Stand: 22.06.2020 07:37 Uhr After Corona Club: Zu Gast bei Anja Reschke

Was macht die Corona-Krise mit uns? Mit unserer Gesellschaft? Mit unserer Welt? Noch stecken wir mittendrin - aber viele fragen sich inzwischen: Wie sieht die Zeit nach Corona aus? Für Prognosen, Visionen, Einschätzungen und auch Forderungen gibt es den After Corona Club - den Debattierclub unserer Zeit: Anja Reschke spricht mit Fachleuten aus Psychologie und Wirtschaft, Soziologie und Politik, Wissenschaft und Medizin. Alle 35 Folgen sind zu sehen oder zu hören in der ARD-Mediathek, im Youtube-Channel NDR Doku sowie als Audio-Podcast.