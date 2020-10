Corona-Ticker: Volksfeste starten mit strengen Auflagen

MS "Europa" in Warnemünde: Erstes Kreuzfahrtschiff 2020

Mit der MS "Europa" der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd Cruises wird heute Vormittag am Warnemünder Passagierkai das erste Kreuzfahrtschiff der Saison 2020 anlegen. Die "Europa" bietet regulär Platz für 400 Passagiere, nun sind es 200 Passagiere. Unter Berücksichtigung der Präventions- und Hygienemaßnahmen wegen der Corona-Pandemie können sich die Passagiere auf organisierte Landausflüge oder individuelle Landgänge in Rostock und der näheren Region begeben. Hafenchef Jens Scharner zeigte sich zufrieden, dass in diesem Jahr doch noch ein Kreuzfahrtschiff samt Gästen in Warnemünde begrüßt werden kann. Ursprünglich sollte es 207 Anläufe von 44 Kreuzfahrtschiffen geben. Doch die Pandemie hat alle Pläne über den Haufen geworfen.

Strenge Corona-Auflagen: "Herbstvergnügen" in Hannover und "Freipark" in Bremen

In Hannover startet heute erstmals seit dem Beginn der Corona-Pandemie wieder ein großes Volksfest. Das Oktoberfest heißt in diesem Jahr "Herbstvergnügen" und wurde mit einem strengen Hygiene-Konzept versehen. Maximal 3.800 Besucher dürfen sich gleichzeitig in dem umzäunten Park mit 26 großen Fahrgeschäften und rund 60 Buden aufhalten. "Wir wollen es unbedingt versuchen", sagte Hartmut Böhm von der Arbeitsgemeinschaft für Volksfeste Hannover. Die meisten Schausteller hätten seit den Weihnachtsmärkten 2019 keine Einnahmen mehr. Der Eintritt beim "Herbstvergnügen" kostet zwei Euro. An den Buden gibt es Bier und Wein, aber nichts Hochprozentiges. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht.

In Bremen beginnt heute der "Freipark", der den traditionellen Freimarkt ersetzen soll. Kurz vor dem Start reduzierte die Stadt noch einmal die Zahl der zeitgleich erlaubten Besucher um die Hälfte auf 3.000.

Verdeckte Recherche: "Geistige Impfung" gegen Corona?

Ein Arzt in Kiel bietet eine "geistige Impfung" gegen Corona an. Anschließend sollen die Behandelten immun gegen das Virus sein. Zwei NDR Journalisten wollen es bei einer verdeckten Recherche ausprobieren. Beim Termin sagt der Arzt: "Sie haben schon Antikörper - wahrscheinlich auf Lebenszeit." Er kassiert von jedem 20 Euro. Doch ein Antikörpertest der Reporter einige Tage später fällt negativ aus. Die Ärztekammer leitete ein Prüfverfahren gegen den Mediziner ein.

Am Donnerstag gab es im Norden insgesamt 374 bestätigte Neuinfektionen: Niedersachsen meldete 188 Neuinfektionen, Hamburg 88, Schleswig-Holstein 49, Bremen 40 und Mecklenburg-Vorpommern neun.