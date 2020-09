Stand: 15.09.2020 23:51 Uhr

Corona-Blog: 90 Menschen an Rostocker Schule in Quarantäne

In diesem Blog hat NDR.de am Dienstag über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg berichtet. Die Ereignisse des Tages können Sie hier nachlesen. Am Mittwochmorgen startet ein neuer Blog.

Gute Nacht! Der Ticker endet für heute

Das war es für heute. Der Corona-Ticker von NDR.de macht ein paar Stunden Pause und ist morgen früh wie gewohnt wieder da. Gute Nacht!

Hansa Rostock: Fans auf Südtribüne müssen Maske tragen

Nach Verstößen gegen Corona-Auflagen beim DFB-Pokalspiel von Drittligist Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart müssen die Fans auf der Südtribüne ab sofort einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Diese Entscheidung sei nach Gesprächen mit der Stadt und dem Gesundheitsamt gefallen, sagte Hansa-Vorstandschef Robert Marien. Allen müsse klar sein, dass ein solcher Verstoß dem Verein schadet und zu massiven Sanktionen führt, wenn es sich wiederholt, sagte Rostocks Sozial- und Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke): "Wir hoffen, dass alle diesen Warnschuss verstehen." Die meisten Fans hätten sich aber an die Vorgaben gehalten.

Unis in Schleswig-Holstein können zu Präsenzveranstaltungen zurückkehren

Schleswig-Holsteins Landesregierung hat mit einer neuen Verordnung laut Wissenschaftsministerium die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Hochschulen nach dem rein digitalen Sommersemester im anstehenden Wintersemester digitale Prüfungs- und Lernformate mit Präsenzveranstaltungen kombinieren können. "Persönlicher Kontakt und menschliche Präsenz sind wichtig für gute Lehrbedingungen", sagte Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU). "Unsere Hochschulen sind sehr gut für digitale Formate aufgestellt, aber dennoch wollen wir natürlich Präsenzveranstaltungen ermöglichen." Wo Abstände nicht eingehalten werden können, gelte die Maskenpflicht.

Niedersachsen: Finanzminister kündigt Sparkurs an

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hat das Land aufgrund der Corona-Krise auf einen Sparkurs eingeschworen. Bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs für 2021 sagte Hilbers im Landtag, dass Niedersachsen im kommenden Jahr mit zweieinhalb Milliarden Euro weniger als zunächst geplant auskommen müsse. Dies bedeute vorübergehend die Aufnahme neuer Schulden.

Rostocker Lehrerin infiziert: 90 Personen in Quarantäne

Nach der Corona-Infektion einer Lehrerin in Rostock hat das Gesundheitsamt mehr als 90 Menschen unter Quarantäne gestellt. Dies gelte für die Erkrankte sowie drei Kontaktpersonen aus der Lehrerschaft, außerdem für 90 Kinder verschiedener Klassenstufen. Für Mittwoch wurden umfangreiche Tests angeordnet. Wenn alle diese Tests negativ ausfallen, seien erneute Tests am Montag vorgesehen. Sollten auch diese Tests sämtlich negativ ausfallen, könne über eine Aufhebung der Quarantäne entschieden werden, hieß es. Auch alle übrigen Lehrkräfte der Hundertwasser-Gesamtschule in Rostock-Lichtenhagen seien aufgefordert, sich testen zu lassen. Der Schulbetrieb werde zunächst fortgesetzt. Die Schülerinnen und Schüler müssen den Angaben zufolge aber ab sofort auch im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Hamburg bringt Stabilisierungs-Fonds auf den Weg

Um Corona-bedingt in finanzielle Schieflage geratenen mittelständischen Unternehmen zu helfen, will sich die Stadt Hamburg gegebenenfalls auch an ihnen beteiligen. Den Gesetzentwurf für den sogenannten "Hamburger Stabilisierungs-Fonds" hat der Senat heute beschlossen, wie Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) und Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) mitteilten. Der Fonds habe ein Gesamtvolumen von bis zu einer Milliarde Euro und sei für Unternehmen gedacht, deren Bestandsgefährdung erhebliche Auswirkungen auf Hamburg hätte.

Niedersachsen: FDP-Abgeordneter liest der AfD im Landtag aus Connie-Buch vor

Im Niedersächsischen Landtag hat der FDP-Abgeordnete Björn Försterling der AfD-Fraktion bei einer Diskussion über eine Maskenpflicht für Schüler aus einem Connie-Buch vorgelesen. Die AfD hatte am Dienstag in einem Antrag mit dem Titel "Kinder sollen atmen" die Abschaffung der Pflicht für Schüler gefordert, außerhalb des Unterrichts eine Maske anzulegen. Um den Sinn der Corona-Regeln verständlich zu machen, las Försterling aus dem Buch "Connie macht Mut in Zeiten von Corona" vor. Am Ende empfahl er der AfD-Fraktion: "Seien Sie mehr Connie und weniger Corona-Leugner."

Bundesliga: Stadien dürfen zu 20 Prozent gefüllt werden

Die Zeit der Geisterspiele ist in allen Stadien der Fußball-Bundesliga vorbei. Die Bundesländer haben sich heute in einer Videoschalte auf eine sechswöchige Testphase mit stark reduzierter Zuschauer-Kapazität geeinigt. Bundesweit dürfen bei Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Zuschauern nun 20 Prozent der Plätze besetzt werden. Die Regeln gelten auch für die Hallensportarten Handball, Basketball, Volleyball oder Eishockey. Es sollen keine Tickets für Fans der jeweiligen Gastmannschaften ausgegeben werden. Zudem werden Tickets nur personalisiert verkauft, damit eine Nachverfolgung von Infektionsketten gewährleistet wird.

Strengere Regeln nach Corona-Ausbruch im Landkreis Cloppenburg

Aufgrund steigender Corona-Neuinfektionen hat Cloppenburgs Landrat Johann Wimberg (CDU) heute entschieden, das öffentliche Leben weiter einzuschränken. Seit Sonntag hat sich die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Cloppenburg auf 92 aktive Fälle mehr als verdoppelt. Auf 100.000 Einwohner gerechnet ist die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 30 gestiegen. Besonders betroffen ist die Stadt Löningen. Dort haben sich zehn Spieler und der Trainer eines Fußballvereins infiziert. Darüber hinaus gibt es Corona-Fälle an zwei Schulen und in einem Handwerksbetrieb. Es sei nicht erkennbar, dass die Ausbrüche zusammenhängen, sagte ein Kreissprecher. Sporteinrichtungen sind nun bis Ende des Monats geschlossen, an betroffenen Schulen gilt eine Maskenpflicht auch im Unterricht.

Drosten: "Gewagt, was manche da so sagen"

Der Virologe Christian Drosten hält es für fatal, wenn einige Mediziner und sogenannte Querdenker nun glauben machen wollen, das Herunterfahren des öffentlichen Lebens im Frühjahr sei nicht nötig gewesen. "Das ist genauso intelligent, wie in dieser schönen Spätsommerwoche zu sagen: 'Es regnet doch gar nicht! Was machen wir uns für Sorgen vor dem Herbst?!'" Dieser Gedankengang führe in die Irre, so Drosten in der neuen Folge des Coronavirus-Update. Zudem bestreitet der Mediziner, dass viele Corona-Tests falsch positiv seien. Weitere Themen sind mögliche Schnelltests für den Winter und die Ausbreitung des Virus in Afrika.

AUDIO: Das Coronavirus-Update: Die aktuelle Folge (72 Min)

Neun weitere Schüler in Hamburg mit Corona infiziert

Weitere neun Schüler und ein Schulbeschäftigter haben sich in Hamburg mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Betroffen seien acht Schulen, darunter drei Berufsschulen und eine Pflegefachschule, teilte ein Sprecher der Schulbehörde heute mit. Die Gesundheitsämter hätten vorsorglich eine Klasse unter Quarantäne gestellt. Insgesamt gelten derzeit 72 Hamburger Schüler und 10 Beschäftigte an 36 Schulen als infiziert. 15 Klassen und 45 weitere Mitarbeiter stehen unter Quarantäne. Allein an der Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude wurde bei 33 Schülern und drei Mitarbeitern das Virus nachgewiesen.

Tonne hält an Schul-Regelbetrieb in Niedersachsen fest

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hält trotz einer erhöhten Anzahl von Corona-Neuinfektionen im Land am eingeschränkten Regelbetrieb von Schulen und Kitas fest. Es gebe keine Veranlassung, wieder auf halbe Klassen umzuschwenken, die abwechselnd die Schule besuchten oder Einschränkungen bei den Kitas zu prüfen. Dies machte der Minister heute im Landtag in Hannover deutlich. Derzeit sei bei 109 Schülerinnen und Schülern und 17 Lehrkräften in Niedersachsen eine Covid-19-Infektion nachgewiesen.

Zehn neue Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern

Seit Montag haben sich in Mecklenburg-Vorpommern zehn weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGuS) heute mit. Im Land sind bislang insgesamt 1.074 Infektionen festgestellt worden. Gut 1.000 Menschen gelten nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts als genesen.

Zwei Hamburger Testzentren schließen zum Wochenende

Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg schließt in dieser Woche ihre Corona-Testzentren in Altona und Farmsen. Von Sonnabend an werde nur noch das Testzentrum am Hauptbahnhof zur Verfügung stehen, teilte die Ärzte-Vereinigung heute mit. Hintergrund sei die Entscheidung des Bundesgesundheitsministeriums, wonach Rückkehrer aus Nichtrisikogebieten keinen Anspruch mehr auf einen kostenlosen Corona-Test haben. Am Hauptbahnhof könnten sich weiter Menschen ohne Symptome, aber mit einem Anspruch auf Testung untersuchen lassen. Dazu zählen Einreisende aus Risikogebieten, Personen mit behördlicher Anordnung zum Test, Menschen, deren Corona-Warnapp ein erhöhtes Risiko anzeige, sowie Angestellte an Hamburger Schulen.

Aus Angst vor Ansteckung: Fußballer meiden Zweikämpfe und verlieren 0:37

In der 3. Fußball-Kreisklasse in Uelzen hat es ein Ergebnis gegeben, wie es so wohl nur unter Corona-Bedingungen möglich ist. Die SG Ripdorf/Molzen II verlor gegen den SV Holdenstedt II mit 0:37 - und zwar absichtlich. Die Mannschaft hatte Sorge, dass sie sich bei der Partie mit dem Coronavirus infizieren könnte. Der Gegner habe Kontakt zu einem Corona-Infizierten gehabt, sagte Ripdorfs Vereinschef Patrick Ristow NDR 1 Niedersachsen. Die Anfrage, das Spiel vorsichtshalber abzusagen, habe Holdenstedt abgelehnt. Aufgelaufen sei die Rumpfmannschaft nur, weil man keine Strafe wegen Nichtantreten kassieren wollte, sagte Trainer Florian Bachmann.

Continental schließt weiteres Werk

Der hannoversche Autozulieferer Continental will noch mehr Standorte schließen als bisher bekannt. Wie das Unternehmen heute bestätigte, soll in Aachen bis Ende 2021 das Reifenwerk dichtgemacht werden. Davon sind rund 1.800 Jobs betroffen.

Eine Milliarde Euro weniger für Kieler Landeskasse

Schleswig-Holstein wird in diesem Jahr voraussichtlich eine Milliarde Euro weniger an Steuern einnehmen als vor der Corona-Krise geplant. Das geht aus der Sonder-Steuerschätzung hervor, deren Ergebnisse Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) heute vorstellte. Demnach werden in den Folgejahren gegenüber den bisherigen Planungen jährlich mehr als eine halbe Milliarde Euro fehlen. Bis 2024 muss das Land nach derzeitigem Stand mit rund 3,6 Milliarden Euro weniger auskommen als vor der Corona-Pandemie erwartet.

Hamburgs Steuerausfälle noch höher als erwartet

Hamburg muss wegen der Corona-Krise mit weiteren massiven Steuerausfällen rechnen. Für den Zeitraum von 2020 bis 2024 fallen die geschätzten Steuereinnahmen noch einmal um 211 Millionen Euro geringer aus als noch im Mai vorhergesagt, teilte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag in Hamburg mit. Der Einbruch liegt damit bei insgesamt 4,9 Milliarden Euro.

Schweden erwägt verschärfte Isolation von Angehörigen Infizierter

Schwedens Gesundheitsbehörde prüft schärfere Isolationsregeln für Angehörige Infizierter. Statt Empfehlungen soll es bald Anordnungen geben. Aber nicht trotz, sondern wegen des "schwedischen Weges" und seines vermeintlichen Erfolges. Die Logik: Je weniger Neuinfektionen es gibt, desto weniger Menschen wären von schärferen Maßnahmen betroffen, um die Pandemie noch weiter einzudämmen.

AUDIO: Schwedische: Härtere Maßnahmen zur Quarantäne Infizierter (3 Min)

Niedersachsen: Pharma-Zulieferer will Corona-Impfstoff abfüllen

Der Pharma-Zulieferer Siegfried will nach eigenen Angaben den Corona-Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer abfüllen, sofern dieser zugelassen wird. Ab Mitte kommenden Jahres könne der Stoff demnach im Siegfried-Werk in Hameln abgefüllt werden. Ein entsprechender Kooperations- und Liefervertrag sei bereits unterzeichnet.

Niedersachsen: Corona-Ausbruch in Altenheim

In einem Seniorenheim in Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) sind zehn Bewohner eines Altenheims positiv auf Corona getestet worden. Eine Pressesprecherin sagte, dass die Betroffenen zwischen 82 und 91 Jahre alt seien. Pflegekräfte seien nicht betroffen. Das Altenheim habe eine Corona-Station eingerichtet.

71 Corona-Neuinfektionen in Hamburg bestätigt

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist auf 6.916 gestiegen - 71 mehr als am Tag zuvor. Am Montag waren 21 Neuinfektionen gemeldet worden. Nach dem Wochenende kommt es häufig zu Verzögerungen bei der Auszählung, da nicht alle Gesundheitsämter Daten übertragen. Etwa 6.000 Infizierte können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts als genesen angesehen werden - 100 mehr als Montag.

143 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert

Die Behörden in Niedersachsen haben im Vergleich zum Vortag 143 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die meisten Neuinfizierten gibt es demnach in der Region Hannover (plus 34), gefolgt von Stade (plus 19) und Osnabrück (plus 17). Seit gestern ist kein weiterer Patient im Zusammenhang mit der Pandemie gestorben.

Kein Anspruch mehr auf kostenlose Tests für alle Reiserückkehrer

Die Möglichkeiten zu kostenlosen Corona-Tests für alle Reiserückkehrer nach Deutschland werden zum Ende der Ferienzeit eingeschränkt. Reisende, die nicht aus einem Risikogebiet mit hohen Infektionszahlen kommen, haben von heute an keinen Anspruch mehr auf kostenlose Tests. "Für die Urlaubszeit war es wichtig, möglichst alle Reisende auf das Corona-Virus zu testen. Mit Blick auf Herbst und Winter konzentrieren wir die Tests jetzt wieder stärker aufs Inland", erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Neuregelung.

Wie stark sind Hamburg, Niedersachsen, MV und SH betroffen?

Wie viele Neuinfektionen gibt es in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen? Wie viele Menschen sind gerade aktiv infiziert? Gehen die Fallzahlen insgesamt nach oben oder unten? Und wie weit sind die Landkreise von verschärften Maßnahmen entfernt? NDR.de liefert Zahlen und Fakten für alle norddeutschen Bundesländer.

HVV: Viele gekündigte Abos

Beim Hamburg Verkehrsverbund (HVV) bleiben die Fahrgastzahlen deutlich unter dem Vorjahresniveau. Nach dem Corona-Einbruch im März war es mit der Nutzung von Bussen und Bahnen zwar deutlich bergauf gegangen - aber nur bis Ende Juli. Seitdem stockt der Zuwachs und viele Abos wurden gekündigt. Viele Menschen sind im Homeoffice, andere fürchteten sich vor Ansteckung in Bus und Bahn.

Ärztekammer will gegen falsche Masken-Atteste vorgehen

Die Hamburger Ärztekammer will falschen Attesten zur Befreiung von der Maskenpflicht nachgehen. "Uns ist inzwischen (...) eine Reihe von Attesten zugesandt worden, die stereotype Begründungen für die Befreiung aufweisen", sagte der Präsident der Hamburger Ärztekammer, Pedram Emami. Der Verdacht liege nahe, dass es in Anbetracht der ähnlichen Befunde keine Untersuchung gegeben habe. Diese Atteste würden berufsrechtlich aufgearbeitet und gegebenenfalls sanktioniert, so die Kammer. Von der Maskenpflicht befreien lassen kann sich, wem das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung wegen gesundheitlicher oder psychischer Einschränkungen nicht zuzumuten oder nicht möglich ist.

Wenige Urlauber haben Reiserückführungskosten bislang zurückgezahlt

Die im Zuge des weltweiten Corona-Ausbruchs gestrandeten deutschen Reisenden haben der Bundesregierung bislang 2,7 Millionen Euro Reiserückführungskosten erstattet. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Angaben des Auswärtigen Amts. Rund die Hälfte der entstandenen Gesamtkosten in Höhe von 94 Millionen Euro soll die Europäische Union tragen, die andere Hälfte von 47 Millionen Euro sollen die im Ausland Gestrandeten selbst begleichen. "Bei einem sehr großen Teil der Bescheide ist die eingeräumte Zahlungsfrist noch nicht verstrichen", teilt das Auswärtige Amt gegenüber dem Blatt mit. Rund 240.000 deutsche Staatsbürger wurden in einer Rückholaktion mit gecharterten Maschinen im März und April 2020 wieder nach Hause gebracht.

24 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Behörden in Schleswig-Holstein haben im Vergleich zum Vortag 24 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Die meisten neuen Fälle gab es demnach in Neumünster (plus 6), Lübeck und Herzogtum Lauenburg (jeweils plus 5).

MV: Neustart-Prämie für Beschäftigte nach Kurzarbeit

Mecklenburg-Vorpommern zahlt als erstes Bundesland eine sogenannte Neustart-Prämie für Beschäftigte nach Kurzarbeit. Der Bonus soll die Corona-bedingten Lohnausfälle ausgleichen. Einen Anspruch darauf haben zunächst nur diejenigen, die zwischen April und September zu mindestens 50 Prozent in Kurzarbeit waren. Dazu kommt, dass der Arbeitgeber die Prämie für den Beschäftigten beantragen und die Zahlung sogar vorstrecken muss.

Prostitution in Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen wieder erlaubt

Käuflicher Sex ist jetzt auch in Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen wieder zulässig - allerdings nur innerhalb angemeldeter Prostitutionsstätten. "Weiter verboten ist die Ausübung der Prostitution in jeglicher Art von Fahrzeugen und im Rahmen von Prostitutionsveranstaltungen", teilte die Hamburger Sozialbehörde mit. Nach monatelangem Verbot wegen Corona hatten sich die Länder in der vergangenen Woche auf ein abgestimmtes Vorgehen bei der Wiederzulassung der Prostitution verständigt. Um das Infektionsrisiko gering zu halten, muss laut Hamburgs Sozialbehörde ein Hygienekonzept vorliegen. Weitere Auflagen sind das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, vorherige Terminvereinbarungen, Aufnahme von Kundenkontaktdaten, ausreichende Belüftung und ein Alkoholverbot. In Niedersachsen hatte ein Gericht das Prostitutionsverbot bereits Ende August gekippt, in Mecklenburg-Vorpommern besteht es weiterhin.

Niedersachsens Landtag setzt Haushaltsberatungen fort

Der niedersächsische Landtag setzt seine erste Sitzung nach der Sommerpause heute mit Beratungen zum Haushaltsentwurf für das kommende Jahr fort. Dieser steht angesichts der Corona-Krise unter strikten Sparvorgaben, da die Zeit sprudelnder Steuereinnahmen zu Ende ist. Nach der jüngsten Steuerschätzung brechen die Einnahmen in diesem Jahr zwar nicht so stark ein wie befürchtet. Dafür müssen die Erwartungen für die kommenden Jahre weiter nach unten korrigiert werden, vor allem für 2021.

NDR.de liefert Zahlen und Daten zu Corona

Wie viele Corona-Neuinfektionen gibt es in Norddeutschland? Wie viele Menschen sind gerade aktiv infiziert? Gehen die Fallzahlen insgesamt nach oben oder unten? Und wie weit sind die Landkreise von verschärften Maßnahmen entfernt? NDR.de liefert Zahlen und Fakten für alle norddeutschen Bundesländer.

NDR.de Live-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen! Auch heute berichtet NDR.de im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Gestern meldeten die Gesundheitsbehörden insgesamt 107 Corona-Neuinfektionen im Norden: 64 in Niedersachsen, neun in Schleswig-Holstein, zehn in Mecklenburg Vorpommern, 21 in Hamburg, drei in Bremen.