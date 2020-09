Corona-Ticker: HSV-Düsseldorf heute vor 1.000 Zuschauern

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die wichtigsten Nachrichten vom Donnerstag lesen Sie hier.

Das Wichtigste in Kürze:



HSV tritt vor 1.000 Zuschauern zum Auftaktspiel in der 2. Bundesliga an

Hamburger Grüne diskutieren über Folgen der Corona-Pandemie

Gestern gab es im Norden 305 Neuinfektionen: 219 in Niedersachsen, 23 in Schleswig-Holstein, 14 in Mecklenburg-Vorpommern, 46 in Hamburg und drei in Bremen

Die Corona-Krise war auch am Donnerstagabend wieder Thema in den NDR Landesmagazinen. Eine Auswahl der Beiträge:

HSV tritt vor 1.000 Zuschauern gegen Düsseldorf an

Vor 1.000 Zuschauern wird der HSV heute (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) im Volksparkstadion gegen Fortuna Düsseldorf antreten. Der Club richte sich dabei nach der aktuell gültigen Corona-Verordnung, teilten die Hamburger am Donnerstag mit. Die Besucher sollen alle auf der Westtribüne Sitzplätze einnehmen. Die Tickets wurden im Losverfahren vergeben. Zunächst hatte der Zweitligist mit 4.000 Fans zur Saisonpremiere geplant.

Corona-Pandemie im Zentrum des Hamburger Grünen-Parteitags

Um die Corona-Krise und ihre Folgen geht es heute Abend bei einem kleinen Parteitag der Hamburger Grünen. In dem Antrag "Krisenfest, demokratisch und sozial - Hamburg in Zeiten der Pandemie" heißt es, Corona wirke wie ein Brennglas für bereits vorher bestehende Probleme. Die Corona-Krise sei deshalb eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Auf dem Parteitag soll auch über Lehren aus der Corona-Pandemie für Hamburgs Schulen debattiert werden.

Wie geht es weiter nach dem Corona-Ausbruch an der Hundertwasser-Schule?

Nachdem an der Hundertwasser-Gesamtschule in Rostock-Lichtenhagen neun Schüler und drei Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet wurden, hat das Rathaus einen Krisenstab gebildet. Am heutigen Freitag werde ein Bürgertelefon seine Arbeit aufnehmen und Fragen Ratsuchender beantworten, teilte die Stadt mit. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde für knapp 800 Schüler und mehr als 80 Beschäftigte der Schule Quarantäne angeordnet.

VIDEO: Corona in Rostocker Schule: Wie geht es weiter? (4 Min)

NDR.de Live-Ticker am Freitag startet

Moin! Auch heute berichtet NDR.de im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Gestern meldeten die Gesundheitsbehörden insgesamt 305 Corona-Neuinfektionen im Norden: 219 in Niedersachsen, 23 in Schleswig-Holstein, 14 in Mecklenburg-Vorpommern, 46 in Hamburg und drei in Bremen.