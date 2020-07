Corona-Blog: Lübeck führt Maskenpflicht für Plätze ein

Das Wichtigste in Kürze:



Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Produktionspausen wegen Corona: Conti schreibt rote Zahlen

Der hannoversche Autozulieferer Continental hat im zweiten Quartal tiefrote Zahlen geschrieben. Der Konzernumsatz brach wegen Produktionspausen bei den Autobauern von April bis Juni um fast 40 Prozent auf 6,62 Milliarden Euro ein.

Niedersachsen: Jugendherbergen bieten kostenlose Freizeiten

Einige Jugendherbergen in Niedersachsen wollen Familien, die durch die Corona-Pandemie besonders belastet sind, in den Sommerferien entlasten. Sie bieten Kindern und Jugendlichen kostenlose Freizeiten an 14 Standorten an, teilten die Landesverbände Unterweser-Ems, Hannover und Nordmark als Veranstalter mit. Teilnehmen können Jungen und Mädchen zwischen sechs und 16 Jahren. Die Kosten trägt das Kultusministerium. Zunächst sind 20 Freizeiten für bis zu 1.200 Schülerinnen und Schüler vorgesehen.

Kaum Abstand - aber auch ein Corona-Verstoß?

In Hamburg hat am Wochenende eine milde Sommernacht viele Feiernde ins Schanzenviertel und auf den Kiez gelockt. Sie standen mitunter dicht an dicht. Für die Polizei ist schwierig zu erkennen, ob dabei auch gegen Corona-Regeln verstoßen wird - wie Polizeisprecher Holger Vehren erklärt.

Polizeisprecher: "Gruppengröße kann zu einem Problem werden" Hamburg Journal 18.00 - 20.07.2020 18:00 Uhr In Hamburg haben Feiernde im Schanzenviertel und auf St. Pauli die Corona-Abstandsregeln am Wochenende vielfach nicht eingehalten. Dazu der Polizeisprecher Holger Vehren.







Kontaktdaten in Restaurants: Digitale Lösung statt Papierkram

So mancher Gastronom im Norden ist es leid, mit Zetteln die Kontaktdaten der Gäste zu sammeln. Nun gibt es eine App, die in Flensburg entwickelt worden ist und bei einigen Restaurant-Besitzern gut ankommt.

Corona: Kann eine App den Gastronomien helfen? NDR Info - 20.07.2020 16:00 Uhr Der Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) hat bereits Hilfe für Gastronomien gefordert. Ob eine App zur Registrierung von Kunden helfen kann, darüber sprechen wir mit Landesgeschäftsführer Stefan Scholtis.







Lübeck kündigt Maskenpflicht für bestimmte öffentliche Plätze an

Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) will für einige Orte in Lübeck Zugangsbeschränkungen und eine Maskenpflicht anordnen. Das betreffe den Drehbrückenplatz und die Clemensstraße in der Innenstadt sowie den Carlebachpark im Hochschulstadtteil, sagte eine Stadtsprecherin am Nachmittag. Kontrollen am Wochenende hätten gezeigt, dass sich dort trotz aller Appelle vor allem abends viele Menschen versammelten und die Corona-bedingten Abstandsregeln nicht einhalten. Lindenau kündigte zudem an, bei größeren Menschen-Ansammlungen künftig rigoros Bußgelder zu verhängen.

"Corona-Impfstoff frühestens im Frühjahr 2021"

Infektionsforscherin Marylyn Addo geht davon aus, dass ein Impfstoff gegen das Coronavirus für größere Gruppen frühestens im kommenden Frühjahr zur Verfügung stehe. "Ich will mal sagen, zwischen dem ersten und zweiten Quartal 2021 wäre der früheste Termin, den ich mir vorstellen könnte", sagt die Expertin vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Die Sicherheit des Impfstoffs "habe absolute Priorität".

Corona-Impfstoff: "Wie ein Lego-Baustein-Prinzip" Marylyn Addo forscht an einem Corona-Impfstoff. Die Leiterin der Infektiologie am Hamburger UKE betont jedoch, dass ein Impfstoff allein die Pandemie nicht beenden wird.







Drei weitere Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Nachmittag drei Corona-Neuinfektionen aus den letzten 24 Stunden gemeldet worden. Insgesamt wurden im Nordosten damit bisher 809 Infektionen registriert.

Hamburger Sport-Großveranstaltungen abgesagt

Mehrere Sport-Großveranstaltungen in Hamburg sind wegen der Corona-Pandemie endgültig für dieses Jahr abgesagt worden. Der Organisatoren des Kurz-Triathlons (5. September), des Ironmans (6. September), des deutschen Reit- und Springderbys (im September), des Marathons (13. September) und der Cyclassics der Radprofis (3. Oktober) gaben das Aus für ihre Events für 2020 bekannt und bestätigten damit einen Bericht von NDR 90,3. Als Grund wurde das erhöhte Infektionsrisiko durch und für die mehreren Zehntausend Zuschauer genannt. "Die in jedem Fall geltenden Hygiene-Regelungen und die notwendige Kontakt-Nachverfolgung wären bei Veranstaltungen mit vielen Tausend Zuschauern nicht sicherzustellen gewesen, so dass uns keine andere Wahl blieb", sagte Innensenator Andy Grote (SPD).

Corona: Hamburg sagt Marathon ab NDR Info - 20.07.2020 16:00 Uhr Hamburg sagt Sportveranstaltungen wie den Marathon ab. Der Grund sind die Hygiene-Regeln, die nicht eingehalten werden können, wenn Zuschauer und Zuschauerinnen zum Event kommen.







Keine Sonntagsöffnung des Hamburger Einzelhandels im Advent geplant

In Hamburg werden die Geschäfte des Einzelhandels an den Sonntagen im Advent nicht öffnen. Das teilte die Wirtschaftsbehörde am Montag mit und bestätigte damit einen Bericht von NDR 90,3. "Das Hamburgische Ladenöffnungsgesetz lässt Sonntagsöffnungen aus Anlass von besonderen Ereignissen zu, jedoch nicht an den Adventssonntagen", teilte ein Sprecher der Behörde mit. "Zu Abweichungen oder Änderungen der Rechtslage gibt es keine Planungen." Die Handelskammer hatten den Vorschlag gemacht, um damit den Einzelhandel in der Corona-Krise zu unterstützen.

Niedersachsen: Tourismus-Unternehmen befürchten lange Durststrecke

Tourismus-Unternehmen in Niedersachsen befürchten, sich erst im Lauf des kommenden Jahres von den Folgen der Corona-Pandemie zu erholen. Das hat eine Umfrage der Niedersächsischen Industrie- und Handelskammern (IHK) ergeben. Demzufolge rechnen drei von vier Unternehmen damit, dass sich die Geschäftslage frühestens 2021 wieder erholen werde - sofern es nicht erneut zu größeren Covid-19-Ausbrüchen kommen wird.

Lufthansa kündigt schnellere Ticket-Erstattung an

Die Lufthansa will die Erstattung von Tickets für wegen der Corona-Pandemie ausgefallene Flüge beschleunigen. Bislang wurde jeder Fall einzeln geprüft - "innerhalb der nächsten zehn bis 14 Tage wollen wir die automatisierten Prozesse wieder einschalten", kündigte der für das Passagiergeschäft zuständige Vorstand Harry Hohmeister in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" an. Es werde dennoch vier bis sechs Wochen dauern, um alle Erstattungen für bis Ende Juni abgesagte Flüge abzuarbeiten. Bislang habe die Lufthansa etwa 1,4 Milliarden Euro Erstattungen an Kunden ausgezahlt. Insgesamt seien bei dem Konzern mehr als zwei Millionen Erstattungsanfragen eingegangen.

Zwölf neue Coronavirus-Fälle in Niedersachsen - ein Todesfall

Die Zahl der im Labor bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen ist im Vergleich zu gestern um zwölf Fälle gestiegen. Damit haben sich inzwischen 14.001 Menschen in dem Bundesland mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, wie das Land mitteilte. Alle zwölf Fälle wurden nach Behördenangaben im Landkreis Uelzen registriert. Ein weiterer Mensch ist an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit stieg die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen in Niedersachsen auf 647.

Uelzen: Mitschüler und Kontaktpersonen werden getestet

Nach dem Corona-Ausbruch im Landkreis Uelzen mit 13 Fällen in mehreren Familien, darunter auch schulpflichtige Kinder, sollen heute in der Apollonia Oberschule sowie der Grundschule Holdenstedt Mitschüler sowie weitere mögliche Kontaktpersonen auf das Virus getestet werden. Ergebnisse sollen nach NDR Informationen am Abend vorliegen. Wegen der Sommerferien sollen die Schüler der betroffenen Klassen "individuell informiert und eingeladen" werden, hieß es. Unklar war zunächst, wie viele der möglicherweise betroffenen Schüler die Region bereits verlassen haben und in den Urlaub gefahren sind.

Kommentar: Einigung über Corona-Hilfsfonds programmiert

Auf dem EU-Gipfel in Brüssel wird aktuell über die Ausgestaltung des Corona-Hilfsfonds gerungen. Dennoch ist eine Einigung programmiert, meint Ralph Sina in seinem NDR Info Kommentar. Denn ein endgültiges Scheitern des Sondergipfels wäre der Beginn der Selbstaufgabe der EU. Und diese Selbstaufgabe will niemand.

Kommentar: Ein EU-Gipfel der Trostlosigkeit NDR Info - Kommentar - 20.07.2020 09:54 Uhr Ein Ende des EU-Gipfels zum Corona-Finanzpaket ist ebenso wenig in Sicht wie ein Kompromiss der EU-Mitgliedsstaaten. Aber es wird eine Einigung geben müssen, meint Ralph Sina im Kommentar.







Suche nach Corona-Impfstoff: Mit dem NDR auf dem Laufenden sein

Weltweit suchen Forscher unter Hochdruck nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Doch wann wird er zur Verfügung stehen? Wer bekommt ihn zuerst, und wer entscheidet darüber? Wer finanziert die Forschung, wer profitiert? Diesen und anderen Fragen geht der NDR in den kommenden Monaten nach und veröffentlicht hier seine Recherchen zur Corona-Impfstoffentwicklung.

Hamburg meldet eine Neuinfektion

In Hamburg ist seit Sonntag eine weitere Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie in der Stadt positiv getesteten Menschen liegt damit bei 5.240, wie die Gesundheitsbehörde am Montag mitteilte. Rund 4.900 davon können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen angesehen werden.

Schlageter: Jugendarbeit muss wieder aufgenommen werden

Die Jugendarbeit in Deutschland sollte trotz Andauern der Corona-Krise wieder aufgenommen werden. Das forderte der stellvertretende Vorsitzende des Bundesjugendrings, Marius Schlageter, auf NDR Info. Unter Berücksichtigung der nötigen Sicherheitsmaßnahmen sei es wichtig, Treffen und Freizeiten für junge Menschen wieder möglich zu machen. Dass es bei den aktuell verbreiteten Partys unter freiem Himmel zu Randale komme wie am Wochenende in Frankfurt am Main, zeige das Problem, dass es zu wenig Raum für Jugendliche gebe.

Abstand halten? Junge Leute und die Corona-Krise NDR Info - Infoprogramm - 20.07.2020 07:49 Uhr Kontakte zu anderen zu haben - das ist für junge Menschen so wichtig wie für kaum eine andere Bevölkerungsgruppe. Was bleibt in der Corona-Krise als Alternative? Eine Reportage und ein Interview.







Schulen und Kitas: Normalbetrieb in Niedersachsen - Tonne zuversichtlich

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat seinen Plan für einen weitgehenden Normalbetrieb in Schulen und Kindertagesstätten nach den Ferien bekräftigt. "Wir richten alle Pläne darauf aus, nach der Sommerpause ein Maximum an Bildung und Betreuung anzubieten", sagte er der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". So sollten an den Schulen wieder Ganztagsunterricht und Arbeitsgemeinschaften möglich sein, die Corona-Verordnung des Landes solle dementsprechend geändert werden. Weil sich die Infektionslage positiv entwickle, sei es möglich, "auf Kita und Schule im neuen Normalmodus zuzusteuern", sagte Tonne. Auch solle klargestellt werden, dass banaler Husten und Schnupfen nicht gleich zum Ausschluss von Kindern aus der Betreuung führen dürfe.

Schlachthof Lohne: Suche nach weiteren Kontaktpersonen

Nach dem Ausbruch des Coronavirus in einem Schlachthof des Wiesenhof-Konzerns in Lohne will der Landkreis Vechta zu Wochenbeginn weitere Kontaktpersonen der Covid-19-Erkrankten ermitteln. Man gehe davon aus, dass sich ein großer Teil der Kontakte aus dem persönlichen Umfeld inzwischen in Quarantäne befinde, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Landkreis meldete am Montagvormittag auf Anfrage von NDR.de 66 positive Corona-Tests bei Schlachthofmitarbeitern, die in den Landkreisen Vechta (35), Diepholz (27), Osnabrück (2), Cloppenburg (1) sowie in Delmenhorst (1) gemeldet sind.

Hamburg: Private Corona-Tests über DRK möglich

Seit heute können sich alle Hamburger auf das neuartige Coronavirus testen lassen - auch wenn sie keine Symptome aufweisen. Ohne ärztliche Verordnung muss der Test allerdings selbst gezahlt werden. Das neue Angebot des Deutschen Roten Kreuzes dürfte vor allem für Reiserückkehrer interessant sein.

Hamburg diskutiert über die feiernden Massen

Am vergangenen Wochenende hat es etliche Feiernde ins Hamburger Schanzenviertel und auf den Kiez gezogen. Die Bilder der dicht an dicht stehenden Menschen auf St. Pauli haben zu lebhaften Diskussionen geführt. Denn die Abstandsregeln, die beim Eindämmen der Corona-Pandemie helfen sollen, wurden vielerorts nicht eingehalten.

Papenburg: Lange Produktions-Pause auf der Meyer Werft

Die Papenburger Meyer Werft fährt ab heute ihre Produktion fast vollständig herunter. Die Werft reagiert damit auf die Corona-bedingte Flaute in der Kreuzfahrt-Branche. Das Unternehmen gehe bis zum 30. August in eine Art verlängerte Betriebsferien, sagte ein Unternehmenssprecher.

Acht neue Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

Das Gesundheitsministerium in Schleswig-Holstein hat acht neue Corona-Infektionen im nördlichsten Bundesland bestätigt. Damit stieg die Gesamtzahl der während der Pandemie Erkrankten Menschen in SH auf 3.261 - etwa 3.000 von ihnen gelten bereits wieder als genesen. 155 Menschen sind infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Da immer wieder neue Corona-Herde entstehen können, ist es wichtig, den Verlauf der Pandemie in den Landkreisen im Blick zu behalten. Die Karte zeigt die Corona-Infektionen auf dieser Ebene an. Die Einfärbung beschreibt die Zahl der neuen laborbestätigten Infektionen pro 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage. Steigt dieser Wert über 50, können die Länder Einschränkungen verhängen. Weitere Detail-Informationen lassen sich per Mouseover oder Antippen (Smartphone) abrufen.

Tönnies setzt Probebetrieb in der Zerlegung fort

Deutschlands größter Schlachtkonzern Tönnies in Nordrhein-Westfalen setzt heute seinen Probebetrieb in der Zerlegung fort. Dazu verarbeiten unter Aufsicht der Behörden nur Arbeiter einer Schicht bis zu maximal 10.000 Schweine, wie ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Sollte dies unter Einhaltung eines neuen Hygienekonzepts erfolgreich sein, will Tönnies eine zweite Schicht einsetzen. Der Konzern musste für den Corona-Infektionsschutz Trennwände aus Plexiglas zwischen die Arbeitsplätze bauen und eine neue Filtertechnik für die gekühlte Umluft installieren. Das Tönnies-Werk neben der Firmenzentrale in Rheda-Wiedenbrück stand nach dem massenhaften Corona-Ausbruch unter den Mitarbeitern rund vier Wochen lang still.

Christoph Eschenbach und Justus Frantz spielen gemeinsam Piano

Die ab heute gelockerten Corona-Maßnahmen in Schleswig-Holstein machen es möglich: Beim Konzert der bekannten Pianisten Christoph Eschenbach und Justus Frantz heute Abend auf der Freilichtbühne der Kieler Krusenkoppel werden 500 Zuschauer dabei sein können. Frantz und Eschenbach sind Gründungsväter des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Auf dem Konzert-Programm stehen Werke von Franz Schubert und Johannes Brahms.

EU-Sondergipfel wird erneut verlängert

Der EU-Sondergipfel zum Corona-Hilfspaket geht erneut in die Verlängerung. Die Gespräche wurden am frühen Morgen unterbrochen und sollen am Nachmittag wieder aufgenommen werden. Das teilte der Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel auf Twitter mit. Damit läuft das Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs in Brüssel bereits zwei Tage länger als geplant.

Lohne: Keine Schließung trotz Corona in Schlachthof

Nach dem Ausbruch des Coronavirus in einem Hähnchenschlachthof des Wiesenhof-Konzerns in Lohne (Landkreis Vechta) hat sich gestern das betroffene Unternehmen geäußert. Die Oldenburger Geflügelspezialitäten GmbH (OGS) kündigte an, die Mitarbeiter verstärkt auf Infektionen zu testen. Zudem sind weitere Schutzmaßnahmen am Standort in Arbeit. Eine Schließung ist laut Landrat Herbert Winkel (CDU) aber nicht geplant. Es handele sich um eine Ermessensfrage.

Corona-Ausbruch in Wiesenhof-Schlachthof Hallo Niedersachsen - 19.07.2020 19:30 Uhr In einem Wiesenhof-Schlachthof in Lohne sind 66 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. Sie befinden sich in Quarantäne, ebenso wie 70 Kontaktpersonen.







Schleswig-Holstein: Lockerungen für Bäder und Veranstaltungen

In Schleswig-Holstein treten heute weitere Corona-Lockerungen in Kraft. So dürfen Spaß- und Freizeitbäder wieder öffnen - unter Einhaltung der Hygiene-Richtlinien. An bestuhlten Veranstaltungen im Freien dürfen bis zu 500 Besucher teilnehmen. Ohne Sitzplätze sind es bis zu 150 Teilnehmer. Veranstaltungen mit Marktcharakter sind mit bis zu 500 Personen außerhalb und 250 Personen in geschlossenen Räumen zulässig. Bei privaten Veranstaltungen dürfen maximal 50 Personen drinnen und 150 draußen teilnehmen.

Weitere Informationen Gelockerte Corona-Regeln: Unterschiede im Norden Seit Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Händen der einzelnen Bundesländer liegen, verändert sich vieles schrittweise. NDR.de gibt einen Überblick über die Details im Norden. mehr Corona-Lockerungen: Der Zeitplan für den Norden Die norddeutschen Bundesländer haben zum Teil individuelle Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. Ein Überblick, wann wo welche Regelungen in den kommenden Tagen in Kraft treten. mehr

Gestern gab es 67 neue bestätigte Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen, zwei in Schleswig-Holstein. Bremen meldet einen neuen Fall, in Hamburg gibt es keine Neuinfektionen Aus Mecklenburg-Vorpommern lagen noch keine neuen Zahlen vor. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: