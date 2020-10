Corona-Ticker: Kanzlerin trifft sich mit den Länder-Chefs

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern passiert ist, finden Sie hier zum Nachlesen im Blog.

Das Wichtigste in Kürze:



Bund-Länder-Gipfel in Berlin bei Kanzlerin Merkel

Erstmals seit April über 5.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Demo der Kultur- und Veranstaltungsbranche in Hamburg

Coronavirus-Update: Neue Podcast-Folge mit Virologe Christian Drosten

Bestätigte Neuinfektionen von gestern: 263 in Niedersachsen, 114 in Hamburg, 65 in Schleswig-Holstein, 56 in Mecklenburg-Vorpommern und 52 in Bremen

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Uni Rostock: Tests an Corona-Impfstoff auf Eis gelegt

Die Studie zu einem möglichen Corona-Impfstoff des Pharmakonzerns Johnson & Johnson, an der auch die Universitätsmedizin Rostock beteiligt ist, ist auf Eis gelegt. Grund ist, dass in den USA bei einer Testreihe ein Proband ungeklärt erkrankt ist

Weitere Informationen Uni Rostock: Tests an Corona-Impfstoff vorerst gestoppt Bei einer Testreihe ist ein Proband ungeklärt erkrankt. Deshalb wird der Impfstoff nicht weiter verabreicht. mehr

Sylt: Sorge vor Corona-Ausbruch - Testergebnisse erwartet

Im Fall einer Party auf Sylt mit mindestens einem coronapositiven Gast rechnet der Kreis Nordfriesland mit ersten Ergebnissen der Corona-Tests anderer Gäste. Am Montagnachmittag hatten sich mehr als 80 Teilnehmer von zwei Test-Teams testen lassen. Nach Angaben des Kreises waren nur drei Partygäste nicht auf der Nordsee-Insel bei einem der beiden Test-Teams des nordfriesischen Gesundheitsamts und der Kassenärztlichen Vereinigung erschienen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes in Husum hatte der Infizierte ein Bistro in Westerland besucht, bevor erste Symptome auftraten und er getestet wurde. Nach seiner Erinnerung seien dort in der Nacht zum 4. Oktober 70 bis 100 Menschen anwesend gewesen. Die Bar selbst ist derzeit freiwillig geschlossen.

5.132 Corona-Neuinfektionen in Deutschland gemeldet

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Morgen erstmals seit April mehr als 5.000 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Insgesamt belief sich die Zahl laut RKI auf 5.132. Das waren mehr als 1.000 Fälle mehr als noch am Vortag. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach RKI-Angaben mindestens 334.585 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 14.10., 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion lag demnach bei 9.677. Das waren 43 mehr als am Vortag. Nach Schätzungen des RKI gibt es etwa 281.900 Genesene.

Bund-Länder-Gespräche: Einigung bei Beherbergungsverbot?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft sich heute erstmals seit Juni wieder mit den Ministerpräsidenten vor Ort in Berlin. Auf der Tagesordnung der Bund-Länder-Konferenz steht zum einen der grundsätzliche Umgang mit der Corona-Pandemie und die Bewertung der aktuellen Lage. Welche Maßnahmen sind erforderlich, sinnvoll und tragbar für die Gesellschaft? Gesprochen wird aber auch über das bereits in den vergangenen Tagen kontrovers diskutierte Beherbergungsverbot für Bürger aus Corona-Risikogebieten und die unterschiedlichen Regelungen in den Ländern dazu.

Demo der Kultur- und Veranstaltungsbranche in Hamburg

Mit einem Trauermarsch und einer symbolischen Beisetzung wollen Vertreter der Kultur- und Veranstaltungsbranche heute Nachmittag in der Hansestadt Hamburg auf ihre durch die Corona-Krise ausgelöste prekäre Lage aufmerksam machen. Zu dem "Trauermarsch", der am Hauptbahnhof beginnt und am Rathausmarkt endet, werden laut Polizei etwa 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Der Deutsche Eventverband fordert zielgerichtete und verbindliche Hilfen und Zusagen von der Politik. Motto der Demo ist "Alarmstufe Rot - Rettet die Veranstaltungswirtschaft".

Schnelltests ergänzen Corona-Maßnahmen

In der Corona-Pandemie liegen große Hoffnungen auf dem Einsatz von Antigen-Schnelltests. Sie sollen helfen, infizierte Personen schnell und zuverlässig zu erkennen. Antigen-Tests sollen vor allem in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern eingesetzt werden, um Menschen mit Vorerkrankungen und Ältere vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Doch die Tests sind nicht für alle Situationen geeignet.

VIDEO: Coronavirus: Wie zuverlässig sind Schnelltests? (5 Min)

NDR Newsletter: Immer gut informiert!

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie in der Coronavirus-Pandemie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages und erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Infos zum kostenlosen Abonnieren des Newsletters finden Sie hier:

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Beiträge zur Corona-Krise im NDR Fernsehen

Hier eine Auswahl von TV-Beiträgen, die gestern Abend in den NDR Fernseh-Landesmagazinen und bei NDR Info zum Thema Corona gesendet worden sind:

Durch den Mittwoch mit dem NDR.de Live-Ticker

Guten Morgen! NDR.de berichtet auch heute über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. In diesem Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

So viele Neuinfektionen sind gestern in Norddeutschland bestätigt worden: 263 in Niedersachsen, 114 in Hamburg, 65 in Schleswig-Holstein, 56 in Mecklenburg-Vorpommern und 52 in Bremen.