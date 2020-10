Corona-Blog: Mehr als 400 neue Fälle in Norddeutschland

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Nasenspray gegen Corona-Infektion?

Wissenschaftler der Universitätsmedizin Mainz haben nach eigenen Angaben ein Mittel entdeckt, mit dem Corona-Infektionen vermieden werden können. Dieses könne etwa mithilfe eines Nasensprays eingenommen werden. Die Entdeckung könnte zur Entwicklung einer medikamentösen Prophylaxe von Covid-19 führen, wie die Forscher in der Zeitschrift "Biochemical Pharmacology" berichten.

Wirkstoff sind anorganische Polyphosphate. Diese werden zum Beispiel in der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt, um Lebensmittel länger haltbar zu machen. Mithilfe von Computermodellen habe man nachweisen können, dass diese Polyphosphate auch Infektionen mit Coronaviren verhindern können.

Das Corona-Virus im NDR Fernsehen

Wie mittlerweile gewohnt berichteten auch heute die Landesmagazine der Bundesländer im Norden über die Pandemie. Hier eine Auswahl:

Schottland und Teile der Niederlande jetzt Corona-Risikogebiet

Die Bundesregierung hat ganz Schottland sowie Teile Englands und weite Teile der Niederlande zu Corona-Risikogebieten erklärt. Die Risikoliste des Robert Koch-Instituts wurde heute entsprechend aktualisiert.

445 Neuinfektionen in Norddeutschland

Im Norden sind an einem Tag so viele Menschen positiv auf das Corona-Virus gestestet worden, wie seit April nicht mehr. Vor allem Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet mit 43 neuen Infektionen einen rasanten Anstieg. Die meisten Neuinfektionen sind auf private Familienfeiern sowie Reiserückkehrer zurückzuführen.

Herbstferien: Urlaub im Risikogebiet?

Im NDR Info Fernsehen hat Arbeitsrechtler Michael Fuhlrott die rechtliche Lage rund ums Reisen zu Corona-Zeiten erläutert.

VIDEO: Urlaub im Risikogebiet: Worauf müssen Angestellte achten? (2 Min)

46 Neuinfizierte im Land Bremen

Im Land Bremen sind heute 46 weitere Corona-Fälle gemeldet worden. 44 davon in der Stadt Bremen, zwei in Bremerhaven. Aktuell sind somit 357 Menschen im Land als aktive Fälle registriert. Die neuen Fälle in der Stadtgemeinde Bremen befinden sich laut Gesundheitsamt in Ermittlung.

MV: Landeschef rechtfertigt Händedruck

CDU-Landeschef Michael Sack hat nach der Veröffentlichung eines Fotos, auf dem er ohne Mundschutz und Mindestabstand beim Händeschütteln zu sehen ist, sein Verhalten verteidigt. Das Foto war am Dienstag bei einer feierlichen Vertragsunterzeichnung im polnischen Stettin entstanden, wo er in seiner Funktion als Landrat von Vorpommern-Greifswald hingereist war. "Und bei dem Treffen wurden die in Polen geltenden Corona-Bestimmungen sehr genau eingehalten. Einen Mindestabstand von 1,50 Meter, wie bei uns, gibt es dort nicht", sagte Sack.

43 neue Fälle in MV

Bis Freitagnachmittag haben sich in Mecklenburg-Vorpommern 43 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das ist der höchste Anstieg seit Monaten. Die meisten neuen Fälle gibt es an der Seenplatte und in Nordwestmecklenburg.

Behörden schließen sieben Bars und Clubs auf St. Pauli

Wegen wiederholten Verstößen gegen Corona-Auflagen haben die Behörden sieben Bars und Clubs auf St. Pauli geschlossen. Die Betreiber hätten auch nach mehrfachen Kontrollen und Gesprächen in den vergangenen Wochen Mängel nicht abgestellt, teilte das Bezirksamt Hamburg-Mitte mit. Deshalb sei "für diese Betriebe jetzt eine vorübergehende Schließung mit sofortiger Wirkung bis Freitagmorgen, den 9. Oktober 2020, verfügt" worden. Voraussetzung für eine Wiederinbetriebnahme sei die Vorlage von tragfähigen Hygienekonzepten. Unter anderem gehe es um die zuverlässige Kontaktdatenerhebungen, die Sicherstellung der erforderlichen Abstände sowie die Umsetzung des Tanzverbotes.

Tönnies lehnt Forderung nach Feiertags-Schlachtung ab

Die Corona-Fälle auf Schlachthöfen machen den Mästern zu schaffen. Sie beklagen einen Schweinestau - und fordern eine Schlachterlaubnis für den Feiertag. Das Fleischunternehmen Tönnies lehnt das ab.

Falschangaben in Hamburg: Bis zu 1.000 Euro Strafe für den Wirt

Hamburg nimmt die Gastronomie in der Corona-Krise stärker in die Pflicht. Ab sofort müssen gastronomische Betriebe darauf achten, dass ihre Gäste auf den Kontaktlisten keine Fantasie-Namen angeben. Für Falschangaben werden 150 Euro fällig.

Landesregierung für Überbrückungshilfen des Bundes für MV Werften

Die Landesregierung in Schwerin stimmt einer vorzeitigen Teilauszahlung von 190 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes an die MV Werften zu. Ziel der Landesregierung ist es, die infolge der Corona-Krise angeschlagenen MV Werften unter den Rettungsschirm des Bundes zu bringen. Für eine Entscheidung darüber sind aber noch Gutachten zu den Zukunftschancen der Werften und des Mutterkonzerns Genting Hongkong erforderlich, die vermutlich erst im Dezember vorliegen werden.

Mutter-Vater-Kind-Kliniken fordern Schutzschirm-Verlängerung

Die sogenannten Mutter-Vater-Kind-Kliniken im Norden bangen um ihre Zukunft - wegen des Coronavirus. Sie hoffen auf eine Verlängerung der Zahlungen des Bundes, den sogenannten Rettungsschirm.

Niedersachsen: Eine Schule geschlossen, 92 eingeschränkt in Betrieb

In Niedersachsen sind aktuell 93 Schulen von Corona-bedingten Einschränkungen betroffen. 134 Klassen, 84 Lerngruppen sowie 23 Jahrgänge lernen zu Hause. 3.000 Schulen gibt es in Niedersachsen.

Alkohol auf Hamburger Weihnachtsmärkten nur im Sitzen

Der Ausschank von Alkohol soll auf Weihnachtsmärkten in Hamburg nur in abgetrennten Bereichen erlaubt werden, in denen man sitzt. Das sieht eine neue Verordnung vor, die am Freitag unterzeichnet wurde, wie ein Sprecher der Gesundheitsbehörde sagte. Weihnachtsmärkte dürften unter Einhaltung von Hygieneauflagen im Freien stattfinden - wenn sich das Infektionsgeschehen nicht erheblich verschlechtere. Erteilte Genehmigungen könnten auch wieder zurückgenommen werden, betonte der Sprecher.

Handelskammer Hamburg startet "Wir geben Corona keine Chance"

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) unterstützt die Kampagne der Handelskammer "Wir geben Corona keine Chance": "Es ist auch eine gute Botschaft, dass das Virus nicht uns im Griff hat, sondern dass wir die Dinge selber entscheiden und uns selbst sozusagen durch die Pandemie bewegen können." Handelskammer-Präses Norbert Aust warnte vor einem zweiten Herunterfahren der Wirtschaft. Diese erhole sich erst langsam wieder.

80 Neuinfektionen in Hamburg registriert

In Hamburg haben die Behörden im Vergleich zum Vortag 80 neue Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. 42 Patienten werden in Kliniken behandelt, davon 15 auf Intensivstationen. Beträgt die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 pro 100.000 Einwohner, muss der Senat über Beschränkungen beraten. Zur Zeit liegt dieser Wert bei 27,1 Neuinfektionen.

Corona-Ausbruch in Altenheim in Vechta: 50 Infizierte

In einem Alten- und Pflegeheim in Vechta gibt es einen größeren Corona-Ausbruch. Es gebe 50 bestätigte Fälle, sagte Landrat Herbert Winkel am Mittag. Betroffen seien 31 Bewohner und 19 Mitarbeiter. Weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der Region seien zurzeit aber nicht geplant, da sich der Corona-Ausbruch klar verorten lasse.

Stegner: Trumps Corona-Infektion kein Grund für Verschiebung der US-Wahl

Ex-SPD-Bundesvize Ralf Stegner rechnet angesichts Donald Trumps Corona-Infizierung selbst im Fall eines schweren Krankheitsverlaufs nicht mit einer Verschiebung der US-Präsidentschaftswahl am 3. November. "In der amerikanischen Verfassung gibt es eine Amtsreihenfolge, wenn der Präsident nicht handlungsfähig ist. Dann vertritt ihn der Vizepräsident und danach kommt die Sprecherin des Repräsentantenhauses", sagte Stegner, der in Havard in den USA Politik studiert hat. Vielleicht trage die Infizierung dazu bei, dass Trump persönlich die Corona-Pandemie ernster nehme, sagte der schleswig-holsteinische SPD-Landtagsfraktionschef. "Denn man muss schon sagen, Trump hat die politische Verantwortung dafür, dass es in Amerika über 200.000 Corona-Tote gibt."

249 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

In Niedersachsen haben die Behörden im Vergleich zum Vortag 249 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Die meisten neuen Fälle gibt es demnach in der Region Hannover (plus 61), Osnabrück (plus 31) und dem Emsland (plus 17).

Nachfrage in niedersächsischer Industrie weiter getrübt

Die Corona-Krise drückt auch Monate nach dem Ausbruch des Virus noch deutlich auf die Nachfrage in der niedersächsischen Industrie. Die Auftragseingänge liegen laut Landesamt für Statistik im August 13 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Insbesondere im Inland brachen demnach viele Bestellungen weg. Besonders betroffen waren die Autoindustrie (minus 18 Prozent), die Metallbranche (minus 16 Prozent) und der Maschinenbau (minus 6 Prozent). Zulegen konnten dagegen die Elektroproduktion (plus 15 Prozent) und die chemische Industrie (plus 5 Prozent).

Erste Testphase zu Corona-Impfstoff am UKE

Am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) wird ein Corona-Impfstoff an 30 gesunden Freiwilligen getestet: Zunächst wird geprüft, wie sicher und wie verträglich der Wirkstoff ist und ob das Immunsystem überhaupt auf den Impfstoff reagiert. Sollte dieser erste Durchlauf erfolgreich sein, wird der Impfstoff in zwei weiteren Phasen getestet. Beginn dafür könnte schon Ende des Jahres sein. Erst danach kann er zugelassen werden.

Die meisten Deutschen sind einverstanden mit Feier-Obergrenze

Mit einer Gäste-Obergrenze für private Feiern bei hoher Infektionsrate haben sich bei einer Umfrage 85 Prozent der Befragten einverstanden gezeigt. In Niedersachsen sollen in privaten Räumen künftig nur noch 25 Gäste erlaubt sein. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht in der neuen Obergrenze einen guten Kompromiss: Das Land reagiere auf ausufernde Feste und dämme das Infektionsrisiko ein, gleichzeitig seien die meisten Familienfeiern aber auch weiterhin zu Hause möglich.

Übersicht: Wie viele Zuschauer dürfen ins Fußballstadion?

Werder Bremen muss gegen Bielefeld auf Fans verzichten. Ansonsten ist die zulässige Zahl der Zuschauer in den Stadien gestaffelt - je nach Infektionsgeschehen. Ein Überblick:

Herbstferien: Weniger Staus und weniger Andrang auf Flughäfen

In diesen Herbstferien, die in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern jetzt beginnen, werden voraussichtlich aufgrund der Pandemie weniger Menschen verreisen. Das Gute daran: Vermutlich gibt es weniger Behinderungen auf den Autobahnen und weniger Andrang auf den Flughäfen.

Neubrandenburg: Ambulante Physiotherapie in Klinikum geschlossen

Das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg hat seine Physiotherapie-Angebote wegen eines Corona-Falls eingeschränkt. Grund ist ein positiver Test bei einer Mitarbeiterin, die sich außerhalb der Klinik angesteckt haben soll. Die Frau sei in Quarantäne und habe keine Symptome gehabt. Alle Kontaktpersonen, darunter Patienten und Mitarbeiter des Hauses, seien in Quarantäne und getestet worden. Die ersten Tests seien negativ gewesen. Wie es weitergeht, werde nach einem zweiten Test in der kommenden Woche entschieden. Das Klinikum ist das größte Krankenhaus an der Mecklenburgischen Seenplatte.

Arbeitsagentur bereitet sich auf mögliche Pleitewelle vor

Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, stellt seine Behörde auf eine mögliche Pleitewelle ein. Die BA bereite sich "auf den Ernstfall vor", sagte Scheele der "Bild"-Zeitung. "Wir qualifizieren gerade 250 Mitarbeiter zusätzlich für den Fall, dass es zu einer größeren Pleitewelle käme." Darüber hinaus seien 1,6 Milliarden Euro für das Insolvenzgeld für 2021 eingeplant, in diesem Jahr seien es bislang 950 Millionen gewesen.

US-Präsident Trump und seine Frau mit Coronavirus infiziert

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. "Wir werden unsere Quarantäne und Erholung sofort beginnen. Wir werden das GEMEINSAM durchstehen", schrieb Trump bei Twitter.

AUDIO: US-Präsident Trump und Gattin mit Corona infiziert (3 Min)

RKI: Bundesweit 2.673 Neuinfektionen und acht weitere Todesfälle

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland hat den höchsten Wert seit der zweiten Aprilhälfte erreicht. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter laut Robert Koch-Institut (RKI) 2.673 neue Corona-Infektionen. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach Angaben des RKI mindestens 294.395 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt bei 9.508. Das sind acht mehr als am Vortag. Rund 259.500 Menschen haben die Infektion demnach überstanden. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Ende März/Anfang April bei mehr als 6.000 gelegen. Die Zahl war dann in der Tendenz gesunken und im Juli wieder gestiegen.

Multimedia-Show in Wismar mit Pandemie-Einschränkungen

Die Planer der Multimedia-Show zum Tag der Deutschen Einheit in Wismar haben sich für die Veranstaltung ein besonderes Konzept einfallen lassen: Die Vorführung wird fünfmal hintereinander in der Hansestadt gezeigt. Gäste müssen nichts zahlen, sich aber vorab registrieren.

Tourismus in MV setzt auf goldenen Herbst

Die Herbst-Aussichten für die Tourismus-Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern sind nach heftigen Einbrüchen aufgrund der Corona-Pandemie gut. Das sagt der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf. "Gäste- und Übernachtungszahlen der Herbstsaison werden aller Wahrscheinlichkeit nach über denen des Vorjahres liegen." Rund 340.000 Betten seien im Angebot, dazu kämen geschätzt mehr als 100.000 in Privatunterkünften dazu. Es würden mehr als eine Million Übernachtungsgäste erwartet. "Viele Betriebe leiden weiter unter den Folgen des entgangenen Frühlings- und Frühsommergeschäfts." Im ersten Halbjahr musste die Branche ein Gäste-Minus von 46 Prozent verkraften. Gerade jetzt sei eine besondere Sensibilität und Sorgfalt in der Umsetzung der Schutzstandards gefragt, um das Infektionsgeschehen im Land so gering wie möglich zu halten, betonte Woitendorf.

27 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind 27 neue Corona-Infektionen festgestellt worden. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle seit Beginn der Pandemie im Norden erhöhte sich damit auf 4.848, wie aus den von der Landesregierung im Internet veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Am Mittwoch waren 49 Neuinfektionen gezählt worden. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus in Schleswig-Holstein gestorben sind, blieb bei 162.

MS "Europa" in Warnemünde: Erstes Kreuzfahrtschiff 2020

Mit der MS "Europa" der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd Cruises wird heute Vormittag am Warnemünder Passagierkai das erste Kreuzfahrtschiff der Saison 2020 anlegen. Die "Europa" bietet regulär Platz für 400 Passagiere, nun sind es 200 Passagiere. Unter Berücksichtigung der Präventions- und Hygienemaßnahmen wegen der Corona-Pandemie können sich die Passagiere auf organisierte Landausflüge oder individuelle Landgänge in Rostock und der näheren Region begeben. Hafenchef Jens Scharner zeigte sich zufrieden, dass in diesem Jahr doch noch ein Kreuzfahrtschiff samt Gästen in Warnemünde begrüßt werden kann. Ursprünglich sollte es 207 Anläufe von 44 Kreuzfahrtschiffen geben. Doch die Pandemie hat alle Pläne über den Haufen geworfen.

Strenge Corona-Auflagen: "Herbstvergnügen" in Hannover und "Freipark" in Bremen

In Hannover startet heute erstmals seit dem Beginn der Corona-Pandemie wieder ein großes Volksfest. Das Oktoberfest heißt in diesem Jahr "Herbstvergnügen" und wurde mit einem strengen Hygiene-Konzept versehen. Maximal 3.800 Besucher dürfen sich gleichzeitig in dem umzäunten Park mit 26 großen Fahrgeschäften und rund 60 Buden aufhalten. "Wir wollen es unbedingt versuchen", sagte Hartmut Böhm von der Arbeitsgemeinschaft für Volksfeste Hannover. Die meisten Schausteller hätten seit den Weihnachtsmärkten 2019 keine Einnahmen mehr. Der Eintritt beim "Herbstvergnügen" kostet zwei Euro. An den Buden gibt es Bier und Wein, aber nichts Hochprozentiges. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht.

In Bremen beginnt heute der "Freipark", der den traditionellen Freimarkt ersetzen soll. Kurz vor dem Start reduzierte die Stadt noch einmal die Zahl der zeitgleich erlaubten Besucher um die Hälfte auf 3.000.

VIDEO: Corona: Fußball vor leeren Rängen und Freimarkt light (1 Min)

Verdeckte Recherche: "Geistige Impfung" gegen Corona?

Ein Arzt in Kiel bietet eine "geistige Impfung" gegen Corona an. Anschließend sollen die Behandelten immun gegen das Virus sein. Zwei NDR Journalisten wollen es bei einer verdeckten Recherche ausprobieren. Beim Termin sagt der Arzt: "Sie haben schon Antikörper - wahrscheinlich auf Lebenszeit." Er kassiert von jedem 20 Euro. Doch ein Antikörpertest der Reporter einige Tage später fällt negativ aus. Die Ärztekammer leitete ein Prüfverfahren gegen den Mediziner ein.

VIDEO: "Geistiges Impfen" gegen Corona? (6 Min)

Die NDR Landesmagazine haben auch gestern Abend über die Auswirkungen der Corona-Pandemie berichtet. Hier eine Auswahl der Beiträge:

Am Donnerstag gab es im Norden insgesamt 374 bestätigte Neuinfektionen: Niedersachsen meldete 188 Neuinfektionen, Hamburg 88, Schleswig-Holstein 49, Bremen 40 und Mecklenburg-Vorpommern neun.