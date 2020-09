Corona-Ticker: Kabinett verlängert Kurzarbeit-Hilfen

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Kabinett verlängert Kurzarbeit-Hilfen

RKI-Kommission rechnet mit mehreren Corona-Impfstoffen in Deutschland

Reeperbahn Festival beginnt unter Corona-Bedingungen in Hamburg

MS "Europa" legt als erstes Kreuzfahrtschiff der Saison in Wismar an

Neue Folge vom Coronavirus-Update : Virologe warnt vor Kritik an Corona-Maßnahmen

109 neue Corona-Fälle in Niedersachsen, 47 in Hamburg, 33 in Schleswig-Holstein

47 neue Coronavirus-Fälle in Hamburg

In Hamburg gibt es laut Senat 47 bestätigte Covid-19-Infektionen im Vergleich zum Vortag mehr. Damit wurde bislang bei 6.963 Menschen eine Coronavirus-Infektion festgestellt. Als genesen gelten insgesamt 6.000 Personen.

Kabinett verlängert Kurzarbeit-Hilfen bis ins Jahr 2021

Die Bundesregierung hat die zur Abfederung der Corona-Krise geltenden Finanzhilfen bei Kurzarbeit bis in das Jahr 2021 hinein verlängert. Das Kabinett billigte Regierungskreisen zufolge einen entsprechenden Gesetzentwurf und zwei Verordnungen von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Damit wird der Anspruch auf Kurzarbeitergeld zeitweise von zwölf auf 24 Monate erweitert. Arbeitgeber bekommen zudem bis Mitte 2021 die bei Kurzarbeit fälligen Sozialbeiträge zu 100 Prozent von der Bundesagentur für Arbeit erstattet.

Forsa-Umfrage: Interessen der Kinder kommen zu kurz

Die Interessen von Kindern werden in der Coronakrise nicht genug berücksichtigt. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Deutschen Kinderhilfswerks durchgeführt hat, wie tagesschau.de am Mittwoch berichtete. Anlass ist der Weltkindertag am Sonntag. 72 Prozent der Befragten ab 18 Jahren sind der Ansicht, dass die Anliegen der Kinder zu kurz kommen. 76 Prozent befürchten, dass die Bildungschancen im Allgemeinen gesunken sind. 71 Prozent befürworten die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz.

109 neue Coronavirus-Fälle in Niedersachsen

In Niedersachsen hat sich die Zahl der Coronavirus-Fälle im Vergleich zum Vortag um 109 erhöht. Die meisten Neuinfektionen gab es in den KreisenCloppenburg (+21) und im Emsland (+10). Insgesamt sind damit bislang 18.209 Menschen an Covid-19 erkrankt. Das geht aus den Daten des Landesgesundheitsamts (NLGA) hervor. Insgesamt sind dem NLGA inzwischen 667 Todesfälle gemeldet worden. Als genesen gelten 15.943 der bislang gemeldeten Fälle (87,6 Prozent aller Infektionen).

Masken-Mehrwegsystem: Firma entwickelt umweltfreundliche Lösung

Immer mehr Masken landen nach einmaliger Nutzung auf der Straße oder als Restmüll beim Entsorger. Für die Umwelt ist das ähnlich schädlich wie Plastiktüten. Denn die Einweg-Masken bestehen aus Vlies, der sich über Jahre nicht zersetzt. Eine Reinigung aus Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) hat sich eine Lösung überlegt.

SH: Dehoga will dauerhaft niedrigere Umsatzsteuer

Die SPD-Spitze in Schleswig-Holstein unterstützt den Wunsch des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), die Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants über den 30. Juni 2021 hinaus beizubehalten. Eine Verlängerung wäre ein wirksamer Beitrag zu einer nachhaltigen Erholung der Branche, erklärte Landesvorsitzende Serpil Midyatli nach einem Gespräch mit Dehoga-Präsident Axel Strehl. Die Lage in der Branche sei extrem unterschiedlich, sagte Strehl. "In den touristischen Top-Lagen an den Küsten kommen die Betriebe mit einem blauen Auge davon." Nur zehn Kilometer landeinwärts sehe es schlechter aus. "Der Umsatz dieser Betriebe liegt bei 20 bis 40 Prozent unter Vorjahresniveau." Wer große Feiern wie Hochzeiten und Geburtstage ausrichte, habe riesige Probleme.

Wismar: Erstes Ostsee-Kreuzfahrtschiff 2020 hat angelegt

Die Corona-Pandemie hat Kreuzfahrtveranstaltern einen dicken Strich durch ihre Rechnungen für 2020 gemacht. Nun hat die Rückkehr zu einem kleinen Stück Normalität begonnen: In Mecklenburg-Vorpommern machte nach Monaten ohne Kreuzfahrtschiffe nun das erste Schiff dieser Branche wieder direkt in einem Kreuzfahrthafen fest. Wie ein Sprecher des Hafens in Wismar sagte, legte nach einem etwa 30-minütigen Manöver das Kreuzfahrtschiff "Europa" am Morgen an. Es hat bei einer Kapazität von 400 Plätzen wegen der Corona-Vorgaben nur rund 100 Passagiere an Bord. Nach Angaben des Veranstalters Hapag-Lloyd ist das Schiff auf einer Ostsee-Rundreise. Am Abend soll die "Europa" bereits weiterschippern.

Keimfreie Rolltreppen sollen Elbphilharmonie sicherer machen

UV-Licht soll die Rolltreppen der Hamburger Elbphilharmonie künftig keimfrei machen. "Alle organischen Keime werden mit dieser Technik unschädlich gemacht, was etwaige Schmierinfektionen auf ein absolutes Minimum reduziert", sagte Sprecher Tom R. Schulz der Deutschen Presse-Agentur. Mitte August seien UVC-Module auf allen vier Rolltreppen verbaut worden. "Diese Technik soll unsere Besucher dazu ermutigen, die Handläufe zu nutzen, denn das erhöht ihre Sicherheit", so Schulz.

33 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist um 33 auf 4.288 Fälle gestiegen. Das geht aus den am Dienstagabend von der Landesregierung im Internet veröffentlichten Zahlen hervor. Am Montag waren 24 Neuinfektionen gezählt worden. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 im Norden gestorben sind, blieb bei 161. Von allen seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch rund 4.000 als genesen, 100 mehr als am Vortag.

Notrufnummer 116 117 - Ärzte und Patienten klagen über Probleme

In Niedersachsen beklagen Ärzte und Ärztinnen die Patienten-Hotline "116 117". Immer wieder kommt es zu falschen Informationen. Gerade die Corona-Krise habe diese Mängel sichtbar gemacht.

VIDEO: Ärzte kritisieren Ärztehotline "116 117" (3 Min)

1.901 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Mittwochmorgen 1.901 neue Corona-Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich demnach mindestens 263.663 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 16.9., 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9.368. Seit dem Vortag wurden sechs Todesfälle mehr gemeldet. Bis Mittwochmorgen hatten etwa 236.000 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Mitteilung vom Dienstagabend bei 1,04 (Vortag: 1,18). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwas mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

RKI-Kommission rechnet mit mehreren Corona-Impfstoffen in Deutschland

Die Ständige Impfkommission beim Robert Koch-Institut (RKI) rechnet damit, dass in Deutschland mehrere unterschiedliche Impfstoffe gegen das neue Corona-Virus zugelassen werden. Dies sei angesichts der aktuellen Forschungen wahrscheinlich, sagte die Vize-Vorsitzende der Kommission, Sabine Wicker, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dabei könne es sein, dass einzelne Impfstoffe besonders für bestimmte Bevölkerungsgruppen wie etwa ältere Menschen geeignet seien. Die Bundesregierung erwartet, dass Teile der Bevölkerung bereits in den ersten Monaten 2021 geimpft werden können, die breite Masse aber voraussichtlich erst Mitte des Jahres.

Reeperbahn Festival beginnt in Hamburg

Heute beginnt das Reeperbahn Festival in Hamburg - trotz Corona. Nachdem fast der gesamte Festival-Sommer wegen der Pandemie abgesagt wurde und "normale" Konzerte in Clubs noch immer nicht vorstellbar sind, steigt ausgerechnet Europas größtes Club-Festival - bei dem normalerweise Hunderte Bands aus aller Welt spielen und sich Tausende Fachbesucher tummeln. Dort, wo eigentlich Kontakte in der Musikbranche geknüpft werden, muss nun auf Abstand geachtet werden. Festival-Sprecher Frehn Hawel betont: "Es ist wichtig, neue Wege zu finden und auszuprobieren, wie die Live-Aufführung von Musik und Kultur in diesen Zeiten aussehen kann." Auch für Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) ist das Reeperbahn Festival ein wichtiger Bestandteil der vorsichtigen Rückkehr zur Kultur in Pandemie-Zeiten: "Es ist ein wichtiges Signal, um zu zeigen, Kultur und Live-Musik sind möglich."

Corona-Beiträge aus den Landesmagazinen

Auch heute waren die Geschehnisse rund um das Coronavirus Thema in mehreren Beiträgen der NDR Landesmagazine. Hier ein Überblick:

Drosten: "Gewagt, was manche da so sagen"

Der Virologe Christian Drosten hält es für fatal, wenn einige Mediziner und sogenannte Querdenker nun glauben machen wollen, das Herunterfahren des öffentlichen Lebens im Frühjahr sei nicht nötig gewesen. "Das ist genauso intelligent, wie in dieser schönen Spätsommerwoche zu sagen: 'Es regnet doch gar nicht! Was machen wir uns für Sorgen vor dem Herbst?!'" Dieser Gedankengang führe in die Irre, so Drosten in der gestern veröffentlichten neuen Folge des Coronavirus-Update. Zudem bestreitet der Mediziner, dass viele Corona-Tests falsch positiv seien. Weitere Themen sind mögliche Schnelltests für den Winter und die Ausbreitung des Virus in Afrika.

AUDIO: Das Coronavirus-Update: Die aktuelle Folge (72 Min)

NDR.de Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen! Auch heute berichtet NDR.de im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Gestern meldeten die Gesundheitsbehörden insgesamt 266 Corona-Neuinfektionen im Norden: 24 in Schleswig-Holstein, 143 in Niedersachsen, 71 in Hamburg, zehn in Mecklenburg-Vorpommern und 18 in Bremen.