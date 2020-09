Corona-Ticker: Schwesig gegen einheitliche Feier-Regeln

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: das Blog vom Montag.

Das Wichtigste in Kürze:



Neue Corona-Regeln? Länder-Gipfel mit Kanzlerin Merkel

Zahl der Neuinfektionen im Norden am Montag: Niedersachsen 116, Schleswig-Holstein 15, Hamburg 60 und Mecklenburg-Vorpommern 17

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Schwesig gegen einheitliche Feier-Regeln

Vor dem heutigen Gipfel der Länderregierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) dagegen ausgesprochen, dass Alltagsfragen wie die Teilnehmerzahl an Familienfeiern bundeseinheitlich geregelt werden. "Ich kann verstehen, dass insbesondere die süd- und westdeutschen Länder bei sich Handlungsbedarf sehen", sagte Schwesig dem "Nordkurier". "Mecklenburg-Vorpommern aber ist weiter das Land mit den niedrigsten Infektionszahlen in Deutschland. Solange die Zahlen niedrig bleiben, können wir bei Familienfeiern die Teilnehmerzahl von 75 beibehalten."

Zunahme an Infektionen im Norden

Private Feiern und Gottesdienste sorgen im Norden für steigende Infektionen, betroffen sind vor allem Rendsburg und Flensburg. Zudem wurden schärfere Kontrollen in Hamburg angekündigt. Wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen mussten eine Disco in Osnabrück und mehrere Bars in Hamburg schließen.

VIDEO: Anzahl der Corona-Infektionen im Norden steigt (2 Min)

NDR.de Live-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen! Auch heute berichten wir wieder im NDR.de Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Am Montag gab es im Norden insgesamt 221 bestätigte Neuinfektionen: Niedersachsen meldete 116 neue Fälle, Schleswig-Holstein 15, Hamburg 60, Mecklenburg-Vorpommern 17 und Bremen 13.