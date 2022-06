Stand: 20.06.2022 21:00 Uhr Corona-Blog: Winnetou-Darsteller Klaws an Corona erkrankt

NDR.de hat am Montag, 20. Juni 2022, aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg informiert. Am Dienstag geht unsere Berichterstattung in einem neuen Blog weiter.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Nächtliche Pause für den Corona-Ticker

Für heute beendet das Team von NDR.de an dieser Stelle die Berichterstattung rund ums Thema Corona - mit einem Dank an Sie für Ihr Interesse. Wie gewohnt geht es nach einer kurzen Nacht-Pause dann am nächsten Morgen mit einem neuen Blog weiter.

Corona: Piraten Open Air besetzt vorsorglich nur jede zweite Reihe

Das Piraten Open Air in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) startet vorsichtig in die neue Saison. Wenn am Freitag die diesjährige Episode "Das Geheimnis der Galeone" Premiere hat, wird jede zweite Reihe frei bleiben. Das teilte Sprecher Ralf Waidmann heute mit. "Wir wollen auf Nummer sicher gehen", sagte Waidmann. Infolge neuer Coronavirus-Varianten steigen die Infektionszahlen derzeit wieder an. Das Piraten Open Air plant 69 Vorstellungen bis zum 10. September. Die Saison 2020 war wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Im vergangenen Jahr war sie mit 50 Vorstellungen verkürzt worden - 32.000 Besucher kamen nach Angaben der Veranstalter. Im Jahr 2019 waren es etwa doppelt so viele gewesen.

Holstein Kiel dezimiert im Training: Acht Profis an Covid-19 erkrankt

Holstein Kiel kann nach mehreren Corona-Fällen nur mit einem dezimierten Team trainieren. Acht Spieler sind derzeit an Covid-19 erkrankt, teilte der Verein am Montag mit. Zudem gilt Julian Korb als Verdachtsfall. Außerdem fehlen Hauke Wahl (Pfeiffersches Drüsenfieber), Aleksandar Ignjovski (Knieverletzung), Mikkel Kirkeskov (muskuläre Probleme), Timon Weiner (Hüftbeschwerden) und Marvin Schulz (Sonderurlaub). Damit stehen Trainer Marcel Rapp 14 Profis zurzeit nicht zur Verfügung. Die Mannschaft bestreitet am Samstag ein Testspiel gegen den Ligarivalen FC St. Pauli und reist tags darauf bis zum 3. Juli ins Trainingslager nach Zell am See in Österreich. Bis dahin hofft Rapp auf die Rückkehr mehrerer Profis.

780 Neuinfektionen im Bundesland Bremen

Im Bundesland Bremen ist die Zahl der Infektionen binnen 24 Stunden um 780 auf derzeit 8.969 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Bremen bei 557, in Bremerhaven bei 484.

Karl-May-Festspiele: Hauptdarsteller Alexander Klaws hat Corona

Die diesjährige Premiere der Karl-May-Festspiel in Bad Segeberg findet möglicherweise ohne Hauptdarsteller Alexander Klaws statt. Nach Angaben der Veranstalter ist der Schauspieler an Corona erkrankt. Falls Klaws bis zur Premiere nicht wieder fit ist, werde die Vorstellung aber nicht ausfallen, versicherten die Veranstalter. Das Team unter Leitung von Regisseur Ulrich Wiggers probe unvermindert weiter, hieß es. Die Rolle des Winnetou übernimmt dabei Sascha Hödl. Er hat den Apachenhäuptling bereits in anderen Produktionen verkörpert.

Weitere Informationen Karl-May-Festspiele: Hauptdarsteller Alexander Klaws hat Corona Wenige Tage vor der diesjährigen Premiere ist Winnetou-Darsteller Alexander Klaws an Corona erkrankt. Falls er am Sonnabend ausfällt, gibt es aber Ersatz. mehr

1.635 Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern seit Freitag um 1.635 Fälle gestiegen. Das sind 512 Fälle mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen liegt heute landesweit bei 345,1 (+21,8). Die Zahl der Todesfälle hat um drei auf insgesamt 2.254 zugenommen, Der Inzidenzwert der Corona-Patienten, die innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Einwohner zur Behandlung in eine Klinik gebracht wurden, liegt bei 1,9 (+0,1). Nach Zahlen des LAGuS und des Gesundheitsministeriums befinden sich aktuell 16 Personen (+2) mit Covid-19 auf einer Intensivstation. Laut Intensivregister werden 7 (+2) Patienten invasiv beatmet.

Hamburg: Hygiene- und Umweltinstitut führt 1,3 Millionen Untersuchungen durch

Das Hamburger Institut für Hygiene und Umwelt (HU) hat im zweiten Corona-Jahr 2021 mehr als 1,3 Millionen Untersuchungen und andere Dienstleistungen durchgeführt. Über 250.000 Proben wurden analysiert, wie aus dem heute vorgelegten Jahresbericht hervorgeht. Untersucht wurden etwa Lebens- und Futtermittel, Wasser-, Luft- und Bodenproben, medizinische Proben sowie die Hygieneverhältnisse in verschiedensten Einrichtungen. Das Institut war nach Behördenangaben auch maßgeblich an der Eindämmung der Corona-Pandemie beteiligt: Mit der Bewertung von mehr als 1.000 Hygienekonzepten, der virologischen Analytik und der Sequenzierung neu auftretender Virusvarianten, der Beteiligung an Impfkampagnen und dem Hafen- und Flughafenärztlichen Dienst. Zudem habe es mit dem Betrieb der Epidemiologischen Landesmeldestelle als Schnittstelle Hamburgs zum Robert Koch-Institut (RKI) gedient.

MV-Ministerin Drese für Beibehalten der Maskenpflicht im ÖPNV

Gesundheits- und Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat sich für das Beibehalten der Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr über den Sommer hinweg ausgesprochen. Diese Pflicht stehe jetzt schon als Basis-Schutzmaßnahme in der Corona-Landesverordnung. Es gebe derzeit keinen Sommer wie im letzten oder vorletzten Jahr, sagte Drese bei der Vorstellung des Jahresberichts 2021 des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus). "Es ist nicht die Situation, jetzt über die Abschaffung der Basismaßnahme zu reden." Die aktuelle Situation sei jedoch nicht beunruhigend, da die Lage in den Krankenhäusern weiter entspannt sei, betonte Drese. Sie kündigte an, dass die Landesverordnung in der morgigen Kabinettssitzung verlängert werde. Es müsse auch in diesem Winter davon ausgegangen werden, dass die Infektionszahlen steigen, wenn sich die Menschen wieder vermehrt in Innenräumen aufhalten. "Dann gehört für mich die Maske als eine der einfachsten, aber wirksamsten Schutzmaßnahmen auf jeden Fall dazu."

Lagus-Chef Heiko Will betonte, dass die Masken auch vor anderen Krankheiten schützen, die über eine Tröpfchen-Infektion verbreitet werden. Dazu zählten beispielsweise die Influenza, die im vergangenen Jahr nur 19 Mal diagnostiziert wurde nach 3.690 Fällen im Jahr 2020 oder 11.700 im Jahr 2018. Auch die Durchfall-Erkrankung Noro wurde 2021 nur halb so oft diagnostiziert wie zwei Jahre zuvor.

Japan als Beispiel für Bekämpfung der Pandemie?

Verschärfen oder laufenlassen? Wie halten wir es weiter mit Corona? Das wird ein Thema sein auf dem bevorstehenden G7-Gipfel im bayerischen Elmau ab dem 26. Juni. Wenn die Vertreter der führenden Wirtschaftsnationen zusammen sitzen, ist auch Japan dabei. Während in Deutschland die Infektionszahlen wieder steigen, verharren sie in Japan auf niedrigem Niveau. Zwar verzeichnete das Land auch immer wieder Ausreißer nach oben, aber bis heute sind dort so wenige Menschen am Virus gestorben wie nirgendwo in der Welt. Gute Gene, Glück, zu wenig Tests?

AUDIO: Corona-Pandemie: Was andere Länder von Japan lernen können (4 Min) Corona-Pandemie: Was andere Länder von Japan lernen können (4 Min)

MV will weitgehend ohne Schutzmaßnahmen ins neue Schuljahr

Das nächste Schuljahr soll in Mecklenburg-Vorpommern weitgehend ohne Corona-Schutzmaßnahmen starten. Das hat Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) den Schulen mitgeteilt. Nach den Sommerferien geht es also wie bisher ohne Maskenpflicht weiter. Selbsttests sollen Schüler oder Lehrkräfte nur vornehmen, wenn sie Corona-Symptome haben. Ausnahmen werde es nur geben, wenn ein Landkreis als Corona-Hotspot definiert wird, so die Ministerin. Dann sind wieder zwei Test pro Woche vorgeschrieben. Im Schulgebäude wären dann Masken zu tragen - an den Sitzplätzen aber nicht. Um die Ferien und den Schulstart dennoch abzusichern, bekommen alle Schüler zehn Selbsttests mit in die Ferienzeit. Sie werden in der letzten Schulwoche ausgeteilt.

Weitere Informationen Keine Masken im neuen Schuljahr, Testpflicht nur in Hotspots Um die Ferien und den Schulstart dennoch abzusichern, bekommen alle Schüler zehn Selbsttests mit in die Ferienzeit. mehr

Wacken Open Air kämpft mit Absagen von Bands

Der Fachkräftemangel in der Veranstaltungsbranche wirkt sich inzwischen auch auf das Wacken Open Air in diesem Jahr aus. Ein Sprecher des Festivals teilte auf deren Internetseite mit, dass drei Bands absagen mussten. Zur Begründung hieß es, die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beträfen nun auch das Festival. Viele Kräfte seien während der Corona-Pandemie in andere Branchen abgewandert, einige Firmen und Selbstständige hätten Insolvenz angemeldet.

Neue Besuchsregeln im Klinikum Itzehoe

Seit heute gilt für Besucher im Klinikum Itzehoe wieder die 3G-Regelung: geimpft, genesen oder getestet. Damit reagiert das Klinikum auf die steigende Zahl von Neuinfektionen. Wer weder geimpft noch genesen ist, muss einen tagesaktuellen negativen Corona-Test von einer offiziellen Test-Stelle vorweisen. Zugelassen ist weiterhin ein Besucher pro Patient für eine Stunde pro Tag während der Besuchszeiten. Neu ist: Der Besucher darf von einem Kind oder Jugendlichen bis zum Alter von 16 Jahren begleitet werden. Ab zwölf Jahren gilt dabei ebenfalls die 3G-Regel.

EU-Firmen fordern von China Ende harter Corona-Maßnahmen

Vor dem Hintergrund der strengen Corona-Regeln in China haben EU-Firmen die Regierung in Peking zu einem Kurswechsel aufgerufen. Ausgangssperren, erhebliche Beschränkungen bei der Einreise und andere strenge Maßnahmen belasten aus Sicht der EU-Handelskammer in Peking das Geschäft schwer. China müsse den Unternehmen die Angst nehmen und "mit einem klaren Plan Vertrauen zurückgewinnen", sagte Kammer-Vizepräsidentin Bettina Schön-Behanzin anlässlich einer Stimmungsumfrage unter Mitgliedsfirmen. Mit Massentests und Lockdowns könne die Lage nicht unter Kontrolle gebracht werden. "China muss seine Grenzen öffnen. Es verfügt über alle Mittel für ein großartiges Comeback", so Schön-Behanzin. Die chinesische Wirtschaft war wegen der strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in der ersten Jahreshälfte unter Druck geraten. Mehrere Millionen Menschen waren von Ausgangssperren betroffen. Die Wirtschaftsmetropole Schanghai befand sich seit Anfang April für zwei Monate in einem Komplett-Lockdown. Zwar hat sich die Lage leicht gebessert, jedoch herrscht weiter große Unsicherheit.

WHO-Chef warnt bei G20-Treffen: "Blind für die Entwicklung des Virus"

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat angesichts der Bedrohung durch neue Corona-Varianten eindringlich davor gewarnt, im Kampf gegen das Virus nachzulassen. "Die Wahrnehmung, dass die Pandemie vorbei ist, ist fehl am Platz", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus bei einem Treffen der Gesundheitsminister der G20-Staaten in der indonesischen Stadt Yogyakarta. Die Zahl der Neuinfektionen und der Todesfälle ist in den meisten Ländern mittlerweile stark zurückgegangen, was zur Aufhebung zahlreicher Einschränkungen geführt hat. Seine Behörde sei nach wie vor sehr besorgt, dass "ein Mangel an Corona-Tests und Sequenzierung uns für die Entwicklung des Virus blind macht", erklärte der Äthiopier. Auch befürchte die WHO, dass die Lektionen aus der Pandemie wieder verlernt würden und sich der "Kreislauf aus Panik und Nachlässigkeit" wiederhole.

Die G20-Gesundheitsminister wollen bei dem zweitägigen Treffen unter anderem darüber beraten, wie die globalen Gesundheitssysteme gestärkt werden können. Auch geht es um eine mögliche Standardisierung internationaler Reisedokumente, darunter vor allem Impfzertifikate.

Mediziner fordern mehr Tempo für Planung möglicher Maßnahmen im Herbst

Führende Ärztevertreter haben die Bundesregierung zu deutlich mehr Tempo bei der Festlegung möglicher Corona-Schutzmaßnahmen für den Herbst aufgefordert. Angesichts wieder steigender Inzidenzen und einer für den Herbst erwarteten neuen Welle müsse die Politik rasch handeln, sagte der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery. Der Ärzteverband Marburger Bund forderte, noch vor der Sommerpause die Weichen für eine Neufassung der Corona-Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz zu stellen. Nach dem Willen der FDP soll das Gesetz im Sommer beraten, aber erst nach der Bundestagspause angepasst werden, die Anfang September endet. Diesen Zeitplan nannte am Freitag auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

"O-bis-O"-Regelung wird diskutiert - Montgomery widerspricht Buschmann

Einer von mehreren möglichen Vorschlägen zur Anpassung des Infektionsschutzgesetzes innerhalb der Ampel-Koalition ist laut "Welt am Sonntag" eine sogenannte "O-bis-O"-Regelung, laut der die Maskenpflicht in Innenräumen von Oktober bis Ostern wieder eingeführt werden könnte. Darüber zeichnet sich bereits Streit ab. Bundesjustizminister Marco Buschmann hält den Nutzen einer Maskenpflicht offensichtlich noch nicht für wissenschaftlich erwiesen. "Will der Staat Masken vorschreiben, etwa in Innenräumen, muss das evidenzbasiert und verhältnismäßig sein. Ob das der Fall ist, besprechen wir, wenn alle Gutachten vorliegen", sagte der FDP-Politiker der "Rheinischen Post". "Evidenzbasiert", wie Buschmann sich ausdrückte, bedeutet auf Grundlage zusammengetragener und bewerteter wissenschaftlicher Erkenntnisse. Weltärztebund-Präsident Frank Ulrich Montgomery widersprach Buschmann vehement: Die "wissenschaftliche Evidenz zum Sinn von Maskenpflicht und Impfen" sei "erdrückend", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Weitere Informationen Göttinger Studie: FFP2-Masken effizient gegen Omikron Sitzt die Maske gut, schützt sie trotz höherer Übertragbarkeit der Omikron-Variante so gut wie vor Delta - mindestens. (26.01.2022) mehr

Marburger Bund: Gefahr gleichzeitiger Corona- und Influenza-Wellen

Die Vorsitzende des Ärzteverbandes Marburger Bund hat auf die Gefahr gleichzeitiger Wellen von Corona und Influenza zum Ende des Sommers oder am Herbstanfang hingewiesen. "Es wäre verantwortungslos, wenn wir Ende September in eine Regelungslücke schlitterten", sagte Susanne Johna der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Um einem Gesundheitsnotstand vorzubeugen, müsse ein neues Infektionsschutzgesetz harte Maßnahmen ermöglichen. "Wir halten nichts von Schul- und Kitaschließungen", sagte Johna. "Alle anderen Maßnahmen, bis hin zu Kontaktbeschränkungen und einer etwaigen Schließung von Bars und Clubs, sind Instrumente, die in den Kasten gehören."

BDI-Chef Russwurm: Fassungslos über Agieren der Politik

Heftige Kritik an der aktuellen Corona-Politik kommt vom Bundesverband der Deutschen-Industrie (BDI). Eine neue Corona-Welle werde immer wahrscheinlicher, zudem werde man Virus-Mutationen haben, sagte BDI-Chef Siegfried Russwurm den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die Politik läuft sehenden Auges in diese Situation und tritt seit zwei Jahren auf der Stelle. Das macht mich fassungslos." Die FDP will zunächst das Gutachten eines Sachverständigenrates zu den bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen abwarten, das am 30. Juni vorgelegt werden soll. "Es wäre Quatsch, wenn die Politik jetzt Schutzmaßnahmen beschließt, bevor die überparteilichen Experten-Empfehlungen vorliege", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr dem "Tagesspiegel". Der Vorsitzende des Expertengremiums, Stefan Huster, warnte allerdings im "Spiegel" vor zu hohen Erwartungen an den Abschlussbericht der Kommission. Man werde keine Empfehlungen an die Politik abgeben.

Debatte über weitere Finanzierung von Bürgertests

Angesichts steigender Infektionszahlen fordern Vertreter kommunaler Spitzenverbände die Beibehaltung kostenloser Corona-Tests auch nach dem 30. Juni. "Die kostenlosen Bürgertests sind ein erstes Frühwarnsystem, die Finanzierung über den 30. Juni hinaus sollte daher dringend durch den Bund weiter sichergestellt werden", sagte der Präsident des Deutschen Landkreistages, Landrat Reinhard Sager (CDU), dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, ergänzte, durch kostenlose Tests hätten die Kommunen "die Chance, die Pandemie nicht ungebremst geschehen zu lassen". Die Bürgertests für alle sind derzeit noch bis Ende Juni kostenfrei. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte angekündigt, dass ein Konzept für die weitere Finanzierung in den nächsten Tagen vorgestellt werden soll.

RKI: Bundesweit 6.941 Corona-Neuinfektionen registriert

Das Robert Koch-Institut hat am Morgen 6.941 neue laborbestätigte Corona-Fälle gemeldet - allerdings liegen dieser Zahl nur Neuinfektionen aus Nordrhein-Westfalen und Bremen zugrunde. Die anderen 14 Bundesländer haben am Wochenende keine Zahlen ans RKI übermittelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt den Angaben zufolge bundesweit aktuell bei 415,0.

Viele Bundesländer melden am Wochenende gar nicht oder nicht vollständig ans Robert Koch-Institut (RKI). Deshalb sind die am Sonntag und Montag veröffentlichten Zahlen in ihrer Aussagekraft sehr begrenzt.

Inzidenzwerte in Norddeutschland nach dem Wochenende

Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg haben am Wochenende keine aktuellen Corona-Zahlen gemeldet. Demnach wird heute für diese drei norddeutschen Bundesländer nur der aktuelle Sieben-Tage-Inzidenzwert ausgewiesen. Er liegt in Niedersachsen laut RKI bei 655,4 (Vorwoche: 466,5), in Schleswig-Holstein laut Landesmeldestelle bei 681,2 (Vorwoche: 527,9) und in Hamburg laut RKI bei 415,0 (Vorwoche: 318,9). Mecklenburg-Vorpommern und Bremen werden die aktuellen Corona-Daten wie üblich erst im Laufe des Nachmittags vermelden.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen aus den Ländern: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus norddeutscher Sicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Der Corona-Live-Ticker am Montag beginnt

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Am Wochenende hatte unser Corona-Ticker Pause. Heute - am Montag, 20. Juni 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus