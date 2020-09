Stand: 24.09.2020 08:22 Uhr

"Maximale Vorfreude" auf VfL Osnabrück - Hannover 96

Über allem schwebt auch vor diesem Fußball-Wochenende die Zuschauerfrage - Klarheit herrscht vielerorts noch nicht. Der VfL Osnabrück hofft darauf, am Freitag (18.30 Uhr/im NDR Livecenter) mit 3.200 Fans im Stadion ins Niedersachsen-Duell der Zweiten Liga gegen Hannover 96 gehen zu dürfen. Ob es so kommt, ist offen. Auf der einen Seite entschied die niedersächsische Landesregierung am Mittwoch, dass die Kapazität von Stadien und Sporthallen im Land in den nächsten sechs Wochen grundsätzlich wieder zu 20 Prozent genutzt werden darf. Auf der anderen Seite ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Osnabrück zuletzt wieder so gestiegen, dass die Stadt einen Krisenstab eingerichtet hat.

96-Coach Kocak nimmt die Favoritenrolle an

Chefcoach Marco Grote freut sich so oder so auf den Freitagabend, "besonders, wenn wir vor Zuschauern spielen dürfen". Die eigenen Fans - 96-Anhänger dürften ohnehin nicht ins Stadion - könnten ein Faustpfand im Kampf gegen den Favoriten sein. Schließlich weiß Grote um die "hohe Qualität" im Kader des Kontrahenten und dessen hochgesteckte Ziele: "Sie wollen aufsteigen."

Grotes Trainerkollege Kenan Kocak fremdelt nicht mit der Favoritenrolle, auch wenn erst der zweite Spieltag der neuen Saison ansteht: "Wir wissen, dass wir der Favorit sind. Das nehmen wir an. So selbstbewusst müssen wir sein. Wir wollen natürlich den maximalen Erfolg erreichen und haben auch maximale Vorfreude."

VfL noch auf Formsuche

In der vergangenen Saison siegte Hannover mit 4:2 an der Bremer Brücke - Anfang Mai noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Allerdings taten sich die Landeshauptstädter lange schwer und drehten erst mit drei Toren (zweimal Marvin Ducksch, einmal Genki Haraguchi) in den letzten 15 Minuten das Spiel zu ihren Gunsten.

Mit einem 2:0-Erfolg gegen den KSC legten die "Roten" am vergangenen Sonnabend auch einen starken Start in die neue Saison hin. Die Osnabrücker brachten immerhin einen (glücklichen) Punkt von ihrer Auswärtsfahrt nach Fürth mit. Kocak lobte den VfL vor dem Aufeinandertreffen dennoch: "Sie haben sich gut verstärkt, haben einen neuen Trainer bekommen. Und haben auch eine klare Art von Fußball, wie sie ihn auf den Platz bringen wollen." Wie schon im DFB-Pokal beim SV Todesfelde (1:0) zeigten die Lila-Weißen aber erneut allenfalls phasenweise, was den Grote-Fußball ausmachen soll.

Debütiert bei Hannover Neuzugang Bijol?

Personell sieht es bei beiden Teams gut aus. Bei den Hannoveranern steht in Jaka Bijol sogar ein weiterer Neuzugang vor seinem ersten Pflichtspiel-Einsatz. Der 21 Jahre alte slowenische Nationalspieler absolvierte am Dienstag sein erstes Mannschaftstraining und soll das 96-Mittelfeld verstärken. "Wir werden uns einen Plan zurechtlegen, und dann schauen, ob Jaka in dem Moment passt. Oder ob er womöglich von der Bank kommt", erklärte Kocak. Ein zentrales Mittelfeld der "Roten" mit Bijol, Maik Frantz und Dominik Kaiser könnte das neue Prunkstück werden.

