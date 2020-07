Corona-Ticker: IfW-Kritik an Hilfen der Regierung

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: das Corona-Blog vom Sonnabend.

Das Wichtigste in Kürze:



IfW-Kritik an Corona-Hilfen der Bundesregierung

Probleme bei Corona-Warn-App behoben

22 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet, 12 in Schleswig-Holstein, 13 in Hamburg, keine in Mecklenburg-Vorpommern

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Veranstaltungsbranche erwartet Klagewelle

Die durch die Corona-Pandemie in die Krise geratene Veranstaltungswirtschaft sieht weiter keine Perspektive. Vier Wochen nach der spektakulären Aktion "Night of Light", in der bundesweit mit in roter Farbe getauchten Plätzen und Gebäuden auf die verzweifelte Lage aufmerksam gemacht wurde, gebe es keine Signale, dass sich in absehbarer Zeit etwas ändere, sagte der Veranstaltungstechniker Stefan Schmidt aus Rostock der Deutschen Presse-Agentur. Bundesweit mache sich nun Unmut breit. Wenn die Infektionsrate so niedrig bleibe und es nicht gleichzeitig einen massiven Umschwung gebe, werde es zu einer Klagewelle kommen, betonte Schmidt. Das meist strikte Festhalten am Verbot von großen, oft aber auch kleineren Veranstaltungen, sei kaum mehr nachzuvollziehen.

IfW in Kiel kritisiert Corona-Hilfen der Bundesregierung

Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat der Bundesregierung unzureichende Hilfen für Unternehmen in der Corona-Krise vorgeworfen. "Die Politik hat sich verzettelt", sagte der Leiter des Prognosezentrums am IfW in Kiel, Stefan Kooths, der Deutschen Presse-Agentur. Das Konjunkturprogramm sei aus "stabilisierungspolitischer Sicht" nicht zweckmäßig, weil es nicht dort ansetze, wo die Unternehmen die größten Probleme hätten. Sachgerecht wären aus seiner Sicht vor allem Eigenkapital-Hilfen in Form von Zuschüssen.

In den verschiedenen Branchen gebe es große Unterschiede. So sei die Bauwirtschaft wenig von der Krise betroffen, Gastronomie oder Messebauer hingegen stark. Beim verarbeitenden Gewerbe spürten einige Unternehmen die Pandemie-Folgen gar nicht, andere enorm. "Die einzelnen Branchen sollten die Kosten nicht nach zufälliger Betroffenheit tragen müssen", forderte Kooths. Es solle einen Lastenausgleich geben. Der Staat könne sich die milliardenschweren Hilfsmaßnahmen zwar leisten, aber: "Teilweise werden die staatlichen Mittel verpulvert und nicht mit maximaler Stabilitätswirkung eingesetzt".

Verstöße gegen Corona-Maßnahmen in MV - Polizei löst Partys auf

Gleich zwei Partys im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind gestern wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen aufgelöst worden. Das teilte die Polizei mit. Im Ort Krenzliner Hütte sei eine Geburtstagsfeier mit bis zu 200 feiernden Teilnehmern, 30 Autos und einem Festzelt von zwei 23-Jährigen veranstaltet worden. Die Feier sei dann aufgelöst worden. Die Partygäste verhielten sich den Angaben zufolge überwiegend einsichtig und kooperativ. Die zweite Party war nach Angaben der Polizei in einer Diskothek in Spornitz geplant und ebenfalls als Geburtstag deklariert. Obwohl die Feier vorab untersagt worden war, versammelten sich rund 60 meist minderjährige Gäste; sie verließen die Party jedoch wegen des Polizeieinsatzes schnell wieder. In beiden Fällen drohen Anzeigen wegen einer Ordnungswidrigkeit.

Probleme bei Corona-Warn-App behoben

Für die technischen Probleme bei der Corona-Warn-App gibt es nun nach Angaben der Entwickler nun für beide Betriebssysteme eine Lösung. Die Deutsche Telekom und SAP erklärten, sie hätten auch für iPhones eine neue Version veröffentlicht. Für Nutzer von Android-Smartphones gab es bereits zuvor ein Update. Recherchen hatten ergeben, dass die Anwendung auf vielen Geräten nur vollständig funktionierte, wenn sie auch geöffnet war. Die App wurde inzwischen mehr als 16 Millionen mal heruntergeladen. Sie soll nach Kontakten mit Infizierten warnen. Dafür werden Daten zwischen Handys ausgetauscht, die sich über längere Zeit in der Nähe befinden.

CSD im Wendland: Mehr Teilnehmer trotz Auflagen

Regenbogen-Mundschutz und Sicherheitsabstand: Obwohl der Christopher Street Day in Salderatzen im niedersächsischen Wendland in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen stand, hat er mehr Teilnehmer als im Vorjahr angezogen. Die Polizei zählte 400 Menschen, 100 mehr als 2019. Mit den weltweiten Christopher Street Days wird an Ereignisse Ende Juni 1969 in New York erinnert: Polizisten stürmten damals eine Bar in der Christopher Street und lösten einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen gegen die Willkür aus.

Demo mit Abstand: CSD-Parade im Wendland Hallo Niedersachsen - 25.07.2020 19:30 Uhr Unter strengen Corona-Auflagen hat im kleinen Dorf Salderatzen im Wendland die erste Demo zum Christopher Street Day in diesem Jahr stattgefunden. Rund 400 Menschen nahmen teil.







Corona-Beiträge aus den Regionalmagazinen

Das NDR Fernsehen hat gestern Abend in mehreren Beiträgen seiner Landesmagazine über die Folgen der Corona-Krise berichtet. Hier die Videos:

Virtueller Besuch bei den Seenotrettern

Heute ist "Tag der Seenotretter". Seit mehr als 20 Jahren lädt die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) dazu ein. Um ihre Mannschaften vor dem Coronavirus zu schützen, ist die Veranstaltung komplett ins Internet verlegt worden. Interessierte können den 55 Stationen an Nord- und Ostseeküste einen virtuellen Besuch abstatten.

NDR.de startet Corona-Live-Ticker am Sonntag

Guten Morgen wünscht das Team von NDR.de. Wir berichten auch heute wieder per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Neben Nachrichten gibt es Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am gestrigen Sonnabend gab es insgesamt 47 gemeldete Neuinfektionen in Norddeutschland: 22 in Niedersachsen, 12 in Schleswig-Holstein, 13 in Hamburg, keine in Mecklenburg-Vorpommern. Aus Bremen lagen noch keine Zahlen vor. Die bisher gemeldeten Fälle liegen deutlich unter der Gesamtzahl der Vortage, allerdings gibt es am Wochenende immer einen relativ großen Meldeverzug. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: