewinnstreben so viele Arzneien im Ausland produzieren lassen wie bisher. Das gelte auch für andere Dinge wie Schutzmasken, die in Krisenzeiten gebraucht werden. Es könne auch nicht sein, dass es private Krankenhäuser im Gewinninteresse ablehnen, nicht dringend erforderliche Operationen zu verschieben, sagte Stegner.

Corona-Regeln: Schwesig fordert Mundschutzpflicht

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig stellt Bedingungen für eine Lockerung der Corona-Regeln. In der "Bild am Sonntag" fordert die SPD-Politikerin eine generelle Maskenpflicht. Man könne das öffentliche Leben nur mit zusätzlichen Maßnahmen schrittweise wieder hochfahren, so Schwesig. Dazu gehöre ein Mundschutz für alle. Baden-Württembergs Innenminister Strobl von der CDU machte flächendeckende Corona-Tests zur Bedingung für Lockerungen. Bund und Länder beraten am Mittwoch über das weitere Vorgehen. Die aktuellen Kontaktbeschränkungen laufen in einer Woche aus.

"Auferstehungs-Flashmob" und bundesweites Glockengeläut

Viele Kirchengruppen planen wegen der Corona-Krise und dem Verbot öffentlicher Gottesdienste besondere Aktionen zu Ostern. Unter anderem sollen heute am Ostersonntag um 12 Uhr deutschlandweit die Kirchenglocken läuten - und zwar von katholischen und von evangelischen Kirchtürmen. Vorher ist unter dem Motto #osternvombalkon ein "Auferstehungs-Flashmob" geplant. Um 10.15 Uhr wollen Musiker den traditionellen Osterchoral "Christ ist erstanden" anstimmen - von Balkonen, aus Fenstern oder einfach auf der Straße.

Oster-Gottesdienst aus der St. Pauli Kirche in Hamburg im Livestream

Unter dem Motto "Ostern auf St. Pauli" gibt es heute ab 10 Uhr einen Livestream auf dieser Seite vom Gottesdienst aus der Hamburger St. Pauli Kirche am Pinnasberg. Es ist der fünfte Gottesdienst, den 90,3-Kulturredakteur Daniel Kaiser seit Beginn der Corona-Krise ins Internet bringt - diesmal gemeinsam mit Pastor Sieghard Wilm und der Hamburger Sängerin Jessy Martens, die seit der Trauerfeier für Jan Fedder einem Millionenpublikum bekannt ist. Ebenfalls heute um 10 Uhr überträgt NDR Info im Radio einen katholischen Gottesdienst aus der Seminarkirche in Hildesheim mit Bischof Heiner Wilmer. Auch viele weitere Gottestdienste werden über Ostern im Internet ausgestrahlt.

Landesmagazin-Beiträge über Corona-Situation

Coronavirus-Live-Ticker startet

Guten Morgen und Frohe Ostern! Auch heute informieren wir Sie per Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Ausbreitung in Norddeutschland. Hier bekommen Sie Nachrichten und Hintergründe sowie Programminhalte aus dem NDR Fernsehen und Hörfunk. Mehr Informationen finden Sie auch auf den folgenden Seiten: