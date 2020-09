Live-Ticker: So läuft Kieler Woche mit Corona-Auflagen

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

1.256 neu gemeldete Corona-Infektionen in Deutschland

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 1.256 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen bekannt. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 244.855 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9.313. Seit dem Vortag wurden elf Todesfälle mehr gemeldet. Bis Mittwochmorgen hatten etwa 219.100 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Mitteilung vom Dienstagabend bei 0,84 (Vortag: 0,94). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt.

Sonnabend startet die Kieler Woche mit Corona-Auflagen

Normalerweise kommen rund drei Millionen Menschen zur Kieler Woche, die sich in der ganzen Stadt verteilen. Die bekannten großen und frei zugänglichen Veranstaltungsflächen gibt es in diesem Jahr aber nicht. Stattdessen entstehen sieben Festareale, für die Tickets gebucht werden müssen.

Weitere Informationen Eine Kieler Woche für die Kieler - anders als sonst Das Konzept der Kieler Woche 2020: Segeln im Fokus, kleine Konzerte, die online übertragen werden und strenge Hygienevorgaben. Alles unter Beobachtung und mit einem Notfallplan. mehr

Schleswig-Holstein: 19 neue Corona-Fälle

In Schleswig-Holstein wurden 19 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Damit erhöht sich die Zahl der Fälle auf nun insgesamt 4.063. 3700 Infizierte gelten als genesen.

Niedersachsen: Rechnungshof rät Regierung zum Sparen

Der Landesrechnungshof legt heute Vormittag in Hannover seinen Jahresbericht 2020 vor. Bereits Anfang Juni hatten die unabhängigen Finanzkontrolleure die Regierung zum Sparen bei der Aufstellung des kommenden Haushalts aufgerufen. Die Haushaltslage werde sich wegen der Pandemie dramatisch verschlechtern. Heute benennt der Rechnungshof Einsparpotenziale und kreidet Fälle von unwirtschaftlichem Einsatz von Steuergeld bei öffentlichen Vorhaben an.

Covid-19: Wie Spätfolgen in der Reha behandelt werden können

Wenn die vom Coronavirus verursachte Erkrankung Covid-19 einen schwereren Verlauf nimmt, können die Folgen dramatisch sein. Denn auch nach Abklingen der Erkrankung ist oftmals die Lungenfunktion noch nicht wiederhergestellt und die Genesenen klagen noch Monate später über eine geringere körperliche Leistungsfähigkeit. Für sie kommt eine gezielte Rehabilitation in Frage.

Reha nach Corona: Der lange Weg zurück Visite - 01.09.2020 20:15 Uhr Autor/in: Volker Arend Manche Patienten, die schwer an Covid-19 erkrankt waren, leiden auch nach ihrer Genesung an Folgeerscheinungen wie Lungenschäden. Für sie kann eine Reha sinnvoll sein.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hamburg: Bürgerschaft debattiert über Corona-Hilfsmaßnahmen

Die Hamburgische Bürgerschaft befasst sich heute ab 13.30 Uhr unter anderem mit der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes und weiteren Corona-Hilfsmaßnahmen. Außerdem wurde das Thema "Corona-Demos: Demokratie muss vor Rechtsextremismus und Verschwörungsfanatismus geschützt werden" angemeldet.

TV-Beiträge aus den NDR Landesmagazinen

Kein Abend ohne Corona-Beiträge im NDR Fernsehen: Hier finden Sie eine Auswahl aus den Regionalmagazinen.

NDR.de Live-Ticker startet

Guten Morgen! Auch heute informiert NDR.de im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Am Dienstag wurden 74 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert, 51 in Hamburg, 16 in Schleswig-Holstein, 13 in Bremen und eine in Mecklenburg-Vorpommern.