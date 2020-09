Corona-Ticker: Tarifverhandlungen bei Airbus starten

Tarifverhandlungen bei Airbus starten

Deutschland stuft weitere EU-Regionen als Risikogebiete ein

Gestern 203 Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet, 78 in Hamburg, 38 in Schleswig-Holstein, zwölf in Bremen, sieben in Mecklenburg-Vorpommern

Filmfest Hamburg startet in der Corona-Version

Mit einem kompakten Programm von 76 Filmen bietet das Filmfest Hamburg von heute an einen Einblick auf das Filmschaffen weltweit. Es wird eines der ersten größeren deutschen Filmfestivals seit Beginn der Corona-Pandemie sein. In fünf Hamburger Kinos sind die Produktionen zu sehen. Aufgrund der Corona-Platzbeschränkungen in den Kinos werden für einige Produktionen auch Streamingtickets beim "Streamfest Hamburg" angeboten.

Tarifverhandlungen bei Airbus starten

Der von der Corona-Krise stark betroffene Flugzeughersteller Airbus und die Gewerkschaft IG Metall starten heute ihre Tarifverhandlungen. Bisherigen Plänen zufolge will Airbus weltweit 15.000 Stellen streichen, rund 3.000 davon in Norddeutschland. In Hamburg inklusive Buxtehude und Fuhlsbüttel sollen es Firmenangaben zufolge 2.325 Arbeitsplätze sein, in Bremen 445, in Stade 365 und an weiteren Standorten etwa 40. Die IG Metall will das verhindern und hat bereits mit einem Aktionstag gegen drohende Kündigungen protestiert. Die Gewerkschaft setzt zur Bewältigung der Krise auf Kurzarbeit und eine Vier-Tage-Woche mit Aufstockung. Vor den Verhandlungen heute in Hamburg ist eine Protestaktion von Auszubildenden geplant.

Briefe für einsame Rentner in der Corona-Zeit

Mit dem Projekt "Briefmöwen" wollen Flensburger Studierende in Corona-Zeiten der Einsamkeit von Senioren entgegenwirken. Die Idee kommt gut an - auch außerhalb Flensburgs.

Weitere EU-Regionen zu Risikogebieten erklärt

Die Bundesregierung hat weitere Regionen in Europa zu Corona-Risikogebieten erklärt. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, sind von der Einstufung nun unter anderem fast das gesamte Gebiet Tschechiens, das österreichische Bundesland Vorarlberg, die Provinz Utrecht in den Niederlanden und die dänische Region Hovedstaden mit der Hauptstadt Kopenhagen betroffen. Außerdem sprach das Auswärtige Amt unter anderem Reisewarnungen für die portugiesische Hauptstadt Lissabon sowie die französischen Regionen Normandie und Bretagne aus. In Deutschland müssen sich Rückkehrer aus Risikogebieten auf Corona testen lassen, wenn sie kein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen können. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie in Quarantäne.

