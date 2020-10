Live-Ticker: Kommen heute einheitliche Corona-Reiseregeln?

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse des Vortags finden Sie im Blog vom Dienstag.

Seit Beginn der Pandemie sind in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 2.000 Verstöße gegen die staatlichen Corona-Auflagen registriert worden. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Landkreisen und kreisfreien Städten. So wurden etwa im Landkreis Vorpommern-Rügen insgesamt rund 1.000 Ordnungs- und Bußgelder verhängt. Der Landkreis Nordwestmecklenburg berichtete von etwa 350 Anzeigen. Ein Großteil sei auf Kontakt- und Einreiseverbote zurückzuführen. In der Landeshauptstadt Schwerin wurden mehr als 280 Fälle gezählt. Jeweils mehr als 100 Verstöße gingen nach Angaben der Stadt auf verbotene Feiern und Kontaktverbote zurück.

Kirchen wollen Weihnachts-Gottesdienste in Fußballstadien

Die geplante neue niedersächsische Corona-Verordnung stößt nach einem Bericht des Politikjournals "Rundblick" bei Kirchenvertretern auf Kritik. "Wir hatten darauf gehofft, ein klares Signal für die Möglichkeit von Outdoor-Gottesdiensten zu erhalten", sagte Oberlandeskirchenrätin Andrea Radtke, Vertreterin der Konföderation der evangelischen Kirchen, dem "Rundblick". Leider aber tauchten nach bisherigen Informationen die Kirchen in der neuen Verordnung mit keinem Wort explizit auf. Nun befürchte man, dass es fast zu spät sei, die Wünsche der Kirchen dort noch zu verankern. Sie würden laut Radtke gerne auch Fußballstadien für Weihnachts-Gottesdienste nutzen.

Staatskanzleien beraten über einheitliche Corona-Reiseregeln

Mit Blick auf die Herbstferien werden bundesweit Rufe nach klareren Corona-Vorgaben für Reisen innerhalb Deutschlands laut. Dazu wird es am Mittwoch eine Schaltkonferenz der Chefs der Staatskanzleien der Länder geben. Wegen der Einstufung einiger Kommunen und einzelner Berliner Stadtbezirke als inländische "Risikogebiete" mit Quarantäneauflagen für Einreisende war zuletzt vor allem Schleswig-Holstein in die Kritik geraten. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte in Kiel, es bestehe "eine grundsätzliche Absicht, unsere Regelungen anzupassen". Auch sein Land wolle eine bundeseinheitliche Regelung.

Weil gibt Regierungserklärung zur Corona-Lage ab

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen nimmt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil heute im Landtag Stellung zur aktuellen Lage. In einer Regierungserklärung will der SPD-Politiker erläutern, warum die Landesregierung vergleichsweise vorsichtig bei Lockerungen ist. Ursprünglich war geplant, dass ab Oktober in Niedersachsen wieder deutlich mehr erlaubt sein sollte als zuvor. Vor allem im Westen Niedersachsens steigen die Zahlen aktuell: Im Kreis Vechta lagen sie am Dienstag mit 55,3 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen noch über dem Grenzwert von 50.

Corona-Podcast: Diese Medikamente hat Trump erhalten

Nach der Corona-Infektion haben die Ärzte US-Präsident Donald Trump eine Reihe von Medikamenten verabreicht. Die Virologin Sandra Ciesek geht in der neuen Folge des Podcasts "Coronavirus-Update" die Liste durch - und schildert ihre therapeutische Wirkung. Sie weist darauf hin, dass es mit den vorliegenden, spärlichen Informationen schwierig sei, den Gesundheitszustand des US-Präsidenten aus der Ferne zu beurteilen. Entscheidende Informationen fehlten. "Was sich aber sagen lässt: Die Therapie, die Trump bekommt, ist sehr umfangreich - und auch nicht unbedingt der Standard in den Krankenhäusern", meint Ciesek.

NDR.de Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Auch heute berichten wir im NDR.de Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland.

Die Zahl der Neuinfektionen vom Vortag: 114 in Niedersachsen, 112 in Hamburg, 39 in Schleswig-Holstein, 10 in Mecklenburg-Vorpommern und 71 in Bremen.