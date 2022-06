Stand: 29.06.2022 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in SH steigt auf fast 1.000

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 29. Juni 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 8.471 in Schleswig-Holstein

RKI meldet bundesweit 133.950 Neuinfektionen; Inzidenz bei 646,3

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf fast 1.000

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 8.471 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 6.940; Vorwoche: 5.810). Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 989 (Vortag: 894,9; Vorwoche: 778,6). Die Hospitalisierungsrate beträgt 5,7. 28 Covid-19-Patientinnen und -Patienten liegen auf Intensivstationen des Bundeslandes, 13 müssen beatmet werden.

NDR Info Redezeit: Wo bleibt die Herbststrategie?

Die Corona-Sommerwelle rollt, allen voran durch Niedersachsen. Es ist aktuell das Bundesland mit den höchsten Infektionszahlen. Das mehrt auch die Sorgen vor dem Herbst, wenn sich Aktivitäten wieder verstärkt in Innenräume verlagern. Sind wir diesmal besser vorbereitet? Bislang hat sich die Politik nicht auf eine Herbststrategie geeinigt, obwohl die aktuellen Regelungen im Infektionsschutzgesetz zum 23. September auslaufen. Künftig sind auch die Corona-Schnelltests – außer für bestimmte Risikogruppen - nicht mehr kostenlos. Ist dies das richtige Signal angesichts der stärker werdenden Sommerwelle? Um diese und weitere Fragen wird es heute Abend ab 21.03 Uhr in der NDR Info Redezeit gehen. Einer der Gäste: Lars Kaderali, Direktor des Instituts für Bioinformatik an der Universitätsmedizin Greifswald, Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung.

Weitere Informationen Wo bleibt die Strategie für den dritten Corona-Herbst? Die Corona-Sommerwelle wird immer stärker. Und dass eine Herbstwelle folgt, gilt als ausgemacht. Sind wir vorbereitet? Wo bleibt die Strategie? Schreiben Sie uns! mehr

RKI: Inzidenz steigt bundesweit erneut an

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen heute mit 646,3 an. Gestern hatte der Wert bei 635,8 gelegen (Vorwoche: 488,7; Vormonat: 196,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 133.950 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 119.232) und 175 Todesfälle (Vorwoche: 104) innerhalb eines Tages.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen aus den Ländern: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

