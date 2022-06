Karl-May-Spiele in Bad Segeberg: Klaws ist wieder Winnetou Stand: 29.06.2022 18:15 Uhr Nachdem Sascha Hödl den Hauptdarsteller Alexander Klaws in der Rolle des Winnetou vertreten musste, kehrt Klaws nach einer Corona-Infektion nun zurück.

Alexander Klaws hat seine Corona-Infektion überstanden und spielt bei den Karl-May-Spielen nun wieder den Winnetou. Seine erste Vorstellung in dieser Rolle hat er am Donnerstag um 15 Uhr im Freilichttheater am Kalkberg in Bad Segeberg (Kreis Segeberg).

Wegen seiner Erkrankung hatte Klaws die Proben für "Der Ölprinz" vor knapp zwei Wochen abbrechen müssen. Auch die Premiere fand ohne ihn statt.

Hödl mimt wieder Ölfeldbesitzer

Mit Klaws als Winnetou übernimmt Sascha Hödl wieder seine eigentlichen Rollen als Ölfeldbesitzer Jackson und Nijora-Unterhäuptling Ka Maku. Außerdem spielen noch Sascha Hehn als Ölprinz Grinley und Katy Karrenbauer als Treckführerin Rosalie Ebersbach mit.

