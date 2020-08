Stand: 06.08.2020 12:40 Uhr

Rückkehr aus Risikogebiet: Das müssen Sie jetzt wissen

Ägypten, Türkei, Südafrika und Luxemburg: Wer aus einem der derzeit rund 130 Risikogebiete nach Deutschland einreist, muss ab dem 8. August einen Corona-Test machen lassen - sofern er keinen negativen Test vorweisen kann, der nicht älter ist als 48 Stunden. Wie funktioniert der Pflicht-Test? Wo kann man sich testen lassen? Und was ist dabei zu beachten?

Welche Länder gehören zu den Risikogebieten?

Welche Staaten zu den Risikogebieten gehören, legt die Bundesregierung mit dem Robert Koch-Institut (RKI) fest. Das zentrale Kriterium: In welchen Staaten und Regionen hat es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben? Derzeit stehen weltweit rund 130 Staaten auf der RKI-Liste - dazu gehören zum Beispiel Ägypten, Israel, die Türkei, Südafrika und die USA. Die meisten EU-Staaten zählen nicht zu den Risikogebieten. Allerdings wird das weltweite Infektionsgeschehen täglich neu überprüft. Deshalb kann es kurzfristig Änderungen geben, ob ein Staat oder eine Region als Risikogebiet eingestuft wird. Derzeit zählen daher auch die spanischen Regionen Katalonien, Aragon und Navarra, das Land Luxemburg sowie die belgische Provinz Antwerpen zu den Risikogebieten.

Ist eine Test-Pflicht rechtlich überhaupt möglich?

Ja, ein solcher Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit sei zumutbar und verfassungsrechtlich legitim, sagen Rechtsexperten. Das Bundesgesundheitsministerium verweist auf Paragraf 5 des Infektionsschutzgesetzes, das kürzlich für Ausnahmelagen wie die Coronavirus-Pandemie geändert worden war. Demnach kann der Bund eine ärztliche Untersuchung bei Einreisenden aus Risikogebieten zur Pflicht machen.

Ab wann soll verpflichtend getestet werden?

Eine entsprechende Verordnung zur Corona-Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten tritt ab dem 8. August in Kraft. Wer sich nicht an die Verordnung hält, muss mit einem Bußgeld rechnen. Die Entscheidung über Strafen liegt nach Worten von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei den Behörden vor Ort und kann bei bis zu 25.000 Euro liegen.

Wer wird auf das Coronavirus getestet?

Die beschlossene Test-Pflicht gilt nur für Einreisende aus Risikogebieten. Wer mit dem Flugzeug aus einer solchen Region zurückkehrt und keinen negativen Corona-Test vorweisen kann, der nicht älter als 48 Stunden ist, kann sich noch am Flughafen auf das Coronavirus testen lassen. Die Test-Pflicht gilt auch für Einreisende an Seehäfen und für Rückkehrer, die mit dem Zug oder Auto aus Risikogebieten nach Deutschland kommen. Sie können sich unter der Telefonnummer 116 117 informieren, wo in Wohnortnähe einen Test gemacht werden kann. Für Einreisende auf dem Landweg kündigte Bundesgesundheitsminister Spahn stichprobenartige Kontrollen an, um zu überprüfen, ob sich die Rückreisenden an die geltenden Bestimmungen halten.

Bereits seit dem 1. August können sich alle Einreisenden aus dem Ausland freiwillig und kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Wie wird getestet und wann endet die Quarantäne?

Die Flughäfen haben zentrale Teststellen für Reiserückkehrer aus Risikogebieten errichtet. Nach ihrer Ankunft sollen die Rückkehrer von der Bundespolizei angesprochen und auf die Testmöglichkeit hingewiesen werden. Wer getestet wird, soll für die Bundespolizei über eine Aussteigekarte ersichtlich sein, auf der Reisende persönliche Daten und Informationen über ihren Urlaubsort angeben. Bis die Ergebnisse bekannt sind, müssen sich Reisende aus Risikogebieten in Quarantäne begeben. Wenn das Testergebnis negativ ist, entfällt die sonst vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne. Bei dem Test handelt es sich in der Regel um PCR-Tests, bei denen ein Abstrich aus Mund, Nase oder Rachen vorgenommen wird. Für die Umsetzung der Test-Pflicht sind die Bundesländer zuständig.

Wer bezahlt die Pflicht-Tests?

Für die Reisenden aus dem Ausland sind die Pflicht-Tests und auch die freiwilligen Tests nach Angaben der Bundesregierung kostenlos. Die Tests sollen zunächst aus Geldern der Krankenkassen finanziert werden. Dafür wird die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds verwendet, der allerdings dafür höhere Bundeszuschüsse erhält.

Wie ist die Situation am Flughafen Hamburg?

Am Hamburger Airport ist es seit 31. Juli möglich, sich als Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Das Corona-Testzentrum befindet sich nicht direkt im Ankunftsbereich, sondern im Terminal Tango, dem ehemaligen Charterflieger-Zentrum. So soll gewährleistet werden, dass die Passagiere ausreichend Abstand zueinander halten können. Ankommende Fluggäste werden bei der Grenzkontrolle mit Handzetteln darüber informiert, dass sie sich vor Ort testen lassen können. Hinweisschilder führen dann zum Testzentrum. In den Fällen, in denen die Reisenden nicht in Hamburg wohnen, werden die Testergebnisse an die Ämter des Wohnortes weitergeleitet.

Wie ist die Situation am Flughafen Hannover?

Am Airport Hannover wurden die Teststationen auf einem Parkdeck am Terminal C eingerichtet. Durchgeführt werden die Tests seit Ende Juli von der Johanniter-Unfall-Hilfe. Das Testzentrum soll im 24-Stunden-Dauerbetrieb laufen. Von Hannover aus werden derzeit drei Länder angeflogen, die auf der Liste von Risikogebieten des Robert Koch-Instituts stehen: die Türkei, Serbien und Weißrussland. Eine Sprecherin des Flughafens schätzt die Zahl der rückkehrenden Passagiere aus diesen Ländern auf rund 10.000 im Monat.

Wie ist die Situation am Flughafen Bremen?

Am Flughafen in Bremen werden Reiserückkehrer aus Risikogebieten seit dem 31. Juli auf das Coronavirus getestet. Zwei Teststellen wurden dafür im Terminal 1 des Bremer Airports aufgebaut - für direkt Einreisende aus Risikogebieten ebenso wie für diejenigen, die auf ihrem Rückweg von dort zwischenzeitig umgestiegen sind. Die Behörden wiesen darauf hin, dass sich die Getesteten zunächst in Quarantäne begeben müssten. Das Testergebnis werde dann in der Regel innerhalb von 24 Stunden telefonisch mitgeteilt.

Am Bremer Flughafen laufen schon die Vorbereitungen für den Aufbau einer weiteren Corona-Teststation, die Anfang August in Betrieb gehen soll.

Wie ist die Situation am Flughafen Münster/Osnabrück?

Am Flughafen Münster/Osnabrück in Nordrhein-Westfalen können sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten bereits seit dem 28. Juli kostenlos testen lassen.

Wie ist die Situation am Flughafen Rostock-Laage?

Am Flughafen Rostock-Laage können Reiserückkehrer noch keine Tests machen lassen. Bislang starten und landen dort lediglich Flüge aus München und Kreta. Der Flugverkehr in die Türkei soll erst am 11. August wieder aufgenommen werden.

