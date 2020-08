Corona-Ticker: Nord- und Ostsee erwarten Besucher-Ansturm

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: das Corona-Blog von Donnerstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Die Küstenorte in SH und MV rüsten sich für den Besucher-Ansturm

Von Sonnabend an gilt die Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten

Zahlen von gestern: In Niedersachsen sind 73 neue Infektionen gemeldet worden, in Hamburg 44, in Schleswig-Holstein 18, in Mecklenburg-Vorpommern 3 und in Bremen 6

CDU-Wirtschaftsrat fordert Reiseverbot in Risikogebiete

Der CDU-Wirtschaftsrat hat ein Verbot von Reisen in Corona-Risikogebiete gefordert. Das "Reiserecht" könne angesichts der Gefahr eines neuen Lockdowns nicht höher bewertet werden als die Rechte von Millionen Deutschen, sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, der "Bild"-Zeitung. Deshalb müssten Reisen in Risikogebiete "konsequenterweise" untersagt werden. Großflächige Betriebs- und Schulschließungen werde sich Deutschland "nur unter erheblichsten Schwierigkeiten noch mal leisten können", warnte Steiger. Deshalb erwarte er von der Politik "mehr vorausschauendes Handeln". Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte gestern bekanntgegeben, dass Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten sich ab Sonnabend bei der Einreise nach Deutschland auf das Virus testen lassen müssen. Alternativ kann ein negatives Testergebnis vorgelegt werden, das nicht mehr als zwei Tage alt ist.

Erneut mehr als tausend Neuinfektionen in Deutschland

Das Robert Koch-Institut meldet deutschlandweit den zweiten Tag in Folge mehr als tausend Neuinfektionen, heute Stand 0 Uhr sind es 1.147. Die Zahl der bestätigten Fälle seit Ausbruch der Pandemie steigt damit auf 214.214. Acht weitere Menschen sind an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben, die Gesamtzahl liegt bei 9.183. Auch die sogenannte Reproduktionszahl, kurz R-Wert, hat sich von 0,9 am Vortag auf 0,99 erhöht. Der R-Wert gibt Auskunft über die geschätzte Ausbreitungsgeschwindigkeit der Infektionen. Derzeit steckt im Mittel jeder Infizierte statistisch einen weiteren an.

Nord- und Ostsee rüsten sich für Besucher-Ansturm

Die Sonne scheint, das Thermometer überschreitet die 30-Grad-Marke und die Strände an Nord- und Ostsee füllen sich: Wie gehen die Gemeinden in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern damit um? Das Ostseebad Timmendorfer Strand hat Tagesgästen eine Abfuhr erteilt und zusammen mit Scharbeutz, Haffkrug, Sierksdorf, Neustadt, Pelzerhaken und Rettin eine Ampel eingeführt, die im Internet anzeigt, wie voll die Strände sind. Angesichts des erwarteten hochsommerlichen Wetters an diesem Wochenende hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) dazu aufgerufen, nicht nur die beliebtesten Badeorte an Nord- und Ostsee zu besuchen. Das Ostseebad Boltenhagen (Kreis Nordwestmecklenburg) hat angekündigt, notfalls Strandabschnitte schließen zu wollen.

Sommerwetter sorgt für volle Strände an der Ostsee Nordmagazin - 06.08.2020 19:30 Uhr Bei schönstem Wetter zieht es die Menschen an die Strände. Die 10.000 Gästebetten des Ostseebads Boltenhagen sind fast ausgebucht. Manchen macht das Sorgen - wegen der Corona-Gefahr.







Corona-Beiträge in den Landesmagazinen

Auch gestern Abend war das Coronavirus wieder ein Thema in unseren Landesmagazinen:

Am Donnerstag sind von den Behörden in Norddeutschland 144 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden: 73 in Niedersachsen, 44 in Hamburg, 18 in Schleswig-Holstein, 3 in Mecklenburg-Vorpommern und 6 in Bremen.