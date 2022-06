Stand: 17.06.2022 12:00 Uhr Corona-News-Ticker: Bald Impfstoffe gegen Ansteckung mit Corona?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 17. Juni 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Gesundheitsminister Lauterbach äußert sich zu weiteren Plänen: Bald neue Impfstoffe?

Stiko: Keine Empfehlung für weitere Booster-Impfung

WTO stimmt für Aussetzung der Patente auf Covid-19-Impfstoffe

Niedersächsische Verbände fordern Festhalten an Bürgertests

Laut WHO starke Zunahme psychischer Erkrankungen infolge Umgang mit Corona

Coronavirus-Update : Virologin Ciesek spricht heute über Ausbreitung der Omikron-Subvarianten

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 3.541 in Schleswig-Holstein , 10.851 in Niedersachsen, 2.073 in Hamburg

RKI: Bundesweit 28.118 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 427,8

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Lauterbach erwartet bald Impfstoffe, die Infektionen verhindern

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat für den Herbst eine neue Impfkampagne gegen Corona angekündigt. "Ziel ist, dass wir besser in den Herbst hineingehen wollen, als wir das im letzten Jahr konnten und auch im Jahr davor." Lauterbach sagte, er erwarte, dass es ab September angepasste Impfstoffe gebe. Außerdem rechne er damit, dass es in einigen Monaten Impfstoffe gebe, die eine Infektion mit dem Virus verhinderten. "Dann wäre Corona eine Krankheit wie jede andere Infektionskrankheit." Auf der Pressekonferenz in Berlin bekräftigte Lauterbach, dass es keinen weiteren Versuch zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gegen Corona geben solle.

Er gehe davon aus, dass vor der parlamentarischen Sommerpause Eckpunkte für ein neues Infektionsschutzgesetz vorgelegt würden. "Aller Voraussicht nach werden wir das leisten können, so dass nach der Sommerpause dann der Beschluss erfolgen kann."

Lauterbach zufolge laufen derzeit Verhandlungen für die weitere Finanzierung der kostenlosen Bürgertests. Es müsse geklärt werden, wer sie weiterhin bekommen solle und wie verhindert werde, dass es zu Missbrauch komme. Das Konzept solle in den nächsten Tagen vorgestellt werden.

Lauterbach sagte, die aktuelle Sommer-Corona-Welle sei kein Grund für "Alarmismus". Die Erkrankungen verliefen meist harmlos, dennoch sei die Welle ernst zu nehmen. Wer sich und andere schützen wolle, solle freiwillig Masken tragen, so der Minister. Zudem sollten vierte Impfungen "großzügiger" gehandhabt werden. Die Ständige Impfkommission empfiehlt sie nur für über 70-Jährige.

SH: Ermittlungsgruppe "Booster" stellt Arbeit ein

Die aus sechs Personen bestehende Ermittlungsgruppe "Booster" der Lübecker Polizei stellt ihren Dienst ein. Grund sei der weitgehende Rückgang der Corona-Maßnahmen. Die Gruppe ermittelte nach Angaben der Polizeidirektion Lübeck in den vergangenen Monaten in mehr als 700 Fällen im Zusammenhang mit mutmaßlich gefälschten Corona-Impfausweisen. Die Beschuldigten, deren Strafverfahren schon abgeschlossen wurden, mussten demnach Geldstrafen von 1.000 bis 2.000 Euro zahlen. Zwei Verdächtigen aus dem Pflegebereich sei zudem gekündigt worden.

WTO stimmt für Aussetzung der Patente auf Covid-19-Impfstoffe

Die Welthandelsorganisation (WTO) hat auf ihrer Ministerkonferenz in Genf für eine Aussetzung der Patente auf Covid-19-Impfstoffe votiert. Dadurch sollen Unternehmen in armen Ländern in die Lage versetzt werden, Impfstoffe gegen Covid-19 zu produzieren, indem sie die Verfahren nutzen, die etablierte Impfstoffproduzenten anwenden. Damit soll die Herstellung von Impfstoffen ausgeweitet werden. Später will die WTO entscheiden, ob auch Patente auf Arzneien und Diagnostika in der Corona-Pandemie ausgesetzt werden.

Niedersächsische Verbände fordern Festhalten an Bürgertests

Noch bis Ende Juni finanziert der Bund die kostenlosen Corona-Bürgertests. Mehrere Verbände in Niedersachsen fordern, dass die Tests erhalten bleiben. "Die Sommerwelle baut sich gerade auf. Von Entspannung kann keine Rede sein", sagte Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Sie bezweifele, dass ohne die Daten von den Bürgertests die Infektionsdynamik und eine potenzielle Überlastung des Gesundheitswesen rechtzeitig erkennt werden könne. Ähnlich äußerten sich die Ärztevereinigung Marburger Bund, die Diakonie in Niedersachsen und der Landesverband Niedersachsen des Sozialverbands Deutschland. Das Land Niedersachsen plädierte ebenfalls für eine Verlängerung der Bürgertests. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sagte der NOZ, dass sie für die Finanzierung weiterhin den Bund in der Pflicht sehe. Das Land könne "diese Aufgabe so kurzfristig weder personell noch finanziell schultern".

Verbände warnen vor Aus der kostenlosen Corona-Bürgertests

WHO: Im ersten Pandemiejahr 25 Prozent mehr Depressionen und Angststörungen

Der Umgang mit der Corona-Pandemie hat offenbar zu einem starken Anstieg von psychischen Krankheiten geführt. Die Fälle von Depressionen und Angststörungen seien weltweit allein im ersten Pandemiejahr um 25 Prozent gestiegen, berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei Vorlage ihres neuen Berichts über Mentale Gesundheit. Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten, Kriege, die Klimakrise und Gesundheitsbedrohungen - wie eine Pandemie - seien Risiken, die zu psychischen Krankheiten beitragen. Einige der wichtigsten Ursachen für Depressionen seien sexueller Missbrauch, Mobbing oder Schikane im Kindesalter. Dem müsse aktiv entgegengewirkt werden: durch soziale Dienste, Unterstützung für Familien mit Problemen und Programme für soziales und emotionales Lernen in Schulen. Fast eine Milliarde Menschen weltweit leben nach WHO-Angaben mit einer psychischen Krankheit. Die Zahl bezieht sich auf 2019, vor der Corona-Pandemie. Fast jeder achte Mensch war betroffen. Menschen mit schweren psychischen Störungen sterben 10 bis 20 Jahre früher als die allgemeine Bevölkerung, heißt es in dem Bericht.

Stiko: Stellungnahme zu möglichen weiteren Impfungen nicht sinnvoll

Die Ständige Impfkommission (Stiko) gibt keine Empfehlung für eine zweite Corona-Booster-Impfung für alle Bevölkerungsgruppen aus. "Wir wissen nichts über die Varianten, die im Spätsommer und Herbst auftreten können", sagte Mertens der "Rheinischen Post". Es fehle derzeit die Basis für eine solide, begründbare Empfehlung. Und weiter: "Wir wissen nicht, wann welche neuen Impfstoffe zur Verfügung stehen werden." Bislang empfiehlt die Stiko eine zweite Booster-Impfung nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen, etwa Menschen ab 70 Jahren, Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen sowie Menschen mit Immunschwäche. Eine erneute Stellungnahme der Stiko zu einer möglichen zweiten Booster-Impfung werde "erst nach dem Sommer sinnvoll sein", sagte Mertens. Eine neue Impfempfehlung sei derzeit niemandem möglich. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte Älteren und Vorerkrankten in dieser Woche angesichts der derzeit kursierenden Virusvariante "dringend" empfohlen, sich noch einmal impfen zu lassen.

RKI meldet 2.073 neue Fälle in Hamburg

Laut Robert Koch-Institut beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Hamburg heute 483,3 (Vortag: 472,1). Innerhalb von 24 Stunden wurden insgesamt 2.073 laborbestätigte neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 2.589). Zudem wurde der Tod eines weiteren Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung bestätigt (Vortag: zwei).

Mehr als 10.000 Neuinfektionen in Niedersachsen

Dem Robert Koch-Institut zufolge liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen nun bei 735,6 (Vortag: 732,4). Binnen 24 Stunden wurden insgesamt 10.851 laborbestätigte neue Corona-Fälle verzeichnet (Vortag: 13.292). Sechs weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung (Vortag: 14).

Coronavirus-Update: Ciesek spricht über Omikron-Subtypen

Im Podcast Coronavirus-Update von NDR Info läuft heute Folge Nummer 114. Gesprächsgast bei Wissenschaftsredakteurin Beke Schulmann ist die Virologin Sandra Ciesek zu Gast. Sie wird über eine mögliche Sommerwelle unter den neuen Omikron-Untervarianten sprechen. Laut aktuellem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts sind die Varianten BA.4 und BA.5 bereits vorherrschend. Ciesek beantwortet deshalb Fragen wie: Worin unterscheiden sich BA.4 und BA.5 von ihren Vorgängern? Sind die neuen Subtypen leichter übertragbar? Bringen Sie schwerere Krankheitsverläufe? Die neue Podcast-Folge wird wie gewohnt am späten Nachmittag veröffentlicht. Auch in diesem Blog werden wir sie dann posten.

Coronavirus-Update: Der Podcast mit Drosten & Ciesek

RKI: Bundesweit 28.118 Corona-Neuinfektionen registriert

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Morgen mit 427,8 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 480,0 gelegen (Vorwoche: 318,7; Vormonat: 437,6). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 28.118 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 89.142; Vorwoche: 77.878) und 19 Todesfälle (Vorwoche: 106) innerhalb eines Tages. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende immer mehr Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Schleswig-Holstein: Inzidenz wieder leicht gestiegen

Die Landesmeldestelle in Kiel hat für Schleswig-Holstein eine leicht höhere Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet als am Vortag: Von 709,0 stieg sie den Angaben zufolge auf aktuell 713,8. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 504,6 gelegen. Die Zahl der binnen 24 Stunden registrierten laborbestätigten neuen Corona-Fälle wir mit 3.541 angegeben - nach 4.449 am Vortag und 3.823 vor einer Woche. Weitere Verstorbene im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen wurden in Schleswig-Holstein nicht gemeldet.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen aus den Ländern: Die Inzidenz liefert wohl kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Hurricane-Comeback und Corona-Sommerwelle

Heute beginnt in Scheeßel das große Musik-Open-Air-Festival Hurricane, das wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren pausieren musste. Zehntausende Fans werden erwartet, die sich auf die Konzerte und das gemeinsame Feiern freuen. NDR.de wird viele Auftritte im Video-Livestream zeigen. Allerdings gehen angesichts der derzeit wieder steigenden Corona-Zahlen nicht alle Besucherinnen und Besucher unbesorgt ins lange Musik-Wochenende.

VIDEO: Vorfreude in Scheeßel auf das Hurricane-Festival (2 Min)

Der Corona-Live-Ticker am Freitag beginnt

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Freitag, 17. Juni 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren.

