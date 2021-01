Corona-Silvesterbilanz: Kein Krach, kein Müll, kaum Verletzte Stand: 01.01.2021 08:08 Uhr Der Jahreswechsel ist aufgrund der Corona-Pandemie viel ruhiger verlaufen als sonst. Auch in Norddeutschland verzeichneten Polizei und Feuerwehr im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich weniger Einsätze.

Ein Sprecher des Lagedienstes in Hamburg erklärte, die Straßen seien sehr leer gewesen. Nur vereinzelt hätten Beamte Feuerwerkskörper einsammeln müssen. Auch aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern meldete die Polizei nur kleinere Verstöße gegen die geltenden Auflagen.

Zahlreiche deutsche Städte hatten es untersagt, in der Silvesternacht auf zentralen Straßen und Plätzen Feuerwerk abzubrennen. Das bundesweite Versammlungsverbot gilt auch noch am Neujahrstag.

Niedersachsen: "Deutlich ruhiger als sonst"

Am Silvesterabend und bis nach Mitternacht gab es etwa in Hannover, Göttingen, Braunschweig, Osnabrück und Oldenburg deutlich weniger Einsätze als in den Vorjahren, wie die örtlichen Polizeidienststellen berichteten. "Es ist deutlich ruhiger als sonst", sagte ein Polizeisprecher in Hannover um 1 Uhr nachts. "In der Innenstadt ist so gut wie nichts los." Größere Einsätze gab es demnach nicht. Ähnlich äußerte sich ein diensthabender Polizist in Braunschweig: "Es ist eine sehr ruhige Nacht." Ein Beamter in Göttingen sagte, die meisten Menschen hätten sich an die Regeln gehalten. Insgesamt sei die Silvesternacht viel ruhiger als in den Vorjahren.

Weitere Informationen Neujahr im Harz: Kommunen fürchten heute Besucheransturm Landkreis, Gemeinden, Polizei und Tourismusverband bitten die Menschen erneut, nicht in den Harz zu fahren. mehr

Auch in Oldenburg registrierte die Polizei deutlich weniger Vorfälle. Typische Silvestereinsätze etwa wegen Schlägereien auf Partys habe es nicht gegeben, hieß es. In Osnabrück hatten die Beamten ebenfalls den Eindruck, dass sich die meisten Menschen an die Corona-Regeln hielten. Einen anderen Eindruck hatte die Polizei allerdings für Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel. Ein diensthabender Beamter sagte, es gebe ähnlich viele Einsätze wie in den Vorjahren. Große Vorfälle gab es aber auch in der Region nicht.

Schleswig-Holstein: "Ruhigste Silvesternacht seit ewigen Zeiten"

In Schleswig-Holstein beschreiben die Feuerwehren den Jahreswechsel zu 2021 als "die ruhigste Silvesternacht seit ewigen Zeiten". Nach Auswertung der ersten Berichte der Leitstellen in SH seien im ganzen Land rund 67 Feuerwehreinsätze gezählt worden. Im Vorjahr haben die Zahl bei rund 300 gelegen. In einigen Fällen sei Silvesterfeuerwerk die Ursache für Brände in Häusern und Wohnungen gewesen.

Mecklenburg-Vorpommern: "Zeitintensive Kontrollen des Böllerverbots"

Weitgehend ruhig haben auch die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern das Corona-Jahr 2020 abgeschlossen. Laut Rostocker Polizei war die Lage bis Mitternacht entspannter als sonst zu Silvester. Dagegen hatten die Beamten in Neubrandenburg nach eigenen Angaben einiges zu tun. Neben kleineren Körperverletzungsdelikten habe es sich dabei meist um das unerlaubte Abbrennen von Feuerwerk an öffentlichen Orten gehandelt. Die Kontrolle des Böllerverbots sei besonders zeitintensiv, da jeder Einzelfall geprüft werde, erklärte ein Sprecher. Auf öffentlichen Straßen und Plätzen war das Abbrennen von Silvesterfeuerwerk im Nordosten verboten. Auf dem eigenen Grundstück durfte aber grundsätzlich Feuerwerk gezündet werden.

Hamburg: "Keine nennenswerten Notfalleinsätze wegen Feuerwerk"

Im Zeitraum von 18 Uhr bis 6 Uhr rückte die Feuerwehr Hamburg nach eigenen Angaben zu 89 gemeldeten Bränden aus. Dabei habe es sich meistens um kleine Feuer gehandelt, wie brennende Müllcontainer. Es gab aber auch zwei größere Brände: Im Stadtteil Winterhude setzte ein Weihnachtsbaum eine Wohnung in Brand - zwei Menschen wurden verletzt. Im Stadtteil Sasel musste die Feuerwehr einen brennenden Elektro-Verteilerkasten in einem Keller löschen - es gab keine Verletzten. Der Rettungsdienst der Feuerwehr war 339 mal im Einsatz: "Erfreulicherweise gab es nach derzeitigem Stand keine nennenswerten oder erheblichen Notfalleinsätze im Zusammenhang mit der Verwendung von Silvester-Feuerwerk" teilte die Feuerwehr mit.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 01.01.2021 | 06:30 Uhr