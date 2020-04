Corona-Live-Ticker: Debatte über Lockerungen

Wie entwickelt sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen? Was sind die wirtschaftlichen Folgen des "Shutdowns"? In diesem Live-Ticker informieren wir Sie heute schnell und direkt über die Ereignisse des Tages. Die Entwicklungen bis gestern Abend können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Gericht bestätigt Corona-Beschränkungen für Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsens Gesundheitsministerin warnt vor voreiligen Lockerungen, Bundesgesundheitsminister Spahn hält Lockerungen für möglich

Ab 9 Uhr: Fragestunde mit Hamburgs Bürgermeister Tschentscher

Aus Niedersachsen wurden am Mittwoch 401 Neuinfektionen gemeldet, aus Schleswig-Holstein 95, aus Hamburg 153, aus Mecklenburg-Vorpommern 16. Damit sind in Norddeutschland bislang mehr als 13.000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet

Spahn hält Lockerungen für möglich

Die Forderungen nach einer Exit-Strategie aus den Corona-Maßnahmen werden täglich lauter. Nun hat sich auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in die Debatte eingeschaltet und Lockerungen nach den Osterferien in Aussicht gestellt. Bei den Infektionszahlen sei ein "positiver Trend" zu beobachten, der sich aber noch "verstetigen" müsse, sagte Spahn dem "Handelsblatt". Voraussetzung möglicher Schritte in Richtung Normalität sei, dass sich sich die Bevölkerung auch über die Osterfeiertage an die Alltagsbeschränkungen halte.

Verstärkte Kontrollen an der Grenze nach Holland

Die Niederlande gelten seit vergangener Woche als Corona-Risikogebiet, doch die Grenzübergänge sind nicht geschlossen. Trotzdem müssen Pendler ab heute mit verstärkten Kontrollen der Bundespolizei rechnen. Sie stockt die Einsatzkräfte um mehr als 100 Beamte auf, um die Infektionsgefahr weiter einzudämmen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

"Der Fußball macht Pause, wir nicht"

Unter dem Motto "Der Fußball macht Pause, wir nicht" startet die NDR 2 Bundesligashow vom 11. April an immer sonnabends ab 15.30 Uhr als Podcast. Martin Roschitz, NDR 2 Bundesligashow-Moderator, und Moritz Cassalette, NDR Fußball-Reporter, sprechen mit Stars, Funktionären und Experten über das, was ist: die Zwangspause. Erster Gast ist der Coach von Werder Bremen, Florian Kohfeldt. Er hat mit seiner Mannschaft in dieser Woche wieder das Training aufgenommen. Auch er fragt sich: Wird die Saison Anfang Mai fortgesetzt?

Oster-Gottesdienste als Streaming

Auch zu Ostern bleiben die Kirchen wegen des Coronavirus für die Gläubigen geschlossen. Sie müssen in diesem Jahr auf Hörfunk und Fernsehen sowie das Internet setzen, um an Gottesdiensten teilnehmen zu können. "Ostern fällt nie aus. Wir werden Ostern feiern. Anders als sonst, aber miteinander verbunden als Gemeinschaft, die Auferstehung feiert", sagte der evangelische Landesbischof von Hannover, Ralf Meister. Er feiert den online übertragenen Gottesdienst am Karfreitag und am Ostersonntag. Der Karfreitagsgottesdienst kommt aus der Marktkirche in Hannover. Auch die katholischen Bischöfe Heiner Wilmer (Hildesheim), Franz-Josef Bode (Osnabrück) und Wilfried Theising (Vechta) lassen die Ostergottesdienste streamen. Der Gottesdienst aus Hildesheim mit Bischof Wilmer am Ostersonntag wird bei NDR 1 Niedersachsen und auf NDR Info übertragen, sagte ein Sprecher des Bistums. Bischof Bode feiert den Gottesdienst am Gründonnerstagabend und die Osternachtfeier am Karsamstag im Osnabrücker Dom.

Verband zu Corona-Krise: Autoindustrie nicht unverwundbar

Die niedersächsische Wirtschaft hat vor dramatischen Folgen der Corona-Krise vor allem für die Automobilindustrie im Land gewarnt. "Es wäre ein Trugschluss zu glauben, die Autoindustrie sei unverwundbar. Die Kapitalpolster reichen höchstens noch acht bis zehn Wochen", sagte Volker Schmidt vom Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall in einem Interview der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Die Wirtschaft liege schon jetzt am Boden, die Erwartungen seien im Keller. Wenn die Produktion noch weitere Wochen ruhe, werde es für die gesamte niedersächsische Wirtschaft ernste Konsequenzen geben, warnten Schmidt und der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN), Volker Müller, in dem gemeinsamen Interview. Die größten Probleme hätten kleine und mittlere Betriebe aus dem Zuliefer-Bereich in der Metall- und Chemieindustrie.

Strenge Regeln in Mecklenburg-Vorpommern bleiben gültig

Die strengen Reiseregeln zu Ostern bleiben in Mecklenburg-Vorpommern vorerst gültig. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Greifswald hat die entsprechende Rechtsverordnung der Landesregierung am späten Mittwochabend bestätigt.

Gesundheitsministerin warnt vor voreiligen Lockerungen

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) sieht in der aktuellen Corona-Krise nach wie vor keinen Spielraum für Lockerungen der zurzeit bestehenden Maßnahmen. "Wir tun uns nicht leicht damit, die Freiheitsrechte so einzuschränken", betonte die SPD-Politikerin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Zahl der Neuinfektionen gebe Lockerungen aber noch nicht her. Zuletzt hatte es in Niedersachsen etwa 400 neue Fälle an einem Tag gegeben. In den 14 Tagen nach Ostern werde man an der Entwicklung von Infektionen, Erkrankten und Todesfällen ablesen können, wie viele Menschen sich nicht an die Appelle gehalten haben, auch über die Feiertage auf Besuche und Ausflüge zu verzichten, so Reimann.

Ab 9 Uhr: Fragestunde mit Hamburgs Bürgermeister

Erneut stellt sich Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) heute zwischen 9 und 10 Uhr bei NDR 90,3 den Fragen von Hörerinnen und Hörern. Über ein Online-Formular können Sie schon jetzt Ihre Frage rund um die Corona-Krise einreichen.

Coronavirus-Live-Ticker startet

Guten Morgen! Auch heute informieren wir Sie per Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Ausbreitung in Norddeutschland. Hier bekommen Sie Nachrichten und Hintergründe sowie Programminhalte aus dem NDR Fernsehen und Hörfunk. Mehr Informationen finden Sie auch auf den folgenden Seiten: