Nordclubs: So viele Fans dürfen am Wochenende in die Fußball-Stadien

Dürfen Fans in die Fußballstadien und wenn ja, wie viele? Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass eine langfristige Planung für die Nordclubs von der Bundesliga bis zur Dritten Liga kaum möglich ist. Das letzte Wort haben ohnehin die Gesundheitsbehörden vor Ort. Dabei ist die sogenannte Inzidenzzahl die entscheidende. Sie beziffert die registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Landkreisen und Städten in den vergangenen sieben Tagen. Allgemein hatten sich die Bundesländer auf eine Maximalgrenze von 20 Prozent der jeweiligen Stadionkapazität geeinigt, Schleswig-Holstein lässt 25 Prozent zu.

Für den kommenden Spieltag gibt NDR.de einen Überblick über die möglichen Zuschauerzahlen bei den Partien mit Nordbeteiligung.

Mögliche Zuschauerzahlen bei den Spielen am Wochenende Zeit/Liga Partie Fans Fr., 18.30 Uhr/2. Liga VfL Bochum - VfL Osnabrück 4.395 Fr., 18.30 Uhr/2. Liga SV Sandhausen - FC St. Pauli 1.200 Sa., 13 Uhr/2. Liga Hannover 96 - Eintracht Braunschweig 9.800 Sa., 14 Uhr/3. Liga SV Meppen - SC Verl 2.300 Sa., 14 Uhr/3. Liga VfB Lübeck - MSV Duisburg 1.919 Sa., 15.30 Uhr/1. Liga Werder Bremen - Arminia Bielefeld 8.400 So., 13 Uhr/3. Liga Hansa Rostock - KFC Uerdingen 7.500 So., 13.30 Uhr/2. Liga Holstein Kiel - Fortuna Düsseldorf 2.560 So., 13.30 Uhr/2. Liga Hamburger SV - Erzgebirge Aue 4.400 So., 15.30 Uhr/1. Liga VfL Wolfsburg - FC Augsburg 6.000

