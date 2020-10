Nach positivem Corona-Test: Holstein Kiel trainiert wieder Stand: 14.10.2020 14:33 Uhr Zweitliga-Spitzenreiter Holstein Kiel hat am Mittwochvormittag wieder das Training aufgenommen. Am Vortag hatte es einen positiven Corona-Test gegeben.

"Wir hatten die für heute geplanten Tests auf Dienstag vorgezogen", sagte ein Vereinssprecher am Mittwoch auf Nachfrage: "Die Ergebnisse, die wir am Morgen bekommen haben, waren alle negativ." Nach "turbulenten 24 Stunden", wie es in einer Vereinsmitteilung hieß, versammelte Holstein-Coach Ole Werner seine Schützlinge pünktlich um 10 Uhr zum Training.

Stöver: Ligaspiel in Würzburg findet statt

Die am Dienstag positiv getestete Person, bei der ein kurzfristig anberaumter Nachtest dann negativ ausgefallen war, befindet sich weiterhin in Quarantäne. Der Club teilte nicht mit, ob es sich um einen Spieler oder um ein Mitglied des Funktionsteams handelt. "Nun kann sich die Mannschaft in Ruhe auf das schwere Auswärtsspiel in Würzburg vorbereiten", unterstrich Uwe Stöver.

Die Partie am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei den Würzburger Kickers werde auf jeden Fall stattfinden, sagte der Sportdirektor dem NDR und verwies auf die DFL-Spielordnung, die eine Absage erst vorsieht, wenn weniger als 15 Spieler einsatzfähig sind.

Schon der zweite positive Test bei Holstein

Es ist nicht das erste Mal, dass die Kieler Fußballer mit dem Coronavirus zu tun haben. Schon zu Beginn der Pandemie hatte es einen Fall gegeben, Spieler Stefan Thesker hatte sich infiziert. Auswirkungen auf den Spielbetrieb hatte der positive Test damals allerdings nicht. Kurz darauf erfolgte der Lockdown.

